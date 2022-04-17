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https://arabic.sputniknews.com/20220417/وزير-الخارجية-العراقي-يؤكد-للسفير-الروسي-أن-بلاده-ضد-الحروب-وسياسة-فرض-الحصار-الاقتصادي---1061308057.html
وزير الخارجية العراقي يؤكد للسفير الروسي أن بلاده ضد الحروب وسياسة فرض الحصار الاقتصادي
وزير الخارجية العراقي يؤكد للسفير الروسي أن بلاده ضد الحروب وسياسة فرض الحصار الاقتصادي
أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، خلال استقباله السفير الروسي لدى بغداد، ايلبروس كوتراشيف، أن بغداد ضد الحروب وسياسة فرض الحصار الاقتصادي، لافتًا إلى... 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T18:40+0000
2022-04-17T18:40+0000
روسيا
العالم العربي
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وقال الوزير العراقي، وفقا لبيان صادر عن الخارجية العراقية، إن "العراق قد عانى الكثير؛ بسبب ويلات الحروب، وعليه فإنَّ العراق ضد الحروب وسياسة فرض الحصار الاقتصاديّ لأنه يستهدف الشعوب، وإنَّ الاستمرار في الحرب في أوكرانيا سيؤديّ إلى المزيد من ارتفاع أسعار المواد الغذائيَّة، سيما في المجتمعات المستهلكة والدول غير النفطية".من جانبه أطلع السفير الروسي لدى بغداد وزير الخارجية العراقي، على "آخر تطورات الحرب الروسيَّة-الأوكرانيَّة، وأكّد على أنَّ العقوبات الاقتصاديّة تؤثر على الشعب الروسيّ"، مُضيفاً أنَّ "الحرب هي دفاعيّة بالنسبة لروسيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220412/الخارجية-الروسية-تطلع-السفير-المصري-على-أهداف-العملية-العسكرية-في-دونباس-1061123174.html
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روسيا, العالم العربي

وزير الخارجية العراقي يؤكد للسفير الروسي أن بلاده ضد الحروب وسياسة فرض الحصار الاقتصادي

18:40 GMT 17.04.2022
© Sputnik . sputnikوزير الخارجية العراقية فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
© Sputnik . sputnik
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أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، خلال استقباله السفير الروسي لدى بغداد، ايلبروس كوتراشيف، أن بغداد ضد الحروب وسياسة فرض الحصار الاقتصادي، لافتًا إلى استمرار الأزمة الأوكرانية سيؤدي إلى ارتفاع المواد الغذائية.
وقال الوزير العراقي، وفقا لبيان صادر عن الخارجية العراقية، إن "العراق قد عانى الكثير؛ بسبب ويلات الحروب، وعليه فإنَّ العراق ضد الحروب وسياسة فرض الحصار الاقتصاديّ لأنه يستهدف الشعوب، وإنَّ الاستمرار في الحرب في أوكرانيا سيؤديّ إلى المزيد من ارتفاع أسعار المواد الغذائيَّة، سيما في المجتمعات المستهلكة والدول غير النفطية".
من جانبه أطلع السفير الروسي لدى بغداد وزير الخارجية العراقي، على "آخر تطورات الحرب الروسيَّة-الأوكرانيَّة، وأكّد على أنَّ العقوبات الاقتصاديّة تؤثر على الشعب الروسيّ"، مُضيفاً أنَّ "الحرب هي دفاعيّة بالنسبة لروسيا".
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
الخارجية الروسية تطلع السفير المصري على أهداف العملية العسكرية في دونباس
12 أبريل, 14:25 GMT
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ53 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس18:44 GMT
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