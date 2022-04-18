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أمريكا: كوريا الشمالية يجب أن تعود إلى المسار الدبلوماسي
أمريكا: كوريا الشمالية يجب أن تعود إلى المسار الدبلوماسي
قال سونغ كيم المبعوث الأمريكي إلى كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، إن بيونغ يانغ يجب أن تعود إلى "المسار الدبلوماسي". 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T11:28+0000
2022-04-18T11:42+0000
كوريا الشمالية
الولايات المتحدة الأمريكية
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ووصل ممثل الولايات المتحدة الخاص المكلف بملف كوريا الشمالية إلى سيئول اليوم الإثنين في زيارة تستمر 5 أيام، والتقى نظيره الكوري الجنوبي نوه كيو دوك.في أعقاب محادثات مشتركة، أدان المبعوثان "الخطوات التصعيدية الأخيرة"، من قبل بيونغ يانغ والتي شملت ما قالا إنه "على الأقل ثلاث" إطلاقات لصواريخ بالستية عابرة للقارات.وقال كيم: "لقد اتفقنا على الحاجة إلى رد قوي على السلوك المزعزع للاستقرار الذي تمارسه كوريا الشمالية".وأجرت كوريا الشمالية أكثر من 10 اختبارات لأسلحة العام الجاري، كان آخرها نهاية الأسبوع لمقذوف قصير المدى ذكرت بيونغ يانغ بأنه سيعزز "فعالية الأسلحة النووية التكتيكية".ويأتي وصول المبعوث الأمريكي في الوقت الذي أطلقت فيه سيئول وواشنطن مناورات عسكرية مشتركة سنوية تستمر تسعة أيام. ولطالما أثار هذا النوع من التدريبات حفيظة بيونغ يانغ التي ترى فيها استعدادا للحرب.
https://arabic.sputniknews.com/20220417/زعيم-كوريا-الشمالية-يشهد-تجربة-إطلاق-سلاح-تكتيكي-موجه-جديد-1061279082.html
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كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا: كوريا الشمالية يجب أن تعود إلى المسار الدبلوماسي

11:28 GMT 18.04.2022 (تم التحديث: 11:42 GMT 18.04.2022)
© AFP 2022 / KCNA VIA KNSكوريا الشمالية تختبر سلاح نووي تكتيكي، 17 أبريل 2022
كوريا الشمالية تختبر سلاح نووي تكتيكي، 17 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
© AFP 2022 / KCNA VIA KNS
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قال سونغ كيم المبعوث الأمريكي إلى كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، إن بيونغ يانغ يجب أن تعود إلى "المسار الدبلوماسي".
ووصل ممثل الولايات المتحدة الخاص المكلف بملف كوريا الشمالية إلى سيئول اليوم الإثنين في زيارة تستمر 5 أيام، والتقى نظيره الكوري الجنوبي نوه كيو دوك.
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عند إطلاق ما سمته وسائل إعلامية أنه نوع جديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، في هذه الصورة التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في 24 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
زعيم كوريا الشمالية يشهد تجربة إطلاق سلاح تكتيكي موجه جديد
أمس, 01:05 GMT
في أعقاب محادثات مشتركة، أدان المبعوثان "الخطوات التصعيدية الأخيرة"، من قبل بيونغ يانغ والتي شملت ما قالا إنه "على الأقل ثلاث" إطلاقات لصواريخ بالستية عابرة للقارات.
وقال كيم: "لقد اتفقنا على الحاجة إلى رد قوي على السلوك المزعزع للاستقرار الذي تمارسه كوريا الشمالية".
وأجرت كوريا الشمالية أكثر من 10 اختبارات لأسلحة العام الجاري، كان آخرها نهاية الأسبوع لمقذوف قصير المدى ذكرت بيونغ يانغ بأنه سيعزز "فعالية الأسلحة النووية التكتيكية".
ويأتي وصول المبعوث الأمريكي في الوقت الذي أطلقت فيه سيئول وواشنطن مناورات عسكرية مشتركة سنوية تستمر تسعة أيام. ولطالما أثار هذا النوع من التدريبات حفيظة بيونغ يانغ التي ترى فيها استعدادا للحرب.
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