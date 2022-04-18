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الجيش الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيا في الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيا في الضفة الغربية
نفذ الجيش الإسرائيلي غارات لمكافحة الإرهاب في الضفة الغربية لنهر الأردن، واعتقل 11 فلسطينيا للاشتباه بضلوعهم في عمليات إرهابية. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T12:04+0000
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إسرائيل
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وجاء في بيان الجيش، "جيش الدفاع الإسرائيلي و الشاباك (جهاز الأمن العام الإسرائيلي) وقوات الأمن الإسرائيلية نفذوا عملية لمكافحة الإرهاب خلال الليل في عدد من الأماكن في يهودا والسامرة (الضفة الغربية )، وتم اعتقال 11 شخصا في قضايا ارهابية".وجرت العملية في مدينة حوسان حيث تعرض اسرائيلي لهجوم يوم الثلاثاء الماضي. رشقه المهاجمون بالحجارة وأشعلوا النار في سيارته. واعتقلت قوات الأمن أربعة فلسطينيين يشتبه في تورطهم في الحادث. وقال الجيش الإسرائيلي إن السكان المحليين قاموا بأعمال شغب أثناء احتجاز الإسرائيليين للمشتبه بهم في مدينة اليامون. ورشق المتظاهرون الجنود بالحجارة والعبوات الناسفة. وقال الجيش الإسرائيلي، إن جنود الاحتلال أطلقوا الذخيرة الحية، وسجلت إصابة. هذا وتدهور الوضع الأمني ​​في إسرائيل في الأسابيع الأخيرة.
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إسرائيل

الجيش الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيا في الضفة الغربية

12:04 GMT 18.04.2022
© AFP 2022 / Ahmad Gharabliقوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022
قوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
© AFP 2022 / Ahmad Gharabli
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نفذ الجيش الإسرائيلي غارات لمكافحة الإرهاب في الضفة الغربية لنهر الأردن، واعتقل 11 فلسطينيا للاشتباه بضلوعهم في عمليات إرهابية.
وجاء في بيان الجيش، "جيش الدفاع الإسرائيلي و الشاباك (جهاز الأمن العام الإسرائيلي) وقوات الأمن الإسرائيلية نفذوا عملية لمكافحة الإرهاب خلال الليل في عدد من الأماكن في يهودا والسامرة (الضفة الغربية )، وتم اعتقال 11 شخصا في قضايا ارهابية".
وجرت العملية في مدينة حوسان حيث تعرض اسرائيلي لهجوم يوم الثلاثاء الماضي. رشقه المهاجمون بالحجارة وأشعلوا النار في سيارته.
واعتقلت قوات الأمن أربعة فلسطينيين يشتبه في تورطهم في الحادث. وقال الجيش الإسرائيلي إن السكان المحليين قاموا بأعمال شغب أثناء احتجاز الإسرائيليين للمشتبه بهم في مدينة اليامون.
ورشق المتظاهرون الجنود بالحجارة والعبوات الناسفة. وقال الجيش الإسرائيلي، إن جنود الاحتلال أطلقوا الذخيرة الحية، وسجلت إصابة. هذا وتدهور الوضع الأمني ​​في إسرائيل في الأسابيع الأخيرة.
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