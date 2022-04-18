https://arabic.sputniknews.com/20220418/إعلام-الولايات-المتحدة-تؤجل-تسليم-طائرات-f-16-إلى-بلغاريا-خوفا-من-تسرب-البيانات-إلى-روسيا-1061324433.html
إعلام: الولايات المتحدة تؤجل تسليم طائرات F-16 إلى بلغاريا خوفا من تسرب البيانات إلى روسيا
إعلام: الولايات المتحدة تؤجل تسليم طائرات F-16 إلى بلغاريا خوفا من تسرب البيانات إلى روسيا
أشار تقرير إعلامي نقلا عن وزيري دفاع بلغاريين سابقين أن التأخير في تسليم الطائرات المقاتلة الأمريكية من طراز F-16 إلى بلغاريا ناتج عن عدم ثقة الولايات المتحدة... 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T11:01+0000
2022-04-18T11:01+0000
2022-04-18T11:01+0000
رصد عسكري
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في وقت سابق، قال وزير الدفاع البلغاري ستيفان يانيف إن بدء تسليم مقاتلات F-16 الأمريكية، التي دفعت ثمنها بلغاريا مقدما، سيتأخر لعدة أشهر. وبحسب الوزير، فإن التأخيرات سببها جائحة فيروس كورونا. قال وزير الدفاع السابق فيليزار شالمانوف، "لدينا مشاكل مع حماية المعلومات السرية . أفترض أن تسليم مقاتلات F-16 تتأخر على وجه التحديد لهذا السبب، لأن أمن التقنيات ليس مضمونا بنسبة 100٪".وذكر موقع البوابة أنه قبل عام، أعلن مكتب المدعي العام البلغاري أنه حدد مجموعة من الأشخاص في وزارة الدفاع متهمين بالتجسس لصالح روسيا، وكان هدفهم المزعوم هو الحصول على معلومات حول مقاتلات F-16. هذا ودخل عقد استحواذ السلطات البلغارية في الولايات المتحدة على دفعة من مقاتلات F-16 Block 70 بقيمة 1.26 مليار دولار حيز التنفيذ في يوليو 2019. وتم سداد الصفقة على الفور. ووفقًا لجدول التسليم، يجب أن تستقبل بلغاريا المقاتلة الأولى بحلول منتصف عام 2023 ، وسيتم تسليم أربع طائرات أخرى قبل نهاية العام نفسه، والطائرات المتبقية في الربع الأول من عام 2024. يجب أن تكون الطائرة جاهزة للاستخدام في ظروف القتال في موعد لا يتجاوز خمس سنوات بعد دخول العقد حيز التنفيذ.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
إعلام: الولايات المتحدة تؤجل تسليم طائرات F-16 إلى بلغاريا خوفا من تسرب البيانات إلى روسيا
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أشار تقرير إعلامي نقلا عن وزيري دفاع بلغاريين سابقين أن التأخير في تسليم الطائرات المقاتلة الأمريكية من طراز F-16 إلى بلغاريا ناتج عن عدم ثقة الولايات المتحدة في السلطات البلغارية في حماية المعلومات السرية وإمكانية تسرب البيانات إلى روسيا.
في وقت سابق، قال وزير الدفاع البلغاري ستيفان يانيف إن بدء تسليم مقاتلات F-16 الأمريكية، التي دفعت ثمنها بلغاريا مقدما، سيتأخر لعدة أشهر
. وبحسب الوزير، فإن التأخيرات سببها جائحة فيروس كورونا.
قال وزير الدفاع السابق فيليزار شالمانوف، "لدينا مشاكل مع حماية المعلومات السرية . أفترض أن تسليم مقاتلات F-16 تتأخر على وجه التحديد لهذا السبب، لأن أمن التقنيات ليس مضمونا بنسبة 100٪".
ويشاركه في رأيه الرئيس السابق لوزارة الدفاع، تودور تاجاييف، الذي يعتقد أن التقنيات السرية المتعلقة بإنتاج الطائرات المقاتلة قد ينتهي بها الأمر في أيدي الروس. ويجب على بلغاريا إنشاء نظام لحماية المعلومات السرية. قائلا: "ما زلنا نمنح الممثلين الروس إمكانية الوصول إلى قاعدة غراف إغناتيفو الجوية العسكرية. يجب أن يكون هناك ضمان بنسبة 110٪ على أن الروس لن يقفوا هناك "، بحسب ما نقل
موقع euractiv.
وذكر موقع البوابة أنه قبل عام، أعلن مكتب المدعي العام البلغاري أنه حدد مجموعة من الأشخاص في وزارة الدفاع متهمين بالتجسس لصالح روسيا، وكان هدفهم المزعوم هو الحصول على معلومات حول مقاتلات F-16.
هذا ودخل عقد استحواذ السلطات البلغارية في الولايات المتحدة على دفعة من مقاتلات F-16 Block 70 بقيمة 1.26 مليار دولار حيز التنفيذ في يوليو 2019. وتم سداد الصفقة على الفور. ووفقًا لجدول التسليم، يجب أن تستقبل بلغاريا المقاتلة الأولى بحلول منتصف عام 2023 ، وسيتم تسليم أربع طائرات أخرى قبل نهاية العام نفسه، والطائرات المتبقية في الربع الأول من عام 2024. يجب أن تكون الطائرة جاهزة للاستخدام في ظروف القتال في موعد لا يتجاوز خمس سنوات بعد دخول العقد حيز التنفيذ.