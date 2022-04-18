https://arabic.sputniknews.com/20220418/أطقم-المروحيات-خلال-تغطية-ومرافقة-القوافل-العسكرية-المتجهة-إلى-خاركوف-1061323888.html

أطقم المروحيات خلال تغطية ومرافقة القوافل العسكرية المتجهة إلى خاركوف

أطقم المروحيات خلال تغطية ومرافقة القوافل العسكرية المتجهة إلى خاركوف

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الاثنين، أن القوات الصاروخية والمدفعية الروسية دمرت أربعة مراكز قيادة وأربعة مدافع ومستودعين... 18.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-18T11:17+0000

2022-04-18T11:17+0000

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وفي وقت سابق أمس الأحد، قال كوناشينكوف، إن "القوات الجوية الروسية دمرت 44 موقعا عسكريا أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها مركز قيادة ومنظومة دفاع جوي "إس-300"، وثلاثة مستودعات للذخيرة، و23 منطقة لتجمع الأسلحة والمعدات العسكرية".اقرأ أيضا - الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" في منطقة خاركوفوأشار إلى أن وأضاف كوناشينكوف، "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" بالقرب من بلدتي فيدوروفكا وزافودي في ضواحي خاركوف، وإسقاط مسيرة أوكرانية في منطقة بافلوغراد".

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