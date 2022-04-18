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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220418/أمريكا-تفقد-ثلث-احتياطيها-من-صواريخ-جافلين-في-أوكرانيا-1061322676.html
أمريكا تفقد ثلث احتياطيها من صواريخ جافلين في أوكرانيا
أمريكا تفقد ثلث احتياطيها من صواريخ جافلين في أوكرانيا
أعلن موقع إخباري أمريكي عن انخفاض احتياطي الولايات المتحدة الأمريكية من صواريخ جافلين المضادة للدبابات. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T10:21+0000
2022-04-18T10:21+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
رصد عسكري
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وانخفض مخزون الولايات المتحدة من هذه الصواريخ بسبب توريد عدد كبير منها لأوكرانيا. وبحسب "بزنس إنسايدر" فإن القوات المسلحة الأوكرانية حصلت على 7000 صاروخ جافلين حتى الآن، أو حوالي ثلث مخزون الولايات المتحدة من هذه الصواريخ.ولا يعتبر "الفاقد" كبيرا. ومع ذلك نقل الموقع عن عسكريين أمريكيين قلقهم، موضحا أن الولايات المتحدة اختزنت كميات كبيرة من صواريخ جافلين، محتاطة لاحتمال استخدامها أثناء النزاعات الممكنة حول العالم.ولذلك فإن الولايات المتحدة مطالبة بإنتاج المزيد من صواريخ جافلين الجديدة، ولكنها لا تستطيع أن تصنع أكثر من 6480 صاروخا في السنة، وتحتاج إلى عام كامل أو ما يزيد للوصول إلى وتيرة الإنتاج هذه مع العلم أن تسليم ما يتم تصنيعه إلى طالبها يتم خلال 32 شهرا، أي أنها لا تستطيع تعويض "الفاقد" إلا بعد ثلاثة إلى أربعة أعوام.وتسلم الولايات المتحدة القوات الأوكرانية صواريخ جافلين بناء لطلب نظام الحكم في أوكرانيا الذي يتكبد مزيدا من الخسائر في الوقت الراهن جراء العملية العسكرية التي تنفذها وحدات من القوات الروسية بهدف وقف اعتداءات القوات الأوكرانية على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس ومساعدتهما على تحرير أراضيهما من الاحتلال الأوكراني.
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العالم, رصد عسكري

أمريكا تفقد ثلث احتياطيها من صواريخ جافلين في أوكرانيا

10:21 GMT 18.04.2022
© AFP 2022 / DOD منظومة صواريخ جافلين
منظومة صواريخ جافلين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
© AFP 2022 / DOD
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أعلن موقع إخباري أمريكي عن انخفاض احتياطي الولايات المتحدة الأمريكية من صواريخ جافلين المضادة للدبابات.
وانخفض مخزون الولايات المتحدة من هذه الصواريخ بسبب توريد عدد كبير منها لأوكرانيا. وبحسب "بزنس إنسايدر" فإن القوات المسلحة الأوكرانية حصلت على 7000 صاروخ جافلين حتى الآن، أو حوالي ثلث مخزون الولايات المتحدة من هذه الصواريخ.
ولا يعتبر "الفاقد" كبيرا. ومع ذلك نقل الموقع عن عسكريين أمريكيين قلقهم، موضحا أن الولايات المتحدة اختزنت كميات كبيرة من صواريخ جافلين، محتاطة لاحتمال استخدامها أثناء النزاعات الممكنة حول العالم.
ولذلك فإن الولايات المتحدة مطالبة بإنتاج المزيد من صواريخ جافلين الجديدة، ولكنها لا تستطيع أن تصنع أكثر من 6480 صاروخا في السنة، وتحتاج إلى عام كامل أو ما يزيد للوصول إلى وتيرة الإنتاج هذه مع العلم أن تسليم ما يتم تصنيعه إلى طالبها يتم خلال 32 شهرا، أي أنها لا تستطيع تعويض "الفاقد" إلا بعد ثلاثة إلى أربعة أعوام.
وتسلم الولايات المتحدة القوات الأوكرانية صواريخ جافلين بناء لطلب نظام الحكم في أوكرانيا الذي يتكبد مزيدا من الخسائر في الوقت الراهن جراء العملية العسكرية التي تنفذها وحدات من القوات الروسية بهدف وقف اعتداءات القوات الأوكرانية على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس ومساعدتهما على تحرير أراضيهما من الاحتلال الأوكراني.
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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ54 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:43 GMT
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