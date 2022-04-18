الإبادة الجماعية للسكان المدنيين في دونباس... وثائق مصورة لفاليري ميلنيكوف

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دُمرت عشرات الآلاف من المنازل في دونباس بالقصف الجوي والمدفعي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية على مدى السنوات الثماني الماضية. يعيش الناس هنا الذين لم يبق لهم شيء حرفيًا.

في الصورة امرأة بالقرب من منزل مدمر في قرية سخانكا بمنطقة دونيتسك، وهي قرية تقع في جنوب جمهورية دونيتسك الديمقراطية، وتقع على خط التماس.