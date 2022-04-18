أطقم المروحيات خلال تغطية ومرافقة القوافل العسكرية المتجهة إلى خاركوف
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الاثنين، أن القوات الصاروخية والمدفعية الروسية دمرت أربعة مراكز قيادة وأربعة مدافع ومستودعين للوقود وأكثر من 100 موقع عسكري أوكراني آخر.
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورمروحيات هجومية من طراز كا -52 تابعة لقوات الفضاء الروسية في مطار ميداني لقوات الفضاء الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 15 أبريل 2022
1/10
مروحيات هجومية من طراز كا -52 تابعة لقوات الفضاء الروسية في مطار ميداني لقوات الفضاء الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 15 أبريل 2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورطيار يقف بجوار مروحية هجومية من طراز كا -52 التابعة لقوات الفضاء الروسية في مطار ميداني لقوات الفضاء الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 15 أبريل 2022
2/10
طيار يقف بجوار مروحية هجومية من طراز كا -52 التابعة لقوات الفضاء الروسية في مطار ميداني لقوات الفضاء الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 15 أبريل 2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورطيار يقف بجوار مروحية هجومية من طراز كا -52 التابعة لقوات الفضاء الروسية في مطار ميداني لقوات الفضاء الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 15 أبريل 2022
3/10
طيار يقف بجوار مروحية هجومية من طراز كا -52 التابعة لقوات الفضاء الروسية في مطار ميداني لقوات الفضاء الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 15 أبريل 2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورمروحيات هجومية من طراز كا -52 تابعة لقوات الفضاء الروسية في مطار ميداني لقوات الفضاء الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 15 أبريل 2022
4/10
مروحيات هجومية من طراز كا -52 تابعة لقوات الفضاء الروسية في مطار ميداني لقوات الفضاء الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 15 أبريل 2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورمروحيات هجومية من طراز كا -52 تابعة لقوات الفضاء الروسية في مطار ميداني لقوات الفضاء الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 15 أبريل 2022
5/10
مروحيات هجومية من طراز كا -52 تابعة لقوات الفضاء الروسية في مطار ميداني لقوات الفضاء الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 15 أبريل 2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "بانتسر - اس 1" في المطار الميداني لقوات الفضاء الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
6/10
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات "بانتسر - اس 1" في المطار الميداني لقوات الفضاء الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورطيار يقف بجوار مروحية هجومية من طراز كا -52 التابعة لقوات الفضاء الروسية في مطار ميداني لقوات الفضاء الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 15 أبريل 2022
7/10
طيار يقف بجوار مروحية هجومية من طراز كا -52 التابعة لقوات الفضاء الروسية في مطار ميداني لقوات الفضاء الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 15 أبريل 2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورمروحية هجومية من طراز كا -52 (يمين) ومروحية من طراز مي-8ام تي في التابعتين لقوات الفضاء الروسية في مطار ميداني لقوات الفضاء الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 15 أبريل 2022
8/10
مروحية هجومية من طراز كا -52 (يمين) ومروحية من طراز مي-8ام تي في التابعتين لقوات الفضاء الروسية في مطار ميداني لقوات الفضاء الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 15 أبريل 2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورمروحيات هجومية من طراز كا -52 التابعة لقوات الفضاء الروسية في مطار ميداني لقوات الفضاء الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 15 أبريل 2022
9/10
مروحيات هجومية من طراز كا -52 التابعة لقوات الفضاء الروسية في مطار ميداني لقوات الفضاء الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 15 أبريل 2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورطيار يجلس في قمرة قيادة مروحية هجومية من طراز كا -52 التابعة لقوات الفضاء الروسية في مطار ميداني لقوات الفضاء الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 15 أبريل 2022
10/10
طيار يجلس في قمرة قيادة مروحية هجومية من طراز كا -52 التابعة لقوات الفضاء الروسية في مطار ميداني لقوات الفضاء الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 15 أبريل 2022
وفي وقت سابق أمس الأحد، قال كوناشينكوف، إن "القوات الجوية الروسية دمرت 44 موقعا عسكريا أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها مركز قيادة ومنظومة دفاع جوي "إس-300"، وثلاثة مستودعات للذخيرة، و23 منطقة لتجمع الأسلحة والمعدات العسكرية".
وأشار إلى أن وأضاف كوناشينكوف، "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" بالقرب من بلدتي فيدوروفكا وزافودي في ضواحي خاركوف، وإسقاط مسيرة أوكرانية في منطقة بافلوغراد".