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https://arabic.sputniknews.com/20220418/الأسد-يصدر-قانونا-خاصا-بشأن-الجريمة-المعلوماتية-1061336397.html
الأسد يصدر قانونا خاصا بشأن الجريمة المعلوماتية
الأسد يصدر قانونا خاصا بشأن الجريمة المعلوماتية
أصدر الرئيس بشار الأسد قانونا يقضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T14:30+0000
2022-04-18T14:30+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وبحسب وكالة "سانا" الرسمية السورية: "يهدف القانون إلى مكافحة الجريمة المعلوماتية بما يتوافق مع التطور التقني الحاصل وارتفاع نسبة انتشارها في المجتمع، وحماية للمصالح القانونية وتنظيم الحريات في العالم الافتراضي والحد من إساءة استعمال الوسائل التقنية".وتابعت الوكالة: "يعيد القانون التأطير القانوني لمفهوم الجريمة المعلوماتية ليشمل العديد من صور وأشكال السلوك الإجرامي المرتبط بالمعلومات ونظم المعلومات والتي بدأت تشهد تزايداً كبيراً في المجتمع السوري بما فيها الاحتيال المعلوماتي وانتهاك الخصوصية والذم والقدح والتحقير الإلكتروني، وجرائم المساس بالحشمة أو الحياء، والجرائم الواقعة على الدستور والنيل من هيبة الدولة أو مكانتها المالية، إضافة إلى نشر تسجيلات صوتية أو مرئية غير مشروعة من دون رضا صاحبها، والجرائم المتعلقة بالبطاقة الإلكترونية وسرقة المعلومات".
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

الأسد يصدر قانونا خاصا بشأن الجريمة المعلوماتية

14:30 GMT 18.04.2022
© Photo / AFP/SANA -pixabay/jossuetrejo_oficialالرئيس السوري بشار الأسد - خريطة العالم
الرئيس السوري بشار الأسد - خريطة العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
© Photo / AFP/SANA -pixabay/jossuetrejo_oficial
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أصدر الرئيس بشار الأسد قانونا يقضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية.
وبحسب وكالة "سانا" الرسمية السورية: "يهدف القانون إلى مكافحة الجريمة المعلوماتية بما يتوافق مع التطور التقني الحاصل وارتفاع نسبة انتشارها في المجتمع، وحماية للمصالح القانونية وتنظيم الحريات في العالم الافتراضي والحد من إساءة استعمال الوسائل التقنية".
وتابعت الوكالة: "يعيد القانون التأطير القانوني لمفهوم الجريمة المعلوماتية ليشمل العديد من صور وأشكال السلوك الإجرامي المرتبط بالمعلومات ونظم المعلومات والتي بدأت تشهد تزايداً كبيراً في المجتمع السوري بما فيها الاحتيال المعلوماتي وانتهاك الخصوصية والذم والقدح والتحقير الإلكتروني، وجرائم المساس بالحشمة أو الحياء، والجرائم الواقعة على الدستور والنيل من هيبة الدولة أو مكانتها المالية، إضافة إلى نشر تسجيلات صوتية أو مرئية غير مشروعة من دون رضا صاحبها، والجرائم المتعلقة بالبطاقة الإلكترونية وسرقة المعلومات".
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