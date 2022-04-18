https://arabic.sputniknews.com/20220418/الأردن-يستضيف-اجتماعا-عربيا-طارئا-بشأن-القدس-الخميس-المقبل-1061341378.html

الأردن يستضيف اجتماعا عربيا طارئا بشأن القدس الخميس المقبل

الأردن يستضيف اجتماعا عربيا طارئا بشأن القدس الخميس المقبل

يستضيف الأردن، الخميس المقبل، اجتماعا طارئا للجنة الوزارية العربية، المُكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسيات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس،... 18.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-18T16:29+0000

2022-04-18T16:29+0000

2022-04-18T16:29+0000

أخبار الأردن

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار فلسطين اليوم

آخر أخبار القدس الأن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0b/1048931468_0:242:2781:1806_1920x0_80_0_0_216fd0c67f125930e67276ca666e2621.jpg

وأفادت قناة المملكة الأردنية، بأنه تم الاتفاق على عقد الاجتماع الطارئ في العاصمة عمّان يوم الخميس بعد مشاوراتٍ أجراها نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي مع نظرائه أعضاء اللجنة ووزير خارجية الإمارات والأمين العام لجامعة الدول العربية".وأوضحت أن اللجنة، التي يرأسها الأردن، تضم الجمهورية التونسية بصفتها رئيس القمة العربية الحالية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية. وستشارك دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها الدولة العربية العضو في مجلس الأمن، كما سيحضر الأمين العام لجامعة الدول العربية".واستدعت وزارة الخارجية الأردنية، في وقت سابق اليوم، القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمّان، احتجاجا على الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، مطالبة بوقفها فورا.وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير هيثم أبو الفول، إن "وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استدعت القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمّان إلى مقر الوزارة، لنقل رسالة احتجاج بشأن الانتهاكات الإسرائيلية اللاشرعية والاستفزازية في المسجد الأقصى".وذكر أنه "تم إبلاغ القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية برسالة احتجاج لنقلها على الفور لحكومته تتضمن المطالبة بالوقف الفوري للانتهاكات والمحاولات الإسرائيلية المستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، وفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه واللذين يمثلان تصعيدا خطيرا وخرقا مدانا ومرفوضا استنادا للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال".وأعلن وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، في وقت سابق، استدعاء ‏‏السفير الإسرائيلي، لـ"إيصال رسالة المملكة الصارمة الواضحة، والتي تدين فيها التصرفات الإسرائيلية".‏وأشار الصفدي خلال جلسة نقاشية في مجلس النواب الأردني إلى أن السفير الإسرائيلي لم يكن موجودا في العاصمة الأردنية عمّان، وأضاف أنه سيتم اليوم استدعاء القائم بأعمال السفارة.وتابع أن "الأردن كثف جهوده المستمرة بالاتصال مع جميع الأطراف الدولية وبتنسيق يومي مع الفلسطينيين"، مؤكدا أن "الأردن وقف بحزم كما وقف دائما ضد محاولات الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف".واقتحمت قوات الأمن الإسرائيلية، صباح أمس الأحد، ساحات المسجد الأقصى في مدينة القدس، حيث انتشرت في ساحات الحرم وشرعت بملاحقة المصلين واعتدت عليهم بالضرب وأخلت معظمهم من الساحات.وقال شاهد عيان لمراسل وكالة "سبوتنيك"، إن "قوات الأمن الاسرائيلية اقتحمت باحات المسجد الأقصى معززة بعناصر من الوحدات الخاصة، وقامت بمحاصرة المسجد القِبلي ومنطقة مسجد قبة الصخرة والمسار الذي يسلكه المستوطنون خلال اقتحامهم لساحات الحرم"، مشيرا إلى أن "القوات الأمنية تعمل حاليا على توفير الحراسة لاقتحامات المستوطنين للأقصى بمناسبة عيد الفصح العبري".وأضاف شاهد العيان أن "القوات الأمنية قامت بملاحقة للنساء من منطقة صحن قبة الصخرة، وللمصلين من منطقة المسجد القبلي، وذلك سعيا لإفراغ ساحات الأقصى من الفلسطينيين".يذكر أن الشرطة الإسرائيلية فرضت تقييدات على دخول الفلسطينيين للمسجد عند ساعات الفجر، حيث منعت كل من هم دون الـ40 عاما من دخول ساحات الحرم.

https://arabic.sputniknews.com/20220416/الرئاسة-الفلسطينية-الحل-الوحيد-للصراع-قيام-دولة-فلسطينية-وعاصمتها-القدس-الشرقية-بمقدساتها-1061278848.html

https://arabic.sputniknews.com/20220418/الأردن-يستدعي-السفير-الإسرائيلي-احتجاجا-على-انتهاكات-بلاده-في-القدس-1061322361.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار الأردن, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, آخر أخبار القدس الأن