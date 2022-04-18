https://arabic.sputniknews.com/20220418/إعلام-انفجارات-ضخمة-في-دونباس-والقوات-الصاروخية-الروسية-تشن-ضربات-قوية-فيديو-1061351112.html
إعلام: انفجارات ضخمة في دونباس والقوات الصاروخية الروسية تشن ضربات قوية.. فيديو
إعلام: انفجارات ضخمة في دونباس والقوات الصاروخية الروسية تشن ضربات قوية.. فيديو
أظهرت مقاطع فيديو مواجهات على خط التماس في دونباس بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T23:25+0000
2022-04-18T23:25+0000
2022-04-18T23:25+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الجيش الروسي
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وتقوم القوات الصاروخية والمدفعية الروسية بشن ضربات عنيفة على مواقع ومنشآت القوات المسلحة الأوكرانية في دونباس، حيث دخلت معركة تطهير دونباس من المتطرفين الأوكرانيين مرحلة نشطة، وفقا لموقع "روسيا اليوم".وسمعت انفجارات مروعة في جبل كاراتشون، حيث تتمركز القوات المسلحة الأوكرانية، وفي المواقع الأوكرانية بالقرب من سلافيانسك.وفي الوقت ذاته، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن روسيا بدأت معركة دونباس.تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجيش الروسي
إعلام: انفجارات ضخمة في دونباس والقوات الصاروخية الروسية تشن ضربات قوية.. فيديو
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أظهرت مقاطع فيديو مواجهات على خط التماس في دونباس بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية.
وتقوم القوات الصاروخية والمدفعية الروسية بشن ضربات عنيفة على مواقع ومنشآت القوات المسلحة الأوكرانية
في دونباس، حيث دخلت معركة تطهير دونباس من المتطرفين الأوكرانيين مرحلة نشطة، وفقا لموقع "روسيا اليوم".
وسمعت انفجارات مروعة في جبل كاراتشون، حيث تتمركز القوات المسلحة الأوكرانية، وفي المواقع الأوكرانية بالقرب من سلافيانسك.
وفي الوقت ذاته، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن روسيا بدأت معركة دونباس.
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.