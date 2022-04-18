https://arabic.sputniknews.com/20220418/إسبانيا-والبرتغال-تخططان-لخفض-تصدير-الكهرباء-إلى-فرنسا-1061339802.html
إسبانيا والبرتغال تخططان لخفض تصدير الكهرباء إلى فرنسا
إسبانيا والبرتغال تخططان لخفض تصدير الكهرباء إلى فرنسا
تعتزم إسبانيا والبرتغال إجراء تعديلات على تزويد فرنسا بالكهرباء في ظل الأزمة القائمة بين دول الاتحاد وروسيا. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T15:47+0000
2022-04-18T15:47+0000
2022-04-18T15:47+0000
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وذكرت صحيفة "الباييس" الإسبانية، نقلا عن وثائق أرسلتها الحكومة الإسبانية إلى المفوضية الأوروبية، أن خطة إسبانيا والبرتغال تنص على خفض سعر الكهرباء وخفض تصدير الكهرباء إلى فرنسا.في الوقت نفسه، تخشى سلطات الاتحاد الأوروبي من أن مثل هذه القيود، مهما كانت طفيفة، ستنتهك وحدة السوق الأوروبية.يشير المنشور إلى أن ألمانيا ودول الشمال قد أظهرت بوضوح معارضتها لهذا الإجراء.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, إسبانيا, أخبار فرنسا
إسبانيا والبرتغال تخططان لخفض تصدير الكهرباء إلى فرنسا
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تعتزم إسبانيا والبرتغال إجراء تعديلات على تزويد فرنسا بالكهرباء في ظل الأزمة القائمة بين دول الاتحاد وروسيا.
وذكرت صحيفة "الباييس" الإسبانية، نقلا عن وثائق أرسلتها الحكومة الإسبانية إلى المفوضية الأوروبية، أن خطة إسبانيا والبرتغال تنص على خفض سعر الكهرباء وخفض تصدير الكهرباء إلى فرنسا.
في الوقت نفسه، تخشى سلطات الاتحاد الأوروبي من أن مثل هذه القيود، مهما كانت طفيفة، ستنتهك وحدة السوق الأوروبية.
يشير المنشور إلى أن ألمانيا ودول الشمال قد أظهرت بوضوح معارضتها لهذا الإجراء.