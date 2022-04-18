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الدفاع الروسية: سلاح الجو الروسي ينفذ ضربات على 84 منشأة عسكرية في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220418/الأمم-المتحدة-تدعو-روسيا-وأوكرانيا-لعقد-اجتماع-يتناول-القضايا-الإنسانية-1061342275.html
الأمم المتحدة تدعو روسيا وأوكرانيا لعقد اجتماع يتناول "القضايا الإنسانية"
الأمم المتحدة تدعو روسيا وأوكرانيا لعقد اجتماع يتناول "القضايا الإنسانية"
قال نائب الأمين العام للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، الذي زار موسكو وكييف سابقًا، اليوم الاثنين، إنه اقترح أن يتفق الطرفان على "اجتماع بشأن القضايا الإنسانية". 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T17:06+0000
2022-04-18T17:06+0000
روسيا
منظمة الأمم المتحدة
أخبار أوكرانيا
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وأضاف غريفيث في مؤتمر صحفي: "طلبت من الجانبين الاتفاق على اجتماع تحت رعاية الأمم المتحدة لمناقشة القضايا الإنسانية، فعليًا أو افتراضيا، كمراقبة وقف إطلاق النار، والممرات الآمنة، والممرات، والأولويات الإنسانية".وأردف: "سأذهب إلى تركيا هذا الأسبوع للقاء الرئيس أردوغان ومناقشة بعض هذه الأفكار".وأعلن رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، أن مقاتلي التشكيلات القومية المتطرفة في أوكرانيا عطلوا مرة أخرى العملية الإنسانية في ماريوبول.وقال ميزينتسيف، إن "العملية الإنسانية لإنقاذ سكان ماريوبول والمواطنين الأجانب، والتي تم تنظيمها وإعدادها بالكامل من قبل الجانب الروسي، تم إحباطها مرة أخرى بشكل ساخر من قبل مقاتلي التشكيلات القومية الذين بقوا في ماريوبول طوال فترة نظام الصمت (الهدنة) .. أطلق (القوميون المتطرفون) نيرانا كثيفة عشوائية من قذائف الهاون والمدافع الرشاشة الثقيلة على الممر الإنساني".
https://arabic.sputniknews.com/20220418/غوغل-مابس-ترفع-الخصوصية-في-خرائطها-عن-المواقع-العسكرية-الروسية-1061340746.html
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روسيا, منظمة الأمم المتحدة, أخبار أوكرانيا

الأمم المتحدة تدعو روسيا وأوكرانيا لعقد اجتماع يتناول "القضايا الإنسانية"

17:06 GMT 18.04.2022
© REUTERS / Tarek Fahmyالمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
© REUTERS / Tarek Fahmy
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قال نائب الأمين العام للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، الذي زار موسكو وكييف سابقًا، اليوم الاثنين، إنه اقترح أن يتفق الطرفان على "اجتماع بشأن القضايا الإنسانية".
وأضاف غريفيث في مؤتمر صحفي: "طلبت من الجانبين الاتفاق على اجتماع تحت رعاية الأمم المتحدة لمناقشة القضايا الإنسانية، فعليًا أو افتراضيا، كمراقبة وقف إطلاق النار، والممرات الآمنة، والممرات، والأولويات الإنسانية".
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16:14 GMT
وأردف: "سأذهب إلى تركيا هذا الأسبوع للقاء الرئيس أردوغان ومناقشة بعض هذه الأفكار".
وأعلن رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، أن مقاتلي التشكيلات القومية المتطرفة في أوكرانيا عطلوا مرة أخرى العملية الإنسانية في ماريوبول.
وقال ميزينتسيف، إن "العملية الإنسانية لإنقاذ سكان ماريوبول والمواطنين الأجانب، والتي تم تنظيمها وإعدادها بالكامل من قبل الجانب الروسي، تم إحباطها مرة أخرى بشكل ساخر من قبل مقاتلي التشكيلات القومية الذين بقوا في ماريوبول طوال فترة نظام الصمت (الهدنة) .. أطلق (القوميون المتطرفون) نيرانا كثيفة عشوائية من قذائف الهاون والمدافع الرشاشة الثقيلة على الممر الإنساني".
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