https://arabic.sputniknews.com/20220418/أكاديمي--روسيا-لا-تدافع-عن-مصالحها-القومية-فقط--بل-وعن-الإنسانية-جمعاء--1061334733.html
أكاديمي : روسيا لا تدافع عن مصالحها القومية فقط بل وعن الإنسانية جمعاء
أكاديمي : روسيا لا تدافع عن مصالحها القومية فقط بل وعن الإنسانية جمعاء
اعتبر رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف أن روسيا لا تواجه الجيش الأوكراني والنازيين فقط في عمليتها العسكرية، إنما تواجه عشرات الدول الغربية ومعها حلف... 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T13:55+0000
2022-04-18T13:55+0000
2022-04-18T13:55+0000
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حول العالم
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خبير: روسيا لا تدافع عن مصالحها القومية فقط بل وعن الإنسانية جمعاء
خبير: روسيا لا تدافع عن مصالحها القومية فقط بل وعن الإنسانية جمعاء
يقول عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية د. علي الأحمد، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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عماد الطفيلي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
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أكاديمي : روسيا لا تدافع عن مصالحها القومية فقط بل وعن الإنسانية جمعاء
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اعتبر رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف أن روسيا لا تواجه الجيش الأوكراني والنازيين فقط في عمليتها العسكرية، إنما تواجه عشرات الدول الغربية ومعها حلف شمال الأطلسي.
يقول عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية د. علي الأحمد، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
" اليوم روسيا الاتحادية تحاول الدفاع ليس فقط عن مصالحها القومية، وإنما تحاول الدفاع عن منطق الإنسانية، وتحاول أن تضع حد للاحتكار على المستوى الاقتصادي والسياسي، والحد من القدرة على السيطرة على منابع المياه والغذاء، لأن هذا الاحتكار أدى إلى مزيد من المخاطر على مستوى الكرة الأرضية بارتفاع معدلات الفقر في العالم ".
وأشار الأحمد إلى "أن روسيا كانت مضطرة للأسف الشديد، أن تدخل في عملية عسكرية، في مكان جغرافي وعلاقات اجتماعية لمكان يعتبر شقيق، وتجري عملية جراحية لإيقاف تمدد حلف شمال الأطلسي ومحاولة تفكيك روسيا، وأن تبقى أمريكا المتحكم الأوحد في القرار السياسي على مستوى الكرة الأرضية".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..