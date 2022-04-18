https://arabic.sputniknews.com/20220418/الأردن-يستدعي-السفير-الإسرائيلي-احتجاجا-على-انتهاكات-بلاده-في-القدس-1061322361.html

الأردن يستدعي السفير الإسرائيلي احتجاجا على انتهاكات بلاده في القدس

الأردن يستدعي السفير الإسرائيلي احتجاجا على انتهاكات بلاده في القدس

أعلن وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، عن استدعاء ‏‏السفير الإسرائيلي، لـ"إيصال رسالة المملكة الصارمة الواضحة، والتي تدين فيها... 18.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-18T10:20+0000

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وأشار الصفدي خلال جلسة نقاشية في مجلس النواب الأردني إلى أن السفير الإسرائيلي لم يكن موجودا في العاصمة الأردنية عمّان، وأضاف أنه سيتم اليوم استدعاء القائم بأعمال السفارة، وفقا قناة "المملكة" الأردنية.وتابع أن "الأردن كثف جهوده المستمرة بالاتصال مع جميع الأطراف الدولية وبتنسيق يومي مع الفلسطينيين".وأكد الصفدي أن "الأردن وقف بحزم كما وقف دائما ضد محاولات الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف".ولفت إلى الجهود الأردنية التي بدأت قبل شهر رمضان المبارك، واستمرّت خلاله، من أجل ضمان احترام الوضع التَّاريخي والقانوني القائم، والحؤول دون المزيد من التَّصعيد الذي سينعكس بشكل كبير على الأمن والاستقرار في المنطقة ككل.وقال الصفدي: "حماية الحرم وهويته أولولية أردنية وننطلق بجهودنا المستمرة للتصدي للإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية اللاشرعيَّة داخل الحرم القدسي الشريف، والمملكة مستمرة في جهودها المكثَّفة وتكريس كل إمكاناتها من أجل القيام بهذه المهمة وحمل المسؤولية، وفقا لتوجيهات العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني".واقتحمت قوات الأمن الإسرائيلية، صباح أمس الأحد، ساحات المسجد الأقصى في مدينة القدس، حيث انتشرت في ساحات الحرم وشرعت بملاحقة المصلين واعتدت عليهم بالضرب وأخلت معظمهم من الساحات.وقال شاهد عيان لمراسل وكالة "سبوتنيك" إن "قوات الأمن الاسرائيلية اقتحمت باحات المسجد الأقصى معززة بعناصر من الوحدات الخاصة، وقامت بمحاصرة المسجد القِبلي ومنطقة مسجد قبة الصخرة والمسار الذي يسلكه المستوطنون خلال اقتحامهم لساحات الحرم"، مشيرا إلى أن "القوات الأمنية تعمل حاليا على توفير الحراسة لاقتحامات المستوطنين للأقصى بمناسبة عيد الفصح العبري". وأضاف شاهد العيان بأن "القوات الأمنية قامت بملاحقة للنساء من منطقة صحن قبة الصخرة، وللمصلين من منطقة المسجد القبلي، وذلك سعيا لإفراغ ساحات الأقصى من الفلسطينيين". يذكر أن الشرطة الإسرائيلية فرضت تقييدات على دخول الفلسطينيين للمسجد عند ساعات الفجر، حيث منعت كل من هم دون الـ40 عاما من دخول ساحات الحرم.

https://arabic.sputniknews.com/20220329/ملك-الأردن-لوزير-الدفاع-الإسرائيلي-ضرورة-احترام-حق-المسلمين-بتأدية-شعائرهم-في-المسجد-الأقصى-1060608481.html

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