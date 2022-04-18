دُمرت عشرات الآلاف من المنازل في دونباس بالقصف الجوي والمدفعي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية على مدى السنوات الثماني الماضية. يعيش الناس هنا الذين لم يبق لهم شيء حرفيًا.
في الصورة امرأة بالقرب من منزل مدمر في قرية سخانكا بمنطقة دونيتسك، وهي قرية تقع في جنوب جمهورية دونيتسك الديمقراطية، وتقع على خط التماس.
دُمرت عشرات الآلاف من المنازل في دونباس بالقصف الجوي والمدفعي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية على مدى السنوات الثماني الماضية. يعيش الناس هنا الذين لم يبق لهم شيء حرفيًا.
في الصورة امرأة بالقرب من منزل مدمر في قرية سخانكا بمنطقة دونيتسك، وهي قرية تقع في جنوب جمهورية دونيتسك الديمقراطية، وتقع على خط التماس.
أالكسندر فاسيليف، البالغ من العمر 62 عامًا، مع كلبه، هو أحد آخر سكان قرية نوفومارييفكا في منطقة دونيتسك، والتي انتهى بها المطاف على خط التماس بين طرفي النزاع في دونباس.
في هذه الصورة لفاليري ميلنيكوف من سلسلة "Gray Zone" (المنطقة الرمادية)، التي فازت بالجائزة الكبرى لمسابقة الصور Intarget Photolux Award لعام 2019.
أالكسندر فاسيليف، البالغ من العمر 62 عامًا، مع كلبه، هو أحد آخر سكان قرية نوفومارييفكا في منطقة دونيتسك، والتي انتهى بها المطاف على خط التماس بين طرفي النزاع في دونباس.
في هذه الصورة لفاليري ميلنيكوف من سلسلة "Gray Zone" (المنطقة الرمادية)، التي فازت بالجائزة الكبرى لمسابقة الصور Intarget Photolux Award لعام 2019.
أولئك الذين لم يتمكنوا - جسديًا - من الركض، عاشوا أيضًا تحت القصف المستمر. المصابون بالشلل طريحي الفراش الذين نجوا من السكتات الدماغية، والمعاقين الذين لا يستطيعون خدمة أنفسهم ويعيشون دون مساعدة خارجية.
في الصورة: ألكسندرا تشوباروفا، 70 عامًا، تمسك بيد زوجها المشلول بيوتر تشوباروف، 77 عامًا. ألكسندرا وبيتر من آخر سكان قرية نوفوماريفكا في منطقة دونيتسك، والتي انتهى بها المطاف على خط الاتصال بين الأطراف المتحاربة في دونباس.
صورة من سلسلة "Gray Zone" الحائزة على الجائزة الكبرى لمسابقة الصور Intarget Photolux لعام 2019.
أولئك الذين لم يتمكنوا - جسديًا - من الركض، عاشوا أيضًا تحت القصف المستمر. المصابون بالشلل طريحي الفراش الذين نجوا من السكتات الدماغية، والمعاقين الذين لا يستطيعون خدمة أنفسهم ويعيشون دون مساعدة خارجية.
في الصورة: ألكسندرا تشوباروفا، 70 عامًا، تمسك بيد زوجها المشلول بيوتر تشوباروف، 77 عامًا. ألكسندرا وبيتر من آخر سكان قرية نوفوماريفكا في منطقة دونيتسك، والتي انتهى بها المطاف على خط الاتصال بين الأطراف المتحاربة في دونباس.
صورة من سلسلة "Gray Zone" الحائزة على الجائزة الكبرى لمسابقة الصور Intarget Photolux لعام 2019.
الإحباط واليأس والافتقار إلى أي أمل - كل هذا، إلى جانب القصف، دخل في حياة سكان دونباس المدنيين إلى جانب بدء ما يسمى بـ "عملية مكافحة الإرهاب" في أوكرانيا، والتي تحولت في الواقع إلى حرب حقيقية.
