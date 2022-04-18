https://arabic.sputniknews.com/20220418/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتراض-القبة-الحديدية-لقذيفة-صاروخية-أطلقت-من-قطاع-غزة-1061344345.html
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض القبة الحديدية لقذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض القبة الحديدية لقذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن "منظومة القبة الحديدية اعترضت قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل"، وذلك بعد إعلانه تفعيل صافرات الإنذار في... 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T17:52+0000
2022-04-18T17:52+0000
2022-04-18T17:52+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار قطاع غزة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/11/1048990928_0:16:3133:1778_1920x0_80_0_0_07bc7e3aabbe5e15f5ea1a050785cfbd.jpg
وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن "منظومة القبة الحديدية اعترضت قبل قليل قذيفة صاروخية تم إطلاقها من قطاع غزة، نحو إسرائيل".يأتي ذلك بعد دقائق من إعلان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن "الجيش أعلن تفعيل صافرات الإنذار في منطقة غلاف غزة".وكانت قوات الأمن الإسرائيلية اقتحمت، صباح أمس الأحد، ساحات المسجد الأقصى في مدينة القدس، حيث انتشرت في ساحات الحرم وشرعت بملاحقة المصلين واعتدت عليهم بالضرب وأخلت معظمهم من الساحات.وقال شاهد عيان لمراسل وكالة "سبوتنيك"، إن "قوات الأمن الاسرائيلية اقتحمت باحات المسجد الأقصى معززة بعناصر من الوحدات الخاصة، وقامت بمحاصرة المسجد القِبلي ومنطقة مسجد قبة الصخرة والمسار الذي يسلكه المستوطنون خلال اقتحامهم لساحات الحرم"، مشيرا إلى أن "القوات الأمنية تعمل حاليا على توفير الحراسة لاقتحامات المستوطنين للأقصى بمناسبة عيد الفصح العبري".وأضاف شاهد العيان أن "القوات الأمنية قامت بملاحقة للنساء من منطقة صحن قبة الصخرة، وللمصلين من منطقة المسجد القبلي، وذلك سعيا لإفراغ ساحات الأقصى من الفلسطينيين".
أخبار قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/11/1048990928_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_024d29c1c34dcd309ebb540a90a50de7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض القبة الحديدية لقذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن "منظومة القبة الحديدية اعترضت قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل"، وذلك بعد إعلانه تفعيل صافرات الإنذار في المستوطنات الواقعة بغلاف غزة.
وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن "منظومة القبة الحديدية اعترضت قبل قليل قذيفة صاروخية تم إطلاقها من قطاع غزة، نحو إسرائيل".
يأتي ذلك بعد دقائق من إعلان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن "الجيش أعلن تفعيل صافرات الإنذار في منطقة غلاف غزة".
وكانت قوات الأمن الإسرائيلية اقتحمت
، صباح أمس الأحد، ساحات المسجد الأقصى في مدينة القدس، حيث انتشرت في ساحات الحرم وشرعت بملاحقة المصلين واعتدت عليهم بالضرب وأخلت معظمهم من الساحات.
وقال شاهد عيان لمراسل وكالة "سبوتنيك"، إن "قوات الأمن الاسرائيلية اقتحمت باحات المسجد الأقصى معززة بعناصر من الوحدات الخاصة، وقامت بمحاصرة المسجد القِبلي ومنطقة مسجد قبة الصخرة والمسار الذي يسلكه المستوطنون خلال اقتحامهم لساحات الحرم"، مشيرا إلى أن "القوات الأمنية تعمل حاليا على توفير الحراسة لاقتحامات المستوطنين للأقصى بمناسبة عيد الفصح العبري".
وأضاف شاهد العيان أن "القوات الأمنية قامت بملاحقة للنساء من منطقة صحن قبة الصخرة، وللمصلين من منطقة المسