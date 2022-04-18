https://arabic.sputniknews.com/20220418/إعلام-ارتفاع-الأسعار-في-الولايات-المتحدة-الأمريكية-لا-رجعة-فيه-1061335269.html

إعلام: ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة الأمريكية لا رجعة فيه

إعلام: ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة الأمريكية لا رجعة فيه

أشار تقرير إعلامي إلى أن التضخم دفع الأسعار في الولايات المتحدة الأمريكية إلى الارتفاع، وأن أسعار بعض المنتجات لن تعود إلى المستويات التي اعتاد عليها... 18.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-18T14:13+0000

2022-04-18T14:13+0000

2022-04-18T14:13+0000

اقتصاد

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وبحسب ما نشر موقع "axios" الأمريكي، فإن لحظة التضخم الموجودة حاليا لن تدوم إلى الأبد، لكن الأيام الخوالي للسلع الرخيصة، وحتى الخدمات الأرخص، قد ولت منذ زمن بعيد.وأضاف التقرير أنه قبل الوباء كان معدل التضخم الكلي يسير بشكل مريح عند أو بالقرب من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% سنويا، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى قطاع التكنولوجيا والإنتاجية والعمالة الرخيصة.وأشار التقرير إلى أن زيادة الطاقة لن تدوم إلى الأبد، ويمكن التراجع عن بعض التكاليف الإضافية، مثل "التكلفة الإضافية" التي تم الكشف عنها مؤخرا للبائعين عبر الإنترنت من "أمازون"، التي ستزول بمجرد انحسار الأزمة الحالية.إلى أنه ومع ذلك يمكن أن تكون الأسعار الأخرى "ثابتة"، ما يشير إلى أن النشاط الاقتصادي يضع قاعدة جديدة عند مستويات أسعار أعلى.صرح توماس بربراكن، المدير التنفيذي لشركة "MSCI Research"، للموقع أن السوق يرى أن التضخم ينخفض في السنوات المقبلة ويتجه نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي، إلا أن هذا التضخم لن يعود إلى مستويات الأسعار قبل الجائحة على الأقل بالنسبة لمعظم المواد التي تدرج ضمن سلة المستهلك.

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اقتصاد