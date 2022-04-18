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البنك الدولي يخفض توقعات النمو العالمية ويجهز خطة تمويل بقيمة 170 مليار دولار
البنك الدولي يخفض توقعات النمو العالمية ويجهز خطة تمويل بقيمة 170 مليار دولار
خفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي هذا العام بسبب الأزمة الأوكرانية، فيما يخطط لإطلاق حزمة تمويل أكبر من خطة مواجهة تداعيات "كوفيد 19"، للتعامل... 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T15:33+0000
2022-04-18T15:33+0000
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قال رئيس البنك ديفيد مالباس للصحفيين اليوم الاثنين، إن المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها خفضت تقديراتها للنمو العالمي في عام 2022 إلى 3.2% من توقعات يناير/ كانون الثاني البالغة 4.1%، بحسب "بلومبيرغ".وأضاف أن التراجع كان مدفوعا بخفض التوقعات لأوروبا وآسيا الوسطى، التي تشمل روسيا وأوكرانيا، قائلا إن التوقعات العالمية لهذا العام تقارن مع نمو بنسبة 5.7% في 2021.وأشار إلى أنه يتوقع مناقشة حزمة جديدة للاستجابة للأزمات لمدة 15 شهرا تبلغ نحو 170 مليار دولار تبدأ من أبريل/ نيسان الجاري حتى يونيو/ حزيران من العام المقبل مع مجلس إدارة البنك في الأسابيع المقبلة، على أن توزع 50 مليار دولار من هذا المبلغ في الأشهر الثلاثة المقبلة.وقال: "هذه استجابة مستمرة وكبيرة نظرا لاستمرار الأزمة. المبادرة الجديدة ستتجاوز مبلغ الـ157 مليار دولار التي خصصت للمرحلة الأولى من جائحة كوفيد -19".
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البنك الدولي يخفض توقعات النمو العالمية ويجهز خطة تمويل بقيمة 170 مليار دولار

15:33 GMT 18.04.2022
© AFP 2022 / DANIEL LEALرئيس البنك الدولي ديفيد مالباس
رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
© AFP 2022 / DANIEL LEAL
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خفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي هذا العام بسبب الأزمة الأوكرانية، فيما يخطط لإطلاق حزمة تمويل أكبر من خطة مواجهة تداعيات "كوفيد 19"، للتعامل مع مختلف الأزمات الناتجة والمستمرة.
قال رئيس البنك ديفيد مالباس للصحفيين اليوم الاثنين، إن المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها خفضت تقديراتها للنمو العالمي في عام 2022 إلى 3.2% من توقعات يناير/ كانون الثاني البالغة 4.1%، بحسب "بلومبيرغ".
وأضاف أن التراجع كان مدفوعا بخفض التوقعات لأوروبا وآسيا الوسطى، التي تشمل روسيا وأوكرانيا، قائلا إن التوقعات العالمية لهذا العام تقارن مع نمو بنسبة 5.7% في 2021.
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وأشار إلى أنه يتوقع مناقشة حزمة جديدة للاستجابة للأزمات لمدة 15 شهرا تبلغ نحو 170 مليار دولار تبدأ من أبريل/ نيسان الجاري حتى يونيو/ حزيران من العام المقبل مع مجلس إدارة البنك في الأسابيع المقبلة، على أن توزع 50 مليار دولار من هذا المبلغ في الأشهر الثلاثة المقبلة.
وقال: "هذه استجابة مستمرة وكبيرة نظرا لاستمرار الأزمة. المبادرة الجديدة ستتجاوز مبلغ الـ157 مليار دولار التي خصصت للمرحلة الأولى من جائحة كوفيد -19".
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