في الصورة: أحد السكان المحليين في منزله في منطقة نوفوازوفسكي بمنطقة دونيتسك.
الإحباط واليأس والافتقار إلى أي أمل - كل هذا، إلى جانب القصف، دخل في حياة سكان دونباس المدنيين إلى جانب بدء ما يسمى بـ "عملية مكافحة الإرهاب" في أوكرانيا، والتي تحولت في الواقع إلى حرب حقيقية.
في الصورة: أحد السكان المحليين في منزله في منطقة نوفوازوفسكي بمنطقة دونيتسك.
يمكن للأشخاص الوحيدين أن يأملوا فقط في تلقي المساعدة من جيرانهم، ولكن بسبب القص ، لم تأت هذه المساعدة دائمًا في الوقت المحدد.
في الصورة: امرأة وحيدة في منزل بقرية سخانكا بمنطقة دونيتسك، وهي قرية في جنوب جمهورية دونيتسك الشعبية، وتقع على خط التماس. قبل النزاع، كان يعيش في سخانكاأكثر من ألف شخص، وغادرها الآن أكثر من نصفهم.
يمكن للأشخاص الوحيدين أن يأملوا فقط في تلقي المساعدة من جيرانهم، ولكن بسبب القص ، لم تأت هذه المساعدة دائمًا في الوقت المحدد.
في الصورة: امرأة وحيدة في منزل بقرية سخانكا بمنطقة دونيتسك، وهي قرية في جنوب جمهورية دونيتسك الشعبية، وتقع على خط التماس. قبل النزاع، كان يعيش في سخانكاأكثر من ألف شخص، وغادرها الآن أكثر من نصفهم.
تعرضت سخانكافي جنوب جمهورية دونيتسك الشعبية للقصف بشكل منتظم. وإليكم حلقة واحدة فقط: في 7 مايو/ أيار 2020 قصفت مدفعية أوكرانية القرية، ما أسفر عن إصابة خمسة مدنيين. اثنان من الجرحى في سن المراهقة: فتاة مصابة بخلل في القلب وصبي بكسر في الساقين وإصابات بشظايا. ومن الجرحى والدة الفتاة الجريحة.
في الصورة: رجل في منزل بقرية سخانكا بمنطقة دونيتسك.
تعرضت سخانكافي جنوب جمهورية دونيتسك الشعبية للقصف بشكل منتظم. وإليكم حلقة واحدة فقط: في 7 مايو/ أيار 2020 قصفت مدفعية أوكرانية القرية، ما أسفر عن إصابة خمسة مدنيين. اثنان من الجرحى في سن المراهقة: فتاة مصابة بخلل في القلب وصبي بكسر في الساقين وإصابات بشظايا. ومن الجرحى والدة الفتاة الجريحة.
في الصورة: رجل في منزل بقرية سخانكا بمنطقة دونيتسك.
أطلقت القوات المسلحة الاوكرانية النار على المباني السكنية ليس فقط من المدفعية، ولكن أيضا من الأسلحة الصغيرة.
في الصورة: أحد سكان حي كييفسكي في دونيتسك يفحص رصاصة اخترقت نافذة منزله. لماذا تقوم قوات الأمن الأوكرانية بقصف المباني السكنية - سؤال لم يرد عليه أحد للسكان المحليين.
أطلقت القوات المسلحة الاوكرانية النار على المباني السكنية ليس فقط من المدفعية، ولكن أيضا من الأسلحة الصغيرة.
في الصورة: أحد سكان حي كييفسكي في دونيتسك يفحص رصاصة اخترقت نافذة منزله. لماذا تقوم قوات الأمن الأوكرانية بقصف المباني السكنية - سؤال لم يرد عليه أحد للسكان المحليين.
مدينة غورلوفكا في منطقة دونيتسك، شهدت قتالًا عنيفًا منذ يوليو/ تموز عام 2014 بين قوات جمهورية دونيتسك الشعبية والجيش الأوكراني. طوال الحرب، كانت المدينة في خط النار.
في الصورة: امرأة مع ابنها مختبئون في قبو أحد المنازل في غورلوفكا، 2016.
مدينة غورلوفكا في منطقة دونيتسك، شهدت قتالًا عنيفًا منذ يوليو/ تموز عام 2014 بين قوات جمهورية دونيتسك الشعبية والجيش الأوكراني. طوال الحرب، كانت المدينة في خط النار.
في الصورة: امرأة مع ابنها مختبئون في قبو أحد المنازل في غورلوفكا، 2016.
الدعاء في ظلام القبو وانتظار انتهاء القصف - هذا كل ما تبقى للمسنين والنساء والأطفال في هذه الحرب.
في الصورة: امرأة تحمل أيقونة "أم المسيح"، تنتظر في القبو لقصف من القوات المسلحة الأوكرانية. قرية فيسيل، منطقة دونيتسك، 2015.
الدعاء في ظلام القبو وانتظار انتهاء القصف - هذا كل ما تبقى للمسنين والنساء والأطفال في هذه الحرب.
في الصورة: امرأة تحمل أيقونة "أم المسيح"، تنتظر في القبو لقصف من القوات المسلحة الأوكرانية. قرية فيسيل، منطقة دونيتسك، 2015.
المثير للدهشة، أن أوبرا دونيتسك ومسرح الباليه لم يتوقفوا عن العمل حتى في أصعب الأيام وأحلكها. في الواقع، من طبيعة السكان المحليين - استمرار الحياة على الرغم من عدم الانكسار تحت الضربات الأكثر فظاعة.
في الصورة: راقصة باليه خلال بروفة باليه "بحيرة البجع" في مسرح دونيتسك للأوبرا والباليه، 2015.
المثير للدهشة، أن أوبرا دونيتسك ومسرح الباليه لم يتوقفوا عن العمل حتى في أصعب الأيام وأحلكها. في الواقع، من طبيعة السكان المحليين - استمرار الحياة على الرغم من عدم الانكسار تحت الضربات الأكثر فظاعة.
في الصورة: راقصة باليه خلال بروفة باليه "بحيرة البجع" في مسرح دونيتسك للأوبرا والباليه، 2015.
لا يزال بعض أطفال دونباس يتذكرون الحياة الهادئة، لكن معظمهم لا يعرفون كيف هو الحال عندما لا يُطلق النار، عندما لا يضطرون إلى الاختباء من الغارات. كانت قرى الخط الأمامي مهجورة، وكل من استطاع، وغادر، ومن بقي على أرضه اضطر للبقاء على قيد الحياة.
في الصورة: فتاة تجلس خلف مقعد دراسي في قرية سخانكا بمنطقة دونيتسك. في وقت من الأوقات كان هذا الفصل ممتلئًا برفاقها.
لا يزال بعض أطفال دونباس يتذكرون الحياة الهادئة، لكن معظمهم لا يعرفون كيف هو الحال عندما لا يُطلق النار، عندما لا يضطرون إلى الاختباء من الغارات. كانت قرى الخط الأمامي مهجورة، وكل من استطاع، وغادر، ومن بقي على أرضه اضطر للبقاء على قيد الحياة.
في الصورة: فتاة تجلس خلف مقعد دراسي في قرية سخانكا بمنطقة دونيتسك. في وقت من الأوقات كان هذا الفصل ممتلئًا برفاقها.
في قرية شاختي 6-7 بالقرب من دونيتسك، اختبأ مدنيون من قصف مدرسة محلية. ومع ذلك، لم يكن هذا ملاذًا آمنًا - فقد قصفت القوات المسلحة الأوكرانية مدارس دونباس بانتظام منذ عام 2014.
في قرية شاختي 6-7 بالقرب من دونيتسك، اختبأ مدنيون من قصف مدرسة محلية. ومع ذلك، لم يكن هذا ملاذًا آمنًا - فقد قصفت القوات المسلحة الأوكرانية مدارس دونباس بانتظام منذ عام 2014.
أصبح أطفال مدارس دونباس يميزون أصوات الغارات. وهم يعرفون جيدًا مكان المأوى من القذائف الأوكرانية.
في الصورة: فتاة في مدرسة في قرية سخانكا بمنطقة دونيتسك. بجانب صور المعلمين والخريجين - إشارة إلى الملجأ، مثل هذه الأسهم الملونة في كل مكان في المدرسة، من السهل العثور على ملجأ آمن أثناء القصف.
أصبح أطفال مدارس دونباس يميزون أصوات الغارات. وهم يعرفون جيدًا مكان المأوى من القذائف الأوكرانية.
في الصورة: فتاة في مدرسة في قرية سخانكا بمنطقة دونيتسك. بجانب صور المعلمين والخريجين - إشارة إلى الملجأ، مثل هذه الأسهم الملونة في كل مكان في المدرسة، من السهل العثور على ملجأ آمن أثناء القصف.
في مارس/ آذار 2022، أفادت وزارة حالات الطوارئ في جمهورية دونيتسك الشعبية أن عملية إزالة الألغام على أراضي دونباس سيستغرق عقودًا.
في الصورة: امرأة تظهر شظية من لغم في باحة مبنى سكني في قرية زايتسيفو بمنطقة دونيتسك.
في مارس/ آذار 2022، أفادت وزارة حالات الطوارئ في جمهورية دونيتسك الشعبية أن عملية إزالة الألغام على أراضي دونباس سيستغرق عقودًا.
في الصورة: امرأة تظهر شظية من لغم في باحة مبنى سكني في قرية زايتسيفو بمنطقة دونيتسك.
الأطفال والحرب - مفهومان لا يتناسبان مع بعضها البعض، إلا في دونباس. طيلة ثماني سنوات من النزاع المسلح، نشأ هنا الجيل من الأولاد، الذي يعتبر اللعب بالقذائف بالنسبة لهم أمراً عادياً. وأصيب عشرات الأطفال بانفجار ألغام عثروا عليها في الشوارع والساحات والحقول. أصبح الكثير منهم بين معاق وميت.
في الصورة: أطفال يلعبون بالذخيرة في غورلوفكا.
الأطفال والحرب - مفهومان لا يتناسبان مع بعضها البعض، إلا في دونباس. طيلة ثماني سنوات من النزاع المسلح، نشأ هنا الجيل من الأولاد، الذي يعتبر اللعب بالقذائف بالنسبة لهم أمراً عادياً. وأصيب عشرات الأطفال بانفجار ألغام عثروا عليها في الشوارع والساحات والحقول. أصبح الكثير منهم بين معاق وميت.
في الصورة: أطفال يلعبون بالذخيرة في غورلوفكا.
المساعدات الإنسانية - الغذاء والأدوية ومنتجات النظافة. كانت قوافل المساعدات للعديد من سكان دونباس مهمة وضرورية ليس فقط للحياة، ولكن في الواقع للبقاء على قيد الحياة.
في الصورة: امرأة تبكي وهي تقابل قافلة سيارات من المساعدات الإنسانية الـ38 في منطقة دونيتسك.
المساعدات الإنسانية - الغذاء والأدوية ومنتجات النظافة. كانت قوافل المساعدات للعديد من سكان دونباس مهمة وضرورية ليس فقط للحياة، ولكن في الواقع للبقاء على قيد الحياة.
في الصورة: امرأة تبكي وهي تقابل قافلة سيارات من المساعدات الإنسانية الـ38 في منطقة دونيتسك.
يوري يانوش، 51 عامًا، فقد ذراعيه قبل الحرب، يقوم بتقشير البطاطا. يعيش في قرية غورتي بالقرب من دونيتسك. المعوقون الوحيدون لا يأملون ولا يعتمدون على أحد، ولا يمكنهم الحصول على رعاية طبية عادية، ولا يوجد عمل. القصف المنتظم هو الواقع الذي يُجبر فيه الأشخاص على الحياة رغم صعوبتها في الحرب.
يوري يانوش، 51 عامًا، فقد ذراعيه قبل الحرب، يقوم بتقشير البطاطا. يعيش في قرية غورتي بالقرب من دونيتسك. المعوقون الوحيدون لا يأملون ولا يعتمدون على أحد، ولا يمكنهم الحصول على رعاية طبية عادية، ولا يوجد عمل. القصف المنتظم هو الواقع الذي يُجبر فيه الأشخاص على الحياة رغم صعوبتها في الحرب.
دونباس منقسم: في واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية في أوكرانيا السابقة، كانت المدن والبلدات وحتى الأقارب على جانبي الحدود منذ ربيع عام 2014. مثال واحد فقط: قرية زايتسيفو الواقعة بالقرب من غورلوفكا مقسمة إلى شوارع. كان شارع مارشال ريبالكو (بطول - حوالي 12 كم)، والمباني السكنية رقم 1-230 تحت سيطرة جمهورية دونيتسك الشعبية، بينما المنازل من رقم 230 - 400 تحت سيطرة أوكرانيا.
في الصورة: حذاء ضائع على الطريق في حي كيفسكي، الواقع تحت سيطرة دونيتسك.
دونباس منقسم: في واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية في أوكرانيا السابقة، كانت المدن والبلدات وحتى الأقارب على جانبي الحدود منذ ربيع عام 2014. مثال واحد فقط: قرية زايتسيفو الواقعة بالقرب من غورلوفكا مقسمة إلى شوارع. كان شارع مارشال ريبالكو (بطول - حوالي 12 كم)، والمباني السكنية رقم 1-230 تحت سيطرة جمهورية دونيتسك الشعبية، بينما المنازل من رقم 230 - 400 تحت سيطرة أوكرانيا.
في الصورة: حذاء ضائع على الطريق في حي كيفسكي، الواقع تحت سيطرة دونيتسك.
كم عدد الشباب الذين قتلوا في حرب الثماني سنوات؟ من الصعب حسابهم. وفق معطيات الأمم المتحدة، فإن أكثر من 13 ألف شخص لقوا مصرعهم في هذا الصراع. الإخوة والأزواج والآباء والأبناء - فقدوا حياتهم جميعًا لأنهم قرروا الدفاع عن حق أرضهم في الاستقلال، وحق أسرهم في تعلم اللغة الروسية والتحدث بها، والحق في عدم دعم مسار النازيين الجدد لأوكرانيا الحديثة.
في الصورة: امرأة تمشي على طول قبور رجال القوات الذين لقوا حتفهم في معارك مع الجيش الأوكراني بالقرب من رابية ساور-موغيلا. في عام 2014، كما حدث أثناء الحرب الوطنية العظمى (حرب ضد ألمانيا النزاية 1941-1945)، كانت هناك معارك ضارية.
كم عدد الشباب الذين قتلوا في حرب الثماني سنوات؟ من الصعب حسابهم. وفق معطيات الأمم المتحدة، فإن أكثر من 13 ألف شخص لقوا مصرعهم في هذا الصراع. الإخوة والأزواج والآباء والأبناء - فقدوا حياتهم جميعًا لأنهم قرروا الدفاع عن حق أرضهم في الاستقلال، وحق أسرهم في تعلم اللغة الروسية والتحدث بها، والحق في عدم دعم مسار النازيين الجدد لأوكرانيا الحديثة.
في الصورة: امرأة تمشي على طول قبور رجال القوات الذين لقوا حتفهم في معارك مع الجيش الأوكراني بالقرب من رابية ساور-موغيلا. في عام 2014، كما حدث أثناء الحرب الوطنية العظمى (حرب ضد ألمانيا النزاية 1941-1945)، كانت هناك معارك ضارية.