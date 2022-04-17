https://arabic.sputniknews.com/20220417/وزير-الخارجية-العراقي-يؤكد-للسفير-الروسي-أن-بلاده-ضد-الحروب-وسياسة-فرض-الحصار-الاقتصادي---1061308057.html
وزير الخارجية العراقي يؤكد للسفير الروسي أن بلاده ضد الحروب وسياسة فرض الحصار الاقتصادي
وزير الخارجية العراقي يؤكد للسفير الروسي أن بلاده ضد الحروب وسياسة فرض الحصار الاقتصادي
أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، خلال استقباله السفير الروسي لدى بغداد، ايلبروس كوتراشيف، أن بغداد ضد الحروب وسياسة فرض الحصار الاقتصادي، لافتًا إلى... 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T18:40+0000
2022-04-17T18:40+0000
2022-04-17T18:40+0000
روسيا
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/18/1049927467_46:0:1200:649_1920x0_80_0_0_98ccf1223997f278cac5376d51bc0b9b.png
وقال الوزير العراقي، وفقا لبيان صادر عن الخارجية العراقية، إن "العراق قد عانى الكثير؛ بسبب ويلات الحروب، وعليه فإنَّ العراق ضد الحروب وسياسة فرض الحصار الاقتصاديّ لأنه يستهدف الشعوب، وإنَّ الاستمرار في الحرب في أوكرانيا سيؤديّ إلى المزيد من ارتفاع أسعار المواد الغذائيَّة، سيما في المجتمعات المستهلكة والدول غير النفطية".من جانبه أطلع السفير الروسي لدى بغداد وزير الخارجية العراقي، على "آخر تطورات الحرب الروسيَّة-الأوكرانيَّة، وأكّد على أنَّ العقوبات الاقتصاديّة تؤثر على الشعب الروسيّ"، مُضيفاً أنَّ "الحرب هي دفاعيّة بالنسبة لروسيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220412/الخارجية-الروسية-تطلع-السفير-المصري-على-أهداف-العملية-العسكرية-في-دونباس-1061123174.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/18/1049927467_194:0:1059:649_1920x0_80_0_0_24bbaf2d7f3317a7524e7199d92bdb9e.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم العربي
وزير الخارجية العراقي يؤكد للسفير الروسي أن بلاده ضد الحروب وسياسة فرض الحصار الاقتصادي
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، خلال استقباله السفير الروسي لدى بغداد، ايلبروس كوتراشيف، أن بغداد ضد الحروب وسياسة فرض الحصار الاقتصادي، لافتًا إلى استمرار الأزمة الأوكرانية سيؤدي إلى ارتفاع المواد الغذائية.
وقال الوزير العراقي، وفقا لبيان صادر عن الخارجية العراقية، إن "العراق قد عانى الكثير؛ بسبب ويلات الحروب، وعليه فإنَّ العراق ضد الحروب وسياسة فرض الحصار الاقتصاديّ لأنه يستهدف الشعوب، وإنَّ الاستمرار في الحرب في أوكرانيا سيؤديّ إلى المزيد من ارتفاع أسعار المواد الغذائيَّة، سيما في المجتمعات المستهلكة والدول غير النفطية".
من جانبه أطلع السفير الروسي لدى بغداد وزير الخارجية العراقي، على "آخر تطورات الحرب الروسيَّة-الأوكرانيَّة، وأكّد على أنَّ العقوبات الاقتصاديّة تؤثر على الشعب الروسيّ"، مُضيفاً أنَّ "الحرب هي دفاعيّة بالنسبة لروسيا".