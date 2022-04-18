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https://arabic.sputniknews.com/20220418/إنه-مخمورردود-أفعال-على-مقطع-نشره-زيلينسكي-من-مكتبهفيديو-1061326976.html
"إنه مخمور"..ردود أفعال على مقطع نشره زيلينسكي من مكتبه...فيديو
"إنه مخمور"..ردود أفعال على مقطع نشره زيلينسكي من مكتبه...فيديو
أثار مقطع مصور نشره الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، من مكتبه موجها نداءا للشعب الأوكراني، الكثير من التساؤلات. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T11:50+0000
2022-04-18T11:50+0000
أخبار أوكرانيا
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وتحدث زيلينسكي في المقطع المصور عن حبه لمواطنيه واعدا بأنهم "سيفوزون جميعا"، وظهر في المقطع جالسا على كرسي متحرك خلف مكتبه ووجه في حال غير طبيعية بحسب ما علق الكثيريون على الفيديو.وقال أحد المتابعين "نعم ، إنه مخمور"، فيما قدم أحد المتابعين له نصيحة قائلا "يجب أن تطيل في النوم يا فلاديمير".فيما علق أحدهم قائلا: "يا لها من سعادة! سيكون عارا على مثل هذا الفيديو غدا".
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أخبار أوكرانيا

"إنه مخمور"..ردود أفعال على مقطع نشره زيلينسكي من مكتبه...فيديو

11:50 GMT 18.04.2022
© AP Photo / Efrem Lukatskyالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أثار مقطع مصور نشره الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، من مكتبه موجها نداءا للشعب الأوكراني، الكثير من التساؤلات.
وتحدث زيلينسكي في المقطع المصور عن حبه لمواطنيه واعدا بأنهم "سيفوزون جميعا"، وظهر في المقطع جالسا على كرسي متحرك خلف مكتبه ووجه في حال غير طبيعية بحسب ما علق الكثيريون على الفيديو.
وقال أحد المتابعين "نعم ، إنه مخمور"، فيما قدم أحد المتابعين له نصيحة قائلا "يجب أن تطيل في النوم يا فلاديمير".
فيما علق أحدهم قائلا: "يا لها من سعادة! سيكون عارا على مثل هذا الفيديو غدا".
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