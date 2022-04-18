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https://arabic.sputniknews.com/20220418/أطقم-المروحيات-خلال-تغطية-ومرافقة-القوافل-العسكرية-المتجهة-إلى-خاركوف-1061323888.html
أطقم المروحيات خلال تغطية ومرافقة القوافل العسكرية المتجهة إلى خاركوف
أطقم المروحيات خلال تغطية ومرافقة القوافل العسكرية المتجهة إلى خاركوف
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الاثنين، أن القوات الصاروخية والمدفعية الروسية دمرت أربعة مراكز قيادة وأربعة مدافع ومستودعين... 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T11:17+0000
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وفي وقت سابق أمس الأحد، قال كوناشينكوف، إن "القوات الجوية الروسية دمرت 44 موقعا عسكريا أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها مركز قيادة ومنظومة دفاع جوي "إس-300"، وثلاثة مستودعات للذخيرة، و23 منطقة لتجمع الأسلحة والمعدات العسكرية".اقرأ أيضا - الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" في منطقة خاركوفوأشار إلى أن وأضاف كوناشينكوف، "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" بالقرب من بلدتي فيدوروفكا وزافودي في ضواحي خاركوف، وإسقاط مسيرة أوكرانية في منطقة بافلوغراد".
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أطقم المروحيات خلال تغطية ومرافقة القوافل العسكرية المتجهة إلى خاركوف

11:17 GMT 18.04.2022
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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الاثنين، أن القوات الصاروخية والمدفعية الروسية دمرت أربعة مراكز قيادة وأربعة مدافع ومستودعين للوقود وأكثر من 100 موقع عسكري أوكراني آخر.
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورمروحيات هجومية من طراز كا -52 تابعة لقوات الفضاء الروسية في مطار ميداني لقوات الفضاء الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 15 أبريل 2022
مروحيات هجومية من طراز كا -52 تابعة لقوات الفضاء الروسية في مطار ميداني لقوات الفضاء الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
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مروحيات هجومية من طراز كا -52 تابعة لقوات الفضاء الروسية في مطار ميداني لقوات الفضاء الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 15 أبريل 2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورطيار يقف بجوار مروحية هجومية من طراز كا -52 التابعة لقوات الفضاء الروسية في مطار ميداني لقوات الفضاء الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 15 أبريل 2022
طيار يقف بجوار مروحية هجومية من طراز كا -52 التابعة لقوات الفضاء الروسية في مطار ميداني لقوات الفضاء الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik
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الذهاب إلى بنك الصور
طيار يقف بجوار مروحية هجومية من طراز كا -52 التابعة لقوات الفضاء الروسية في مطار ميداني لقوات الفضاء الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 15 أبريل 2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورطيار يقف بجوار مروحية هجومية من طراز كا -52 التابعة لقوات الفضاء الروسية في مطار ميداني لقوات الفضاء الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 15 أبريل 2022
طيار يقف بجوار مروحية هجومية من طراز كا -52 التابعة لقوات الفضاء الروسية في مطار ميداني لقوات الفضاء الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik
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الذهاب إلى بنك الصور
طيار يقف بجوار مروحية هجومية من طراز كا -52 التابعة لقوات الفضاء الروسية في مطار ميداني لقوات الفضاء الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 15 أبريل 2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورمروحيات هجومية من طراز كا -52 تابعة لقوات الفضاء الروسية في مطار ميداني لقوات الفضاء الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 15 أبريل 2022
مروحيات هجومية من طراز كا -52 تابعة لقوات الفضاء الروسية في مطار ميداني لقوات الفضاء الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik
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مروحيات هجومية من طراز كا -52 تابعة لقوات الفضاء الروسية في مطار ميداني لقوات الفضاء الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 15 أبريل 2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورمروحيات هجومية من طراز كا -52 تابعة لقوات الفضاء الروسية في مطار ميداني لقوات الفضاء الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 15 أبريل 2022
مروحيات هجومية من طراز كا -52 تابعة لقوات الفضاء الروسية في مطار ميداني لقوات الفضاء الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik
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مروحيات هجومية من طراز كا -52 تابعة لقوات الفضاء الروسية في مطار ميداني لقوات الفضاء الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 15 أبريل 2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "بانتسر - اس 1" في المطار الميداني لقوات الفضاء الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات بانتسر - اس 1 في المطار الميداني لقوات الفضاء الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي
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منظومة الصواريخ المضادة للطائرات "بانتسر - اس 1" في المطار الميداني لقوات الفضاء الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورطيار يقف بجوار مروحية هجومية من طراز كا -52 التابعة لقوات الفضاء الروسية في مطار ميداني لقوات الفضاء الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 15 أبريل 2022
طيار يقف بجوار مروحية هجومية من طراز كا -52 التابعة لقوات الفضاء الروسية في مطار ميداني لقوات الفضاء الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
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طيار يقف بجوار مروحية هجومية من طراز كا -52 التابعة لقوات الفضاء الروسية في مطار ميداني لقوات الفضاء الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 15 أبريل 2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورمروحية هجومية من طراز كا -52 (يمين) ومروحية من طراز مي-8ام تي في التابعتين لقوات الفضاء الروسية في مطار ميداني لقوات الفضاء الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 15 أبريل 2022
مروحية هجومية من طراز كا -52 (يمين) ومروحية من طراز مي-8ام تي في التابعتين لقوات الفضاء الروسية في مطار ميداني لقوات الفضاء الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
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مروحية هجومية من طراز كا -52 (يمين) ومروحية من طراز مي-8ام تي في التابعتين لقوات الفضاء الروسية في مطار ميداني لقوات الفضاء الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 15 أبريل 2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورمروحيات هجومية من طراز كا -52 التابعة لقوات الفضاء الروسية في مطار ميداني لقوات الفضاء الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 15 أبريل 2022
مروحيات هجومية من طراز كا -52 التابعة لقوات الفضاء الروسية في مطار ميداني لقوات الفضاء الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
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مروحيات هجومية من طراز كا -52 التابعة لقوات الفضاء الروسية في مطار ميداني لقوات الفضاء الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 15 أبريل 2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورطيار يجلس في قمرة قيادة مروحية هجومية من طراز كا -52 التابعة لقوات الفضاء الروسية في مطار ميداني لقوات الفضاء الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 15 أبريل 2022
طيار يجلس في قمرة قيادة مروحية هجومية من طراز كا -52 التابعة لقوات الفضاء الروسية في مطار ميداني لقوات الفضاء الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
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طيار يجلس في قمرة قيادة مروحية هجومية من طراز كا -52 التابعة لقوات الفضاء الروسية في مطار ميداني لقوات الفضاء الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 15 أبريل 2022
وفي وقت سابق أمس الأحد، قال كوناشينكوف، إن "القوات الجوية الروسية دمرت 44 موقعا عسكريا أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها مركز قيادة ومنظومة دفاع جوي "إس-300"، وثلاثة مستودعات للذخيرة، و23 منطقة لتجمع الأسلحة والمعدات العسكرية".
اقرأ أيضا - الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" في منطقة خاركوف
وأشار إلى أن وأضاف كوناشينكوف، "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" بالقرب من بلدتي فيدوروفكا وزافودي في ضواحي خاركوف، وإسقاط مسيرة أوكرانية في منطقة بافلوغراد".
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