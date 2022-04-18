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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220418/أسيران-بريطانيان-يطلبان-من-جونسون-المساعدة-في-مبادلتهما-بالسياسي-ميدفيدتشوك-1061324279.html
أسيران بريطانيان يطلبان من جونسون المساعدة في مبادلتهما بالسياسي ميدفيدتشوك
أسيران بريطانيان يطلبان من جونسون المساعدة في مبادلتهما بالسياسي ميدفيدتشوك
توجه مواطنان بريطانيان سلما نفسيهما للجيش الروسي في أوكرانيا إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون لطلب المساعدة بشأن مبادلتهما بالسياسي الأوكراني المعارض فيكتور... 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T10:58+0000
2022-04-18T11:09+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
عمليات عسكرية
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وقال الأسير بينر على الهواء في برنامج "60 دقيقة" على قناة "روسيا -1" التلفزيونية: "السيد بوريس جونسون، اسمي شون بينر. على حد علمي، فيكتور ميدفيدتشوك قيد الاحتجاز وأود أنا وأيدن أسلين أن تتم مبادلتنا به، سنكون ممتنين لمساعدتكم في هذا الأمر. إنهم يعاملونني جيدا، وأنا أفهم الموقف الذي أنا فيه. نحن نتغذى ويعطوننا الماء. أطلب منكم، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أيدن أسلين، تسهيل عملية المبادلة بميدفيتشوك".نشر جهاز الأمن الأوكراني مقطع فيديو يطلب فيه زعيم حزب "منصة المعارضة من أجل الحياة" الأوكراني، فيكتور ميدفيدتشوك، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي، استبداله بعناصر الجيش الأوكراني في مدينة ماريوبل.واستخدم فيكتور ميدفيدتشوك في خطابه مصطلحات وأطروحات نظام كييف، كوصف القوميين الذين رفضوا إلقاء أسلحتهم بأنهم "مدافعون عن ماريوبول"، وأنه "من المستحيل مغادرة المدينة"، على الرغم من عروض وضمانات متكررة من وزارة الدفاع الروسية، حيث يعتبر مراقبون أن ذلك نتيجة تهديد السلطات الأوكرانية لميدفيدتشوك.واقترح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على موسكو استبدال فيكتور ميدفيدتشوك بأسرى حرب أوكرانيين.وأعلن الرئيس الأوكراني في وقت سابق اعتقال ميدفيدتشوك في عملية خاصة لأجهزة الأمن الأوكرانية.
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أخبار أوكرانيا, عمليات عسكرية

أسيران بريطانيان يطلبان من جونسون المساعدة في مبادلتهما بالسياسي ميدفيدتشوك

10:58 GMT 18.04.2022 (تم التحديث: 11:09 GMT 18.04.2022)
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الذهاب إلى بنك الصوراللنائب الأوكراني وزعيم حزب "منبر المعارضة - من أجل الحياة" الأوكراني فيكتور ميدفيدشوك
اللنائب الأوكراني وزعيم حزب منبر المعارضة - من أجل الحياة الأوكراني فيكتور ميدفيدشوك - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
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توجه مواطنان بريطانيان سلما نفسيهما للجيش الروسي في أوكرانيا إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون لطلب المساعدة بشأن مبادلتهما بالسياسي الأوكراني المعارض فيكتور ميدفيدتشوك.
وقال الأسير بينر على الهواء في برنامج "60 دقيقة" على قناة "روسيا -1" التلفزيونية: "السيد بوريس جونسون، اسمي شون بينر. على حد علمي، فيكتور ميدفيدتشوك قيد الاحتجاز وأود أنا وأيدن أسلين أن تتم مبادلتنا به، سنكون ممتنين لمساعدتكم في هذا الأمر. إنهم يعاملونني جيدا، وأنا أفهم الموقف الذي أنا فيه. نحن نتغذى ويعطوننا الماء. أطلب منكم، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أيدن أسلين، تسهيل عملية المبادلة بميدفيتشوك".
نشر جهاز الأمن الأوكراني مقطع فيديو يطلب فيه زعيم حزب "منصة المعارضة من أجل الحياة" الأوكراني، فيكتور ميدفيدتشوك، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي، استبداله بعناصر الجيش الأوكراني في مدينة ماريوبل.
وقال ميدفيدتشوك في مقطع الفيديو الذي نشره جهاز الأمن الأوكراني على قناته في "تليغرام"، اليوم الإثنين: "أنا، فيكتور فلاديميروفيتش ميدفيدتشوك، أريد مناشدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ليبادلني الجانب الأوكراني مقابل الجنود في ماريوبول".
واستخدم فيكتور ميدفيدتشوك في خطابه مصطلحات وأطروحات نظام كييف، كوصف القوميين الذين رفضوا إلقاء أسلحتهم بأنهم "مدافعون عن ماريوبول"، وأنه "من المستحيل مغادرة المدينة"، على الرغم من عروض وضمانات متكررة من وزارة الدفاع الروسية، حيث يعتبر مراقبون أن ذلك نتيجة تهديد السلطات الأوكرانية لميدفيدتشوك.
واقترح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على موسكو استبدال فيكتور ميدفيدتشوك بأسرى حرب أوكرانيين.

وقال زيلينسكي: "اقترح على روسيا تبادل ميدفيدتشوك برجالنا الأسرى في روسيا، لذلك من المهم أن تدرس أجهزتنا الأمنية وجيشنا هذه الإمكانات".

وأعلن الرئيس الأوكراني في وقت سابق اعتقال ميدفيدتشوك في عملية خاصة لأجهزة الأمن الأوكرانية.
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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ54 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:43 GMT
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