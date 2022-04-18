https://arabic.sputniknews.com/20220418/أيكس-أمستردام-يكشف-تفاصيل-عن-انتقال-مدربه-إلى-مانشستر-يونايتد-1061348111.html
أيكس أمستردام يكشف تفاصيل عن انتقال مدربه إلى مانشستر يونايتد
أيكس أمستردام يكشف تفاصيل عن انتقال مدربه إلى مانشستر يونايتد
تسببت إدارة فريق أياكس أمستردام الهولندي في الكشف عن انتقال مدرب الفريق، إريك تين هاج، في المستقبل إلى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T20:16+0000
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رياضة
أخبار الدوري الإنجليزي
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جاء ذلك وفقا لخبر نشره موقع "كورة 11"، اليوم الاثنين، أشار فيه إلى أن المدير الرياضي لنادي أياكس جيري هامسترا، قال إن تين هاج أقرب للرحيل في نهاية الموسم الحالي.وتابع في تصريحات صحفية: "لقد فعلنا كل ما بوسعنا لإبقائه معنا وشمل ذلك تمديد التعاقد ومزيد من المال".وأضاف: "لكن في النهاية يمكن القول إن إريك هو من يحدد مستقبله".وأفادت وسائل إعلام هولندية وإنجليزية، في وقت سابق، بأن هناك اجتماعات خلال الأسابيع الماضية بين تين هاج وإدارة مانشستر يونايتد للاتفاق بشأن انتقاله إلى الفريق الإنجليزي مع بداية العام المقبل.يذكر أن المدرب الحالي لأيكس أمستردام قاد الفريق للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا قبل 3 سنوات، وهو ما يوصف بـ "الإنجاز التاريخي" للنادي الذي يصل إلى هذا المستوى منذ تسعينيات القرن الماضي.كما شهدت مسيرة إريك تين هاج، مع أيكس العديد من الإنجازات التي قاد فيها الفريق للتغلب على ريال مدريد ويوفنتوس، إضافة إلى تتويجه بـ 5 ألقاب بينها لقبين للدوري الهولندي.
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https://arabic.sputniknews.com/20190416/يوفنتوس-آياكس-دوري-أبطال-أوروبا-1040521747.html
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رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي
أيكس أمستردام يكشف تفاصيل عن انتقال مدربه إلى مانشستر يونايتد
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تسببت إدارة فريق أياكس أمستردام الهولندي في الكشف عن انتقال مدرب الفريق، إريك تين هاج، في المستقبل إلى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.
جاء ذلك وفقا لخبر نشره
موقع "كورة 11"، اليوم الاثنين، أشار فيه إلى أن المدير الرياضي لنادي أياكس جيري هامسترا، قال إن تين هاج أقرب للرحيل في نهاية الموسم الحالي
.
وتابع في تصريحات صحفية: "لقد فعلنا كل ما بوسعنا لإبقائه معنا وشمل ذلك تمديد التعاقد ومزيد من المال".
وأضاف: "لكن في النهاية يمكن القول إن إريك هو من يحدد مستقبله".
وتابع جيري مامسترا: "نأمل في بقاء تين هاج، لكن يجب علينا أن نستعد لإمكانية رحيله".
وأفادت وسائل إعلام هولندية وإنجليزية، في وقت سابق، بأن هناك اجتماعات خلال الأسابيع الماضية بين تين هاج وإدارة مانشستر يونايتد
للاتفاق بشأن انتقاله إلى الفريق الإنجليزي مع بداية العام المقبل.
يذكر أن المدرب الحالي لأيكس أمستردام
قاد الفريق للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا قبل 3 سنوات، وهو ما يوصف بـ "الإنجاز التاريخي" للنادي الذي يصل إلى هذا المستوى منذ تسعينيات القرن الماضي.
كما شهدت مسيرة إريك تين هاج، مع أيكس العديد من الإنجازات التي قاد فيها الفريق للتغلب على ريال مدريد ويوفنتوس، إضافة إلى تتويجه بـ 5 ألقاب بينها لقبين للدوري الهولندي.