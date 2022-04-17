https://arabic.sputniknews.com/20220417/وكالة-صينية-بكين-تعيد-الحياة-لـطريق-الحرير-القديم-بمبادرة-الحزم-والطريق--1061291770.html
وكالة صينية: بكين تعيد الحياة لـ"طريق الحرير" القديم بمبادرة "الحزم والطريق"
وكالة صينية: بكين تعيد الحياة لـ"طريق الحرير" القديم بمبادرة "الحزم والطريق"
أكد خبراء صينيون أن مبادرة "الحزم والطريق" الصينية تحمل في طياتها روح "طريق الحرير" القديم، بما فيه من منفعة اقتصادية شاملة على مستوى دول العالم بسبب ربطه بين... 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T12:11+0000
2022-04-17T12:11+0000
2022-04-17T12:11+0000
اقتصاد
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العالم العربي
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وتطرق الخبراء الصينيون في مقال نشرته شبكة تلفزيون الصين الدولية إلى الأسس التاريخية التي اعتمدت على أساسها مبادرة "الحزم والطريق" والفوائد التي قد تجنيها دول العالم من هذه المبادرة.وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ، قد قال في كلمة ألقها أثناء حفل افتتاح الدورة الأولى لمنتدى قمة "الحزام والطريق" للتعاون الدولي في عام 2017، إن طريق الحرير القديم، الذي يمتد لآلاف الأميال ويعود لآلاف السنوات، يجسد روح "السلام والتعاون والانفتاح والشمولية والتعلم المتبادل والمنفعة المتبادلة".تاريخ افتتاح طريق الحرير مع العالم العربيونوهت الشبكة الصينية، في مقالها، إلى أنه في عام 140 قبل الميلاد، سافر المبعوث الملكي في أسرة هان الصينية، تشانغ تشيان (164-114)، غربا من مدينة تشانغآن (شيآن حاليا)، وفتح "طريق الحرير''، وهو طريق بري "يربط بين الشرق والغرب ويربط آسيا بأوروبا".وبينت الوكالة أن البعثة بقيادة تشانغ قامت "بتبادل المنتجات الصينية المميزة مثل الحرير والخزف والشاي مع الدول الغربية على طول الطريق".وبين المقال أن "طريق الحرير" ربط بين الشرق والغرب، وكان عبارة عن "ممر نقل دولي رئيسي"، "التقت واندمجت فيه مجموعات عرقية وثقافات متعددة"، وتمت من خلاله عمليات التبادل على مر السنين.وأشار التقرير إلى أن الدول المنتشرة على طول هذا الممر التجاري شكلت روح "خط الحرير" المتمثلة في "السلام والتعاون والانفتاح والشمولية والتعلم المتبادل والمنفعة المتبادلة".بناء مجتمع سلمي ذو مصير مشتركونوه شيويه مينغ إلى أن الأهمية العملية لتعزيز روح "طريق الحرير" تكمن في "حقيقة أن مفهوم السلام والتعاون الذي تدعو إليه، يسهم في تحقيق السلام العالمي الدائم والازدهار المشترك، وبناء مجتمع سلمي ومزدهر ذي مصير مشترك للبشرية".واعتبر ونوه شيويه مينغ أن "طريق الحرير" القديم يساعد على تنفيذ مبادرة "الحزام والطريق" بالاستفادة بشكل "أفضل من الأسواق والموارد المحلية والدولية، لتحقيق التنمية المترابطة بين الصين ودول أخرى، وتوفير زخم جديد لتعزيز النمط التنموي الجديد للصين".الجدير بالذكر أن الإعلان عن مقترح الصين بمبادرة "الحزام والطريق"، لبناء حزام اقتصادي لطريق الحرير وطريق حرير بحري للقرن الـ21 بالتعاون مع الدول المعنية، تم في عام 2013 خلال زيارة الرئيس الصيني لعدد من الدول الأسيوية.وبحسب الوكالة، تحولت المبادرة من تصميم وأفكار إلى مشاريع عملية حقيقية حيث تم "إطلاق مشاريع كبرى وتنفيذها، مما دفع عجلة التنمية الاقتصادية لمختلف البلدان المشاركة. واكتسبت هذه البلدان فوائد ملموسة، وازداد اعترافها بالمبادرة ومشاركتها فيها بشكل مستمر".
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اقتصاد, العالم, العالم العربي
وكالة صينية: بكين تعيد الحياة لـ"طريق الحرير" القديم بمبادرة "الحزم والطريق"
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أكد خبراء صينيون أن مبادرة "الحزم والطريق" الصينية تحمل في طياتها روح "طريق الحرير" القديم، بما فيه من منفعة اقتصادية شاملة على مستوى دول العالم بسبب ربطه بين الشرق والغرب، ومنها بالطبع، الدول العربية.
وتطرق الخبراء الصينيون في مقال نشرته شبكة تلفزيون الصين الدولية إلى الأسس التاريخية التي اعتمدت على أساسها مبادرة "الحزم والطريق" والفوائد التي قد تجنيها دول العالم من هذه المبادرة.
وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ، قد قال في كلمة ألقها أثناء حفل افتتاح الدورة الأولى لمنتدى قمة "الحزام والطريق" للتعاون الدولي في عام 2017، إن طريق الحرير القديم، الذي يمتد لآلاف الأميال ويعود لآلاف السنوات، يجسد روح "السلام والتعاون والانفتاح والشمولية والتعلم المتبادل والمنفعة المتبادلة".
تاريخ افتتاح طريق الحرير مع العالم العربي
ونوهت الشبكة الصينية
، في مقالها، إلى أنه في عام 140 قبل الميلاد، سافر المبعوث الملكي في أسرة هان الصينية، تشانغ تشيان (164-114)، غربا من مدينة تشانغآن (شيآن حاليا)، وفتح "طريق الحرير''، وهو طريق بري "يربط بين الشرق والغرب ويربط آسيا بأوروبا".
وبينت الوكالة أن البعثة بقيادة تشانغ قامت "بتبادل المنتجات الصينية المميزة مثل الحرير والخزف والشاي مع الدول الغربية على طول الطريق".
"قد يتساءل الكثيرون عما إذا كان الحرير هو السلعة الوحيدة التي تم تداولها على طريق الحرير... لا، ما تم تداوله شمل سلعا عديدة أخرى مثل الشاي والخزف والحديد، بل شمل أيضا مجالات العلوم والتكنولوجيا والثقافة والدين... وكان طريق الحرير قناة ومنصة هائلة للتواصل الشامل. ويمكن القول إنه مثل قناة مهمة للتبادلات التجارية والاقتصادية والثقافية بين آسيا وأوروبا في العصور القديمة".
لو شان بينغ
مدير معهد أبحاث طريق الحرير في جامعة الشمال الغربي الصينية
وبين المقال أن "طريق الحرير" ربط بين الشرق والغرب، وكان عبارة عن "ممر نقل دولي رئيسي"، "التقت واندمجت فيه مجموعات عرقية وثقافات متعددة"، وتمت من خلاله عمليات التبادل على مر السنين.
وأشار التقرير إلى أن الدول المنتشرة على طول هذا الممر التجاري
شكلت روح "خط الحرير" المتمثلة في "السلام والتعاون والانفتاح والشمولية والتعلم المتبادل والمنفعة المتبادلة".
"إن روح طريق الحرير ليست فقط تبلورا للحكمة الشرقية، بل هي أيضا إرث ثمين للحضارة الإنسانية. ويعزز البناء المشترك لـ(الحزام والطريق) روح طريق الحرير لتقديم حلول صينية لتعزيز التعاون والتنمية العالميين. وفي العصر الجديد، حيث يمثل السلام والتنمية والتعاون والمنفعة المتبادلة موضوعا، وفي مواجهة الوضع الدولي المعقد، من المهم بشكل خاص تعزيز مبادرة (الحزام والطريق) والمضي قدما بروح طريق الحرير".
قو شيويه مينغ
مدير الأكاديمية الصينية للتجارة الدولية والتعاون الاقتصادي التابعة لوزارة التجارة
بناء مجتمع سلمي ذو مصير مشترك
ونوه شيويه مينغ إلى أن الأهمية العملية لتعزيز روح "طريق الحرير" تكمن في "حقيقة أن مفهوم السلام والتعاون الذي تدعو إليه، يسهم في تحقيق السلام العالمي الدائم والازدهار المشترك، وبناء مجتمع سلمي ومزدهر ذي مصير مشترك للبشرية".
وأشار مدير الأكاديمية الصينية للتجارة الدولية والتعاون الاقتصادي إلى أن بكين "تتمسك الصين بروح طريق الحرير، وتلتزم بمبدأ التشاور والتشارك والمنفعة المتبادلة لبناء منصات جديدة للتجارة والاستثمار الدوليين، وفتح مساحة جديدة للنمو الاقتصادي العالمي".
واعتبر ونوه شيويه مينغ أن "طريق الحرير" القديم يساعد على
تنفيذ مبادرة "الحزام والطريق" بالاستفادة بشكل "أفضل من الأسواق والموارد المحلية والدولية، لتحقيق التنمية المترابطة بين الصين ودول أخرى، وتوفير زخم جديد لتعزيز النمط التنموي الجديد للصين".
الجدير بالذكر أن الإعلان عن مقترح الصين بمبادرة "الحزام والطريق"، لبناء حزام اقتصادي لطريق الحرير وطريق حرير بحري للقرن الـ21 بالتعاون مع الدول المعنية، تم في عام 2013 خلال زيارة الرئيس الصيني لعدد من الدول الأسيوية.
14 أكتوبر 2021, 20:04 GMT
وبحسب الوكالة، تحولت المبادرة من تصميم وأفكار إلى مشاريع عملية حقيقية حيث تم "إطلاق مشاريع كبرى وتنفيذها، مما دفع عجلة التنمية الاقتصادية لمختلف البلدان المشاركة. واكتسبت هذه البلدان فوائد ملموسة، وازداد اعترافها بالمبادرة ومشاركتها فيها بشكل مستمر".