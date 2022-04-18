https://arabic.sputniknews.com/20220418/الجيش-الإسرائيلي-يعتقل-11-فلسطينيا-في-الضفة-الغربية-1061328137.html
الجيش الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيا في الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيا في الضفة الغربية
نفذ الجيش الإسرائيلي غارات لمكافحة الإرهاب في الضفة الغربية لنهر الأردن، واعتقل 11 فلسطينيا للاشتباه بضلوعهم في عمليات إرهابية. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T12:04+0000
2022-04-18T12:04+0000
2022-04-18T12:04+0000
إسرائيل
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وجاء في بيان الجيش، "جيش الدفاع الإسرائيلي و الشاباك (جهاز الأمن العام الإسرائيلي) وقوات الأمن الإسرائيلية نفذوا عملية لمكافحة الإرهاب خلال الليل في عدد من الأماكن في يهودا والسامرة (الضفة الغربية )، وتم اعتقال 11 شخصا في قضايا ارهابية".وجرت العملية في مدينة حوسان حيث تعرض اسرائيلي لهجوم يوم الثلاثاء الماضي. رشقه المهاجمون بالحجارة وأشعلوا النار في سيارته. واعتقلت قوات الأمن أربعة فلسطينيين يشتبه في تورطهم في الحادث. وقال الجيش الإسرائيلي إن السكان المحليين قاموا بأعمال شغب أثناء احتجاز الإسرائيليين للمشتبه بهم في مدينة اليامون. ورشق المتظاهرون الجنود بالحجارة والعبوات الناسفة. وقال الجيش الإسرائيلي، إن جنود الاحتلال أطلقوا الذخيرة الحية، وسجلت إصابة. هذا وتدهور الوضع الأمني في إسرائيل في الأسابيع الأخيرة.
إسرائيل
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل
الجيش الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيا في الضفة الغربية
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نفذ الجيش الإسرائيلي غارات لمكافحة الإرهاب في الضفة الغربية لنهر الأردن، واعتقل 11 فلسطينيا للاشتباه بضلوعهم في عمليات إرهابية.
وجاء في بيان الجيش، "جيش الدفاع الإسرائيلي و الشاباك (جهاز الأمن العام الإسرائيلي) وقوات الأمن الإسرائيلية نفذوا عملية لمكافحة الإرهاب خلال الليل في عدد من الأماكن في يهودا والسامرة (الضفة الغربية )، وتم اعتقال 11 شخصا في قضايا ارهابية".
وجرت العملية في مدينة حوسان حيث تعرض اسرائيلي لهجوم يوم الثلاثاء الماضي. رشقه المهاجمون بالحجارة وأشعلوا النار في سيارته.
واعتقلت قوات الأمن أربعة فلسطينيين يشتبه في تورطهم في الحادث. وقال الجيش الإسرائيلي إن السكان المحليين قاموا بأعمال شغب أثناء احتجاز الإسرائيليين للمشتبه بهم في مدينة اليامون.
ورشق المتظاهرون الجنود بالحجارة والعبوات الناسفة. وقال الجيش الإسرائيلي، إن جنود الاحتلال أطلقوا الذخيرة الحية، وسجلت إصابة. هذا وتدهور الوضع الأمني في إسرائيل في الأسابيع الأخيرة.