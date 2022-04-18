https://arabic.sputniknews.com/20220418/الادعاء-الفرنسي-يدرس-تقريرا-أوروبيا-حول-تورط-لوبان-في-عمليات-اختلاس-1061331140.html
الادعاء الفرنسي يدرس تقريرا أوروبيا حول تورط لوبان في عمليات اختلاس
الادعاء الفرنسي يدرس تقريرا أوروبيا حول تورط لوبان في عمليات اختلاس
قال ممثلو الادعاء الفرنسي إنهم يدرسون تقريرا أعدته وكالة مكافحة الاحتيال التابعة للاتحاد الأوروبي، والذي يتهم مرشحة الرئاسة اليمينية المتطرفة مارين لوبان... 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T13:06+0000
2022-04-18T13:06+0000
2022-04-18T13:06+0000
إيمانويل ماكرون
أخبار فرنسا
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102387/51/1023875151_0:183:3500:2152_1920x0_80_0_0_2ddc5d6e4908c229955aa030b9a86051.jpg
تواجه لوبان الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية، حيث تظهر استطلاعات الرأي أن ماكرون يتقدم في جولة الإعادة الثانية التي ستنعقد يوم الأحد المقبل.وأكد مكتب المدعي العام في باريس أمس الأحد، أنه يعكف على دراسة تقرير تلقاه من وكالة مكافحة الاحتيال التابعة للاتحاد الأوروبي "أولاف" في 11 مارس/ آذار، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".كتب موقع "ميديابارت" الاستقصائي على الإنترنت يوم السبت أن تقرير "أولاف" زعم أن لوبان اختلست 140 ألف يورو من المال العام مع قيام أعضاء الحزب بتحويل إجمالي 617 ألف يورو.ومع ذلك، لا أحد منهم متهم بتحقيق الربح بشكل مباشر، ولكن باستخدام أموال الاتحاد الأوروبي في الإنفاق على الموظفين وتغطية الأحداث.من جانبه قال جوردان بارديلا، رئيس حزب التجمع الوطني لإذاعة "أوروبا 1": "لن ينخدع الفرنسيون بمحاولات الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية، للتدخل في الحملة الرئاسية والإضرار بمارين لوبان".وأضاف أن الحزب قدم شكويين قانونيين ضد "أولاف"، وأنه سيقدم شكوى ثالثة ردا على التقرير. تخضع لوبان للتحقيق منذ عام 2017 حول مزاعم إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب مساعدين برلمانيين.في حديثه إلى قناة "بي إف إم"، قال محامي لوبان، رودولف بوسيلوت، إن موكلته نفت التهم الموجهة إليها، مضيفا أنها لم تستجوب بعد، ولم يطلع هو ولا لوبان على تقرير "أولاف".
https://arabic.sputniknews.com/20220415/لوبان-تريد-إنهاء-التعاون-العسكري-الفرنسي-مع-ألمانيا-1061242901.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102387/51/1023875151_194:0:3307:2335_1920x0_80_0_0_af2e05136629c35a9a672e47ee577c18.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن
الادعاء الفرنسي يدرس تقريرا أوروبيا حول تورط لوبان في عمليات اختلاس
تابعنا عبر
قال ممثلو الادعاء الفرنسي إنهم يدرسون تقريرا أعدته وكالة مكافحة الاحتيال التابعة للاتحاد الأوروبي، والذي يتهم مرشحة الرئاسة اليمينية المتطرفة مارين لوبان وأعضاء حزبها باختلاس أموال الاتحاد الأوروبي.
تواجه لوبان الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون
في الانتخابات الرئاسية، حيث تظهر استطلاعات الرأي أن ماكرون يتقدم في جولة الإعادة الثانية التي ستنعقد يوم الأحد المقبل.
وأكد مكتب المدعي العام في باريس أمس الأحد، أنه يعكف على دراسة تقرير تلقاه من وكالة مكافحة الاحتيال التابعة للاتحاد الأوروبي "أولاف" في 11 مارس/ آذار، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".
كتب موقع "ميديابارت" الاستقصائي على الإنترنت يوم السبت أن تقرير "أولاف" زعم أن لوبان اختلست 140 ألف يورو
من المال العام مع قيام أعضاء الحزب بتحويل إجمالي 617 ألف يورو.
ومع ذلك، لا أحد منهم متهم بتحقيق الربح بشكل مباشر، ولكن باستخدام أموال الاتحاد الأوروبي في الإنفاق على الموظفين وتغطية الأحداث.
من جانبه قال جوردان بارديلا، رئيس حزب التجمع الوطني لإذاعة "أوروبا 1": "لن ينخدع الفرنسيون بمحاولات الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية، للتدخل في الحملة الرئاسية والإضرار بمارين لوبان".
وأضاف أن الحزب قدم شكويين قانونيين ضد "أولاف"، وأنه سيقدم شكوى ثالثة ردا على التقرير. تخضع لوبان للتحقيق منذ عام 2017 حول مزاعم إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب مساعدين برلمانيين.
في حديثه إلى قناة "بي إف إم"، قال محامي لوبان
، رودولف بوسيلوت، إن موكلته نفت التهم الموجهة إليها، مضيفا أنها لم تستجوب بعد، ولم يطلع هو ولا لوبان على تقرير "أولاف".