https://arabic.sputniknews.com/20220418/إخماد-نحو-143-حريقا-في-غابات-روسيا-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1061313750.html
إخماد نحو 143 حريقا في غابات روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية
إخماد نحو 143 حريقا في غابات روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت هيئة الحماية الجوية للغابات من الحرائق، اليوم الاثنين، أنه تم إخماد نحو 143 حريقا في غابات روسيا بمساحة تزيد عن 4.8 ألف هكتار خلال الـ24 ساعة الماضية. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T04:19+0000
2022-04-18T04:19+0000
2022-04-18T04:19+0000
أخبار روسيا اليوم
حرائق الغابات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/15/1046060678_0:0:2501:1406_1920x0_80_0_0_565d36081ee7060a622b8639544a4cc8.jpg
موسكو – سبوتنيك. وقالت الهيئة في بيان، "تم إخماد 143 حريقًا في منطقة مساحتها 4785 هكتارًا في روسيا خلال اليوم الماضي".ولفت البيان إلى أنه، "بحلول منتصف ليل 18 أبريل/نيسان، كان هناك 48 حريقا في الغابات في روسيا على مساحة 3082 هكتارا، وتم إخمادها بنشاط. معظمها في منطقة خاكاسيا، وهناك أربع حرائق على مساحة 1175 هكتارا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/15/1046060678_270:0:2145:1406_1920x0_80_0_0_ce5e95acc5cff7025f0a92a65bdf76ec.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار روسيا اليوم, حرائق الغابات
إخماد نحو 143 حريقا في غابات روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية
تابعنا عبر
أعلنت هيئة الحماية الجوية للغابات من الحرائق، اليوم الاثنين، أنه تم إخماد نحو 143 حريقا في غابات روسيا بمساحة تزيد عن 4.8 ألف هكتار خلال الـ24 ساعة الماضية.
موسكو – سبوتنيك. وقالت الهيئة في بيان، "تم إخماد 143 حريقًا في منطقة مساحتها 4785 هكتارًا
في روسيا خلال اليوم الماضي".
ولفت البيان إلى أنه، "بحلول منتصف ليل 18 أبريل/نيسان، كان هناك 48 حريقا في الغابات في روسيا على مساحة 3082 هكتارا، وتم إخمادها بنشاط. معظمها في منطقة خاكاسيا، وهناك أربع حرائق على مساحة 1175 هكتارا".