https://arabic.sputniknews.com/20220417/وزير-السياحة-السعودي-يصدر-قرارا-بتعليق-اشتراطات-الغرامات-لمدة-10-أشهر-1061292534.html
وزير السياحة السعودي يصدر قرارا بتعليق اشتراطات الغرامات لمدة 10 أشهر
وزير السياحة السعودي يصدر قرارا بتعليق اشتراطات الغرامات لمدة 10 أشهر
أصدر وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، قرارا بتعليق اشتراطات الغرامات على مرافق الإيواء السياحي داخل مدينتي مكة والمدينة المنورة، لمدة 10أشهر. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T12:17+0000
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أخبار السعودية اليوم
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ووفقا لما نشرته جريدة عكاظ السعودية، فقد نص القرار على "تعليق اشتراط سداد الغرامات -إن وجدت- لطلبات الحصول على رخصة ممارسة تشغيل مرافق الإيواء السياحي".وتضمن القرار كذلك "طلبات تجديد رخصة ممارسة تشغيل مرافق الإيواء السياحي المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الخامسة، والفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة في لائحة مرافق الإيواء السياحي لجميع مرافق الإيواء السياحي الواقعة داخل نطاق حدود مدينتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، حتى تاريخ 28/7/1444".وعلل ذلك بـ"الآثار الاقتصادية الناجمة عن القيود المفروضة على أداء مناسك الحج والعمرة على تلك المرافق في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة".يشار إلى أن الفقرة الأولى من المادة الخامسة من لائحة مرافق الإيواء السياحي، كانت قد اشترطت أنه "في حالة استيفاء طالب الرخصة الشروط والمتطلبات المحددة في الفقرة (أولاً وثانياً) من المادة الرابعة من هذه اللائحة، وسداد الغرامات الصادرة بحقه -إن وجدت- واكتمال طلبه..."، وعلى الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة التي نصت على أنه "بعد استيفاء الشروط والمتطلبات اللازمة لتجديد الرخصة باستثناء الفقرة (ب) من (1) من المادة الخامسة، وسداد المرخص له الغرامات الصادرة بحقه إن وجدت ودفع المقابل المالي، تصدر الوزارة الرخصة وفق أحكام اللائحة وأدلة الإجراءات".
https://arabic.sputniknews.com/20211026/السعودية-تستعد-لموجة-نمو-قوية-جدا-باستثمار-ضخم-في-السياحة-يوازي-اقتصادات-دول-1050541738.html
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أخبار السعودية اليوم
وزير السياحة السعودي يصدر قرارا بتعليق اشتراطات الغرامات لمدة 10 أشهر
12:17 GMT 17.04.2022 (تم التحديث: 12:18 GMT 17.04.2022) تابعنا عبر
أصدر وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، قرارا بتعليق اشتراطات الغرامات على مرافق الإيواء السياحي داخل مدينتي مكة والمدينة المنورة، لمدة 10أشهر.
ووفقا لما نشرته جريدة عكاظ
السعودية، فقد نص القرار على "تعليق اشتراط سداد الغرامات -إن وجدت- لطلبات الحصول على رخصة ممارسة تشغيل مرافق الإيواء السياحي".
26 أكتوبر 2021, 15:36 GMT
وتضمن القرار كذلك "طلبات تجديد رخصة ممارسة تشغيل مرافق الإيواء السياحي المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الخامسة، والفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة في لائحة مرافق الإيواء السياحي
لجميع مرافق الإيواء السياحي الواقعة داخل نطاق حدود مدينتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، حتى تاريخ 28/7/1444".
وعلل الوزير قراره بتعديل لائحة مرافق الإيواء السياحي، بأنه جاء "بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة".
وعلل ذلك بـ"الآثار الاقتصادية الناجمة عن القيود المفروضة على أداء مناسك
الحج والعمرة على تلك المرافق في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة".
يشار إلى أن الفقرة الأولى من المادة الخامسة من لائحة مرافق الإيواء السياحي، كانت قد اشترطت أنه "في حالة استيفاء طالب الرخصة الشروط والمتطلبات المحددة في الفقرة (أولاً وثانياً) من المادة الرابعة من هذه اللائحة، وسداد الغرامات الصادرة بحقه -إن وجدت- واكتمال طلبه..."، وعلى الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة التي نصت على أنه
"بعد استيفاء الشروط والمتطلبات اللازمة لتجديد الرخصة باستثناء الفقرة (ب) من (1) من المادة الخامسة، وسداد المرخص له الغرامات الصادرة بحقه إن وجدت ودفع المقابل المالي، تصدر الوزارة الرخصة وفق أحكام اللائحة وأدلة الإجراءات".