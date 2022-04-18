https://arabic.sputniknews.com/20220418/البنك-الدولي-يخفض-توقعات-النمو-العالمية-ويجهز-خطة-تمويل-بقيمة-170-مليار-دولار-1061339434.html

البنك الدولي يخفض توقعات النمو العالمية ويجهز خطة تمويل بقيمة 170 مليار دولار

البنك الدولي يخفض توقعات النمو العالمية ويجهز خطة تمويل بقيمة 170 مليار دولار

خفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي هذا العام بسبب الأزمة الأوكرانية، فيما يخطط لإطلاق حزمة تمويل أكبر من خطة مواجهة تداعيات "كوفيد 19"، للتعامل... 18.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-18T15:33+0000

2022-04-18T15:33+0000

2022-04-18T15:33+0000

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قال رئيس البنك ديفيد مالباس للصحفيين اليوم الاثنين، إن المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها خفضت تقديراتها للنمو العالمي في عام 2022 إلى 3.2% من توقعات يناير/ كانون الثاني البالغة 4.1%، بحسب "بلومبيرغ".وأضاف أن التراجع كان مدفوعا بخفض التوقعات لأوروبا وآسيا الوسطى، التي تشمل روسيا وأوكرانيا، قائلا إن التوقعات العالمية لهذا العام تقارن مع نمو بنسبة 5.7% في 2021.وأشار إلى أنه يتوقع مناقشة حزمة جديدة للاستجابة للأزمات لمدة 15 شهرا تبلغ نحو 170 مليار دولار تبدأ من أبريل/ نيسان الجاري حتى يونيو/ حزيران من العام المقبل مع مجلس إدارة البنك في الأسابيع المقبلة، على أن توزع 50 مليار دولار من هذا المبلغ في الأشهر الثلاثة المقبلة.وقال: "هذه استجابة مستمرة وكبيرة نظرا لاستمرار الأزمة. المبادرة الجديدة ستتجاوز مبلغ الـ157 مليار دولار التي خصصت للمرحلة الأولى من جائحة كوفيد -19".

https://arabic.sputniknews.com/20220418/الصين-تسجل-نموا-أفضل-من-المتوقع-لكنها-تشهد-أعلى-مستوى-للبطالة-1061329548.html

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