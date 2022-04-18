https://arabic.sputniknews.com/20220418/اقتصادي-أمريكي-يصف-صعود-بايدن-للسلطة-بـانتصار-لروسيا-والصين-1061335742.html

اقتصادي أمريكي يصف صعود بايدن للسلطة بـ"انتصار لروسيا والصين"

اقتصادي أمريكي يصف صعود بايدن للسلطة بـ"انتصار لروسيا والصين"

صرح ستيفن مور، أن سياسة السلطة الأمريكية التي لا يمكن السيطرة عليها، إلى جانب النمو المحموم للدين العام، سيؤديان إلى انهيار الولايات المتحدة. 18.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-18T14:24+0000

2022-04-18T14:24+0000

2022-04-18T14:24+0000

اقتصاد

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وأضاف المحلل الاقتصادي قائلا: "في مارس/ آذار، بلغ معدل التضخم 8.5 بالمائة. كيف حدث ذلك؟ لقد أنفقنا ثلاثة تريليونات دولار، وهو ما لم يكن لدينا في البداية. ليس بوتين أو ترامب هو المسؤول. كل هذا نتيجة سياسة الحكومة غير المنضبطة".واستشهد مور ببعض الإحصائيات كمثال. قائلا: "في عام 1985، لم يتجاوز الدين القومي للولايات المتحدة تريليون دولار، بينما وصل الآن إلى ثلاثين تريليون دولار".وأشار الخبير إلى أنه "في الوقت نفسه، لم يلق أحد حتى نظرة على حدوث خطأ ما"، في مقابلة مع "Newsmax".وفرضت دول غربية بقيادة الولايات المتحدة عقوبات على روسيا بعد بدء العملية العسكرية الخاصة لنزع السلاح من أوكرانيا. حيث أثرت الإجراءات بشكل رئيسي على القطاع المصرفي وقطاع التكنولوجيا الفائقة. وأوقفت العديد من العلامات التجارية أنشطتها في الاتحاد الروسي. كان أحد القيود الأولى هو فرض حظر في الولايات المتحدة على استيراد موارد الطاقة من روسيا، وبعد ذلك بدأت تكلفتها في النمو بسرعة. لترتفع بعدها أسعار المواد الاستهلاكية في الولايات المتحدة بنسبة 8.5 في المئة على أساس سنوي بنهاية مارس. وفي فبراير/ شباط، كان هذا الرقم 7.9 في المئة. وسجل معدل النمو رقما قياسيا منذ ديسمبر/ كانون الأول 1981 ، ليقرر بايدن إلقاء اللوم على روسيا فيه. كما أشار نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، فإن رفض النفط الروسي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على السوق العالمية ويؤدي إلى قفزة في سعره إلى 300 دولار للبرميل أو أكثر.

https://arabic.sputniknews.com/20220418/إعلام-ارتفاع-الأسعار-في-الولايات-المتحدة-الأمريكية-لا-رجعة-فيه-1061335269.html

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اقتصاد