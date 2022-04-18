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https://arabic.sputniknews.com/20220418/إسبانيا-والبرتغال-تخططان-لخفض-تصدير-الكهرباء-إلى-فرنسا-1061339802.html
إسبانيا والبرتغال تخططان لخفض تصدير الكهرباء إلى فرنسا
إسبانيا والبرتغال تخططان لخفض تصدير الكهرباء إلى فرنسا
تعتزم إسبانيا والبرتغال إجراء تعديلات على تزويد فرنسا بالكهرباء في ظل الأزمة القائمة بين دول الاتحاد وروسيا. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T15:47+0000
2022-04-18T15:47+0000
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وذكرت صحيفة "الباييس" الإسبانية، نقلا عن وثائق أرسلتها الحكومة الإسبانية إلى المفوضية الأوروبية، أن خطة إسبانيا والبرتغال تنص على خفض سعر الكهرباء وخفض تصدير الكهرباء إلى فرنسا.في الوقت نفسه، تخشى سلطات الاتحاد الأوروبي من أن مثل هذه القيود، مهما كانت طفيفة، ستنتهك وحدة السوق الأوروبية.يشير المنشور إلى أن ألمانيا ودول الشمال قد أظهرت بوضوح معارضتها لهذا الإجراء.
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العالم, إسبانيا, أخبار فرنسا

إسبانيا والبرتغال تخططان لخفض تصدير الكهرباء إلى فرنسا

15:47 GMT 18.04.2022
© AFP 2022 / Charly Triballeauزلزال قوي يضرب طوكيو ويقطع عنها الكهرباء، اليابان 17 مارس 2022
زلزال قوي يضرب طوكيو ويقطع عنها الكهرباء، اليابان 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
© AFP 2022 / Charly Triballeau
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تعتزم إسبانيا والبرتغال إجراء تعديلات على تزويد فرنسا بالكهرباء في ظل الأزمة القائمة بين دول الاتحاد وروسيا.
وذكرت صحيفة "الباييس" الإسبانية، نقلا عن وثائق أرسلتها الحكومة الإسبانية إلى المفوضية الأوروبية، أن خطة إسبانيا والبرتغال تنص على خفض سعر الكهرباء وخفض تصدير الكهرباء إلى فرنسا.
في الوقت نفسه، تخشى سلطات الاتحاد الأوروبي من أن مثل هذه القيود، مهما كانت طفيفة، ستنتهك وحدة السوق الأوروبية.
يشير المنشور إلى أن ألمانيا ودول الشمال قد أظهرت بوضوح معارضتها لهذا الإجراء.
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