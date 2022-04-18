https://arabic.sputniknews.com/20220418/إسبانيا-تعتزم-إعادة-فتح-سفارتها-في-كييف-خلال-أيام-1061325808.html
إسبانيا تعتزم إعادة فتح سفارتها في كييف خلال أيام
إسبانيا تعتزم إعادة فتح سفارتها في كييف خلال أيام
أكد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أن بلاده ستعيد افتتاح سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف خلال أيام. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T11:22+0000
2022-04-18T11:22+0000
2022-04-18T11:22+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
إسبانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104398/37/1043983789_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7719e3339d459cbc09c6f097125eea65.jpg
وقال سانشيز، في مقابلة مع قناة "انتينا 3" الإسبانية، إن "إسبانيا ستعيد خلال أيام افتتاح سفارة مدريد في كييف".وكان وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أعلن في وقت سابق، طرد 25 دبلوماسياً روسياً، في نفس الوقت الذي أعلنت فيه وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندي، طرد 3 دبلوماسيين روس، ضمن حملة العقوبات المفروضة ضد روسيا على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية.وقال الوزير الإسباني في مؤتمر صحافي، منذ أيام إن "مدريد قررت طرد حوالي 25 دبلوماسياً روسياً"، موضحا أن القرار تضمن طرد الدبلوماسيين الروس وموظفي السفارة الروسية لدى إسبانيا إلى خارج الأراضي الإسبانية.تنضم إسبانيا والسويد للدول الأوروبية التي أمرت دبلوماسيين روس بالخروج من البلاد في أعقاب تقارير عن مقتل مدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية، والتي كانت تحت سيطرة القوات الروسية في آذار/مارس الماضي.وتتواصل، منذ يوم 24 شباط/فبراير الماضي، العملية العسكرية في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح؛، بدون المساس بالسكان المدنيين.هذا واعتبارًا من يوم 25 آذار/مارس، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علما بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
https://arabic.sputniknews.com/20220405/وزير-الخارجية-الإسباني-يعلن-طرد-25-دبلوماسيا-روسيا-1060865823.html
إسبانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104398/37/1043983789_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6749f5b8a3ecee6b22033d58b6da7827.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا, إسبانيا
إسبانيا تعتزم إعادة فتح سفارتها في كييف خلال أيام
تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أن بلاده ستعيد افتتاح سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف خلال أيام.
وقال سانشيز، في مقابلة مع قناة "انتينا 3" الإسبانية، إن "إسبانيا ستعيد خلال أيام افتتاح سفارة مدريد في كييف".
وكان وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أعلن في وقت سابق، طرد 25 دبلوماسياً روسياً، في نفس الوقت الذي أعلنت فيه وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندي، طرد 3 دبلوماسيين روس، ضمن حملة العقوبات المفروضة ضد روسيا على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية.
وقال الوزير الإسباني في مؤتمر صحافي، منذ أيام إن "مدريد قررت طرد حوالي 25 دبلوماسياً روسياً"، موضحا أن القرار تضمن طرد الدبلوماسيين الروس وموظفي السفارة الروسية لدى إسبانيا إلى خارج الأراضي الإسبانية.
تنضم إسبانيا والسويد للدول الأوروبية التي أمرت دبلوماسيين روس بالخروج من البلاد في أعقاب تقارير عن مقتل مدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية، والتي كانت تحت سيطرة القوات الروسية في آذار/مارس الماضي.
وتتواصل، منذ يوم 24 شباط/فبراير الماضي، العملية العسكرية في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح؛، بدون المساس بالسكان المدنيين.
هذا واعتبارًا من يوم 25 آذار/مارس، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علما بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.