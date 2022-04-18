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أبو الغيط يبحث مع ستيفاني وليامز آخر تطورات الملف الليبي
أبو الغيط يبحث مع ستيفاني وليامز آخر تطورات الملف الليبي
استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ‏ليبيا، ستيفاني وليامز، من أجل بحث... 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T13:07+0000
2022-04-18T13:07+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وأوضح مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الأمين العام استمع خلال اللقاء إلى عرض واف قدمته المستشارة الأممية حول التطورات الميدانية والسياسية بليبيا، ومن بينها الاجتماعات الحالية للجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، حول المسار الدستوري، والتي تعقد في القاهرة منذ يوم الأربعاء الماضي، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول الآثار المحتملة للتطورات التي تشهدها الساحة الدولية عامة، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خاصة على الملف الليبي.وأشار المصدر إلى أن الأمين العام للجامعة العربية جدّد خلال اللقاء التأكيد علي دعم الجامعة للجهود الأممية، ولكل جهد يرمي إلى تقريب وجهات النظر بين الليبيين، ويفضي إلى الخروج من الوضع الدقيق الحالي الذي تشهده البلاد منذ تأجيل إجراء الانتخابات الوطنية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، من خلال رسم ملامح العملية الانتخابية المرجوة ووضع أسسها القانونية، والتي يتطلع إليها عدد كبير من الليبيين الذين سبق لهم التسجيل في سجل الناخبين لدى مفوضية الانتخابات.
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي

أبو الغيط يبحث مع ستيفاني وليامز آخر تطورات الملف الليبي

13:07 GMT 18.04.2022
© Sputnik . M.Kadiraالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز
الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز
© Sputnik . M.Kadira
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استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ‏ليبيا، ستيفاني وليامز، من أجل بحث مجمل التطورات التي تشهدها ليبيا خلال الفترة الأخيرة.‏
وأوضح مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الأمين العام استمع خلال اللقاء إلى عرض واف قدمته المستشارة الأممية حول التطورات الميدانية والسياسية بليبيا، ومن بينها الاجتماعات الحالية للجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، حول المسار الدستوري، والتي تعقد في القاهرة منذ يوم الأربعاء الماضي، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول الآثار المحتملة للتطورات التي تشهدها الساحة الدولية عامة، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خاصة على الملف الليبي.
الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
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وأشار المصدر إلى أن الأمين العام للجامعة العربية جدّد خلال اللقاء التأكيد علي دعم الجامعة للجهود الأممية، ولكل جهد يرمي إلى تقريب وجهات النظر بين الليبيين، ويفضي إلى الخروج من الوضع الدقيق الحالي الذي تشهده البلاد منذ تأجيل إجراء الانتخابات الوطنية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، من خلال رسم ملامح العملية الانتخابية المرجوة ووضع أسسها القانونية، والتي يتطلع إليها عدد كبير من الليبيين الذين سبق لهم التسجيل في سجل الناخبين لدى مفوضية الانتخابات.
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