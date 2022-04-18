https://arabic.sputniknews.com/20220418/الأمم-المتحدة-تدعو-إلى-تجنب-الاستفزازات-في-القدس-1061338801.html
الأمم المتحدة تدعو إلى تجنب الاستفزازات في القدس
الأمم المتحدة تدعو إلى تجنب الاستفزازات في القدس
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على ضرورة التمسك بالوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس واحترامه، وتجنب الاستفزازات بأي شكل. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T15:23+0000
2022-04-18T15:23+0000
2022-04-18T15:23+0000
العالم العربي
القدس
انطونيو غوتيريش
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054424678_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a1beee3f5dcce86bd8325a145497aad1.jpg
وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، في بيان اليوم الاثنين، "الأمين العام أعاد التأكيد على موقفه بضرورة التمسك بالوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس واحترامه"، مضيفا "يجب تجنب الاستفزازات بأي شكل".هذا واقتحمت قوات الأمن الإسرائيلية، صباح أمس الأحد، ساحات المسجد الأقصى في مدينة القدس، حيث انتشرت في ساحات الحرم وشرعت بملاحقة المصلين واعتدت عليهم بالضرب وأخلت معظمهم من الساحات.وقال شاهد عيان لمراسل وكالة "سبوتنيك"، إن "قوات الأمن الاسرائيلية اقتحمت باحات المسجد الأقصى معززة بعناصر من الوحدات الخاصة، وقامت بمحاصرة المسجد القِبلي ومنطقة مسجد قبة الصخرة والمسار الذي يسلكه المستوطنون خلال اقتحامهم لساحات الحرم"، مشيرا إلى أن "القوات الأمنية تعمل حاليا على توفير الحراسة لاقتحامات المستوطنين للأقصى بمناسبة عيد الفصح العبري".وأضاف شاهد العيان أن "القوات الأمنية قامت بملاحقة للنساء من منطقة صحن قبة الصخرة، وللمصلين من منطقة المسجد القبلي، وذلك سعيا لإفراغ ساحات الأقصى من الفلسطينيين".يذكر أن الشرطة الإسرائيلية فرضت تقييدات على دخول الفلسطينيين للمسجد عند ساعات الفجر، حيث منعت كل من هم دون الـ40 عاما من دخول ساحات الحرم.
القدس
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054424678_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_54cdd7317acebfee6188c9d303d91612.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, القدس, انطونيو غوتيريش
الأمم المتحدة تدعو إلى تجنب الاستفزازات في القدس
تابعنا عبر
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على ضرورة التمسك بالوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس واحترامه، وتجنب الاستفزازات بأي شكل.
وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، في بيان اليوم الاثنين، "الأمين العام أعاد التأكيد على موقفه بضرورة التمسك بالوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس واحترامه"، مضيفا "يجب تجنب الاستفزازات بأي شكل".
وكان الرئيس التركي بحث هاتفيا مع غوتيريش، اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى واعتداءاتها على المصلين الفلسطينيين.
هذا واقتحمت قوات الأمن الإسرائيلية
، صباح أمس الأحد، ساحات المسجد الأقصى في مدينة القدس، حيث انتشرت في ساحات الحرم وشرعت بملاحقة المصلين واعتدت عليهم بالضرب وأخلت معظمهم من الساحات.
وقال شاهد عيان لمراسل وكالة "سبوتنيك"، إن "قوات الأمن الاسرائيلية اقتحمت باحات المسجد الأقصى معززة بعناصر من الوحدات الخاصة، وقامت بمحاصرة المسجد القِبلي ومنطقة مسجد قبة الصخرة والمسار الذي يسلكه المستوطنون خلال اقتحامهم لساحات الحرم"، مشيرا إلى أن "القوات الأمنية تعمل حاليا على توفير الحراسة لاقتحامات المستوطنين للأقصى بمناسبة عيد الفصح العبري".
وأضاف شاهد العيان أن "القوات الأمنية قامت بملاحقة للنساء من منطقة صحن قبة الصخرة، وللمصلين من منطقة المسجد القبلي، وذلك سعيا لإفراغ ساحات الأقصى من الفلسطينيين".
يذكر أن الشرطة الإسرائيلية فرضت تقييدات على دخول الفلسطينيين للمسجد عند ساعات الفجر، حيث منعت كل من هم دون الـ40 عاما من دخول ساحات الحرم.