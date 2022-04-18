https://arabic.sputniknews.com/20220418/أمريكا-ترسل-وفدا-إلى-خمس-دول-بهدف-عزلها-عن-روسيا-1061330057.html
أمريكا ترسل وفدا إلى خمس دول بهدف "عزلها عن روسيا"
أمريكا ترسل وفدا إلى خمس دول بهدف "عزلها عن روسيا"
ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ وعضوا في مجلس النواب الأمريكي سيتوجهون إلى بولندا والهند وألمانيا ونيبال والإمارات العربية المتحدة... 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T12:46+0000
2022-04-18T12:46+0000
2022-04-18T12:46+0000
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وبحسب الصحيفة، فإن ممثلين أمريكيين سيزورون هذه الدول في غضون تسعة أيام المقبلة.وكما أوضحت الصحيفة، فإن الجانب الأمريكي ، فإن الدول التي سيزورها أعضاء الكونغرس، باستثناء بولندا، لا تدعم بشكل كاف محاولات الغرب لـ"عزل روسيا".في وقت سابق، أشارت صحيفة "ذا إيكونوميست" البريطنية إلى أن بعض حلفاء الولايات المتحدة يرفضون طلبات واشنطن بفرض عقوبات على روسيا.وبحسب نائب وزير خارجية الهند السابق، كانوال سيبال، فإن معظم دول العالم لا تؤيد فرض عقوبات على روسيا.في 1 أبريل/ نيسان ، أفادت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عقد اجتماعا مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال زيارة إلى البلاد.يعكس سلوك نيودلهي المتوازن اهتمامها بالحفاظ على علاقات طويلة الأمد مع موسكو وسط الأزمة الحالية، كما كتب كاتب العمود جان كيربي في البوابة الإلكتونية "فوكس".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كاريكاتير, وسائط متعددة
أمريكا ترسل وفدا إلى خمس دول بهدف "عزلها عن روسيا"
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ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ وعضوا في مجلس النواب الأمريكي سيتوجهون إلى بولندا والهند وألمانيا ونيبال والإمارات العربية المتحدة في مهمة من شأنها "حشد المزيد من الدعم لأوكرانيا".
وبحسب الصحيفة، فإن ممثلين أمريكيين سيزورون هذه الدول في غضون تسعة أيام المقبلة.
وكما أوضحت الصحيفة، فإن الجانب الأمريكي ، فإن الدول التي سيزورها أعضاء الكونغرس، باستثناء بولندا، لا تدعم بشكل كاف محاولات الغرب لـ"عزل روسيا".
في وقت سابق، أشارت صحيفة "ذا إيكونوميست" البريطنية إلى أن بعض حلفاء الولايات المتحدة يرفضون طلبات واشنطن بفرض عقوبات على روسيا.
وبحسب نائب وزير خارجية الهند السابق، كانوال سيبال، فإن معظم دول العالم لا تؤيد فرض عقوبات على روسيا
.
في 1 أبريل/ نيسان ، أفادت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عقد اجتماعا مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال زيارة إلى البلاد.
يعكس سلوك نيودلهي المتوازن اهتمامها بالحفاظ على علاقات طويلة الأمد مع موسكو وسط الأزمة الحالية، كما كتب كاتب العمود جان كيربي في البوابة الإلكتونية "فوكس".