https://arabic.sputniknews.com/20220417/وكالة-صينية-بكين-تعيد-الحياة-لـطريق-الحرير-القديم-بمبادرة-الحزم-والطريق--1061291770.html

وكالة صينية: بكين تعيد الحياة لـ"طريق الحرير" القديم بمبادرة "الحزم والطريق"

وكالة صينية: بكين تعيد الحياة لـ"طريق الحرير" القديم بمبادرة "الحزم والطريق"

أكد خبراء صينيون أن مبادرة "الحزم والطريق" الصينية تحمل في طياتها روح "طريق الحرير" القديم، بما فيه من منفعة اقتصادية شاملة على مستوى دول العالم بسبب ربطه بين... 17.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-17T12:11+0000

2022-04-17T12:11+0000

2022-04-17T12:11+0000

اقتصاد

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العالم العربي

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وتطرق الخبراء الصينيون في مقال نشرته شبكة تلفزيون الصين الدولية إلى الأسس التاريخية التي اعتمدت على أساسها مبادرة "الحزم والطريق" والفوائد التي قد تجنيها دول العالم من هذه المبادرة.وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ، قد قال في كلمة ألقها أثناء حفل افتتاح الدورة الأولى لمنتدى قمة "الحزام والطريق" للتعاون الدولي في عام 2017، إن طريق الحرير القديم، الذي يمتد لآلاف الأميال ويعود لآلاف السنوات، يجسد روح "السلام والتعاون والانفتاح والشمولية والتعلم المتبادل والمنفعة المتبادلة".تاريخ افتتاح طريق الحرير مع العالم العربيونوهت الشبكة الصينية، في مقالها، إلى أنه في عام 140 قبل الميلاد، سافر المبعوث الملكي في أسرة هان الصينية، تشانغ تشيان (164-114)، غربا من مدينة تشانغآن (شيآن حاليا)، وفتح "طريق الحرير''، وهو طريق بري "يربط بين الشرق والغرب ويربط آسيا بأوروبا".وبينت الوكالة أن البعثة بقيادة تشانغ قامت "بتبادل المنتجات الصينية المميزة مثل الحرير والخزف والشاي مع الدول الغربية على طول الطريق".وبين المقال أن "طريق الحرير" ربط بين الشرق والغرب، وكان عبارة عن "ممر نقل دولي رئيسي"، "التقت واندمجت فيه مجموعات عرقية وثقافات متعددة"، وتمت من خلاله عمليات التبادل على مر السنين.وأشار التقرير إلى أن الدول المنتشرة على طول هذا الممر التجاري شكلت روح "خط الحرير" المتمثلة في "السلام والتعاون والانفتاح والشمولية والتعلم المتبادل والمنفعة المتبادلة".بناء مجتمع سلمي ذو مصير مشتركونوه شيويه مينغ إلى أن الأهمية العملية لتعزيز روح "طريق الحرير" تكمن في "حقيقة أن مفهوم السلام والتعاون الذي تدعو إليه، يسهم في تحقيق السلام العالمي الدائم والازدهار المشترك، وبناء مجتمع سلمي ومزدهر ذي مصير مشترك للبشرية".واعتبر ونوه شيويه مينغ أن "طريق الحرير" القديم يساعد على تنفيذ مبادرة "الحزام والطريق" بالاستفادة بشكل "أفضل من الأسواق والموارد المحلية والدولية، لتحقيق التنمية المترابطة بين الصين ودول أخرى، وتوفير زخم جديد لتعزيز النمط التنموي الجديد للصين".الجدير بالذكر أن الإعلان عن مقترح الصين بمبادرة "الحزام والطريق"، لبناء حزام اقتصادي لطريق الحرير وطريق حرير بحري للقرن الـ21 بالتعاون مع الدول المعنية، تم في عام 2013 خلال زيارة الرئيس الصيني لعدد من الدول الأسيوية.وبحسب الوكالة، تحولت المبادرة من تصميم وأفكار إلى مشاريع عملية حقيقية حيث تم "إطلاق مشاريع كبرى وتنفيذها، مما دفع عجلة التنمية الاقتصادية لمختلف البلدان المشاركة. واكتسبت هذه البلدان فوائد ملموسة، وازداد اعترافها بالمبادرة ومشاركتها فيها بشكل مستمر".

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