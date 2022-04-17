https://arabic.sputniknews.com/20220417/وزير-الخارجية-اليمني-يؤكد-على-ضرورة-فتح-طرق-تعز-باعتبارها-مطلب-إنساني-وأحد-أولويات-الهدنة-1061311908.html
وزير الخارجية اليمني يؤكد على ضرورة فتح طرق تعز باعتبارها مطلب إنساني وأحد أولويات الهدنة
وزير الخارجية اليمني يؤكد على ضرورة فتح طرق تعز باعتبارها مطلب إنساني وأحد أولويات الهدنة
أكد وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، اليوم الأحد، على "ضرورة منع استغلال الحوثيين للهدنة لإعادة حشد القوات"، مشددا على ضرورة فتح الطرق من وإلى تعز لتعزيز... 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T21:37+0000
2022-04-17T21:37+0000
2022-04-17T21:37+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
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وأفادت وكالة الأنباء اليمنية- سبأ، بأن "وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بحث مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، مجمل التطورات على الساحة اليمنية وسبل المحافظة على الهدنة بمساراتها المختلفة وبصورة خاصة فتح طرق مدينة تعز المحاصرة.وأشار وزير الخارجية اليمني، عن "مخاطر خروقات المليشيات الحوثية للهدنة وحرص الحكومة على تثبيتها كنافذة للأمل بالسلام"، مشددا على أهمية "منع استغلال الحوثيين للهدنة لإعادة حشد القوات وتنفيذ استحداثات عسكرية تهدد بانهيار وقف إطلاق النار المؤقت".من جانبه، أكد المبعوث الأممي، أن ثبات الهدنة وضمان أن تصبح نقطة تحول نحو السلام يتطلب التزاما مستمرا من الأطراف ودعما واسعا من الدول الإقليمية والمجتمع الدولي، منوها إلى استمراره في الانخراط مع الجميع لتثبيت الهدنة الحالية والعمل على استدامتها وعقد المزيد من المشاورات لبحث سبل الوصول إلى حل مستدام في اليمن.
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن
وزير الخارجية اليمني يؤكد على ضرورة فتح طرق تعز باعتبارها مطلب إنساني وأحد أولويات الهدنة
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أكد وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، اليوم الأحد، على "ضرورة منع استغلال الحوثيين للهدنة لإعادة حشد القوات"، مشددا على ضرورة فتح الطرق من وإلى تعز لتعزيز الهدنة.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية- سبأ
، بأن "وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بحث مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، مجمل التطورات على الساحة اليمنية وسبل المحافظة على الهدنة بمساراتها المختلفة وبصورة خاصة فتح طرق مدينة تعز المحاصرة.
وأشار وزير الخارجية اليمني، عن "مخاطر خروقات المليشيات الحوثية
للهدنة وحرص الحكومة على تثبيتها كنافذة للأمل بالسلام"، مشددا على أهمية "منع استغلال الحوثيين للهدنة لإعادة حشد القوات وتنفيذ استحداثات عسكرية تهدد بانهيار وقف إطلاق النار المؤقت".
من جانبه، أكد المبعوث الأممي، أن ثبات الهدنة وضمان أن تصبح نقطة تحول نحو السلام يتطلب التزاما مستمرا من الأطراف ودعما واسعا من الدول الإقليمية والمجتمع الدولي، منوها إلى استمراره في الانخراط مع الجميع لتثبيت الهدنة الحالية والعمل على استدامتها وعقد المزيد من المشاورات لبحث سبل الوصول إلى حل مستدام في اليمن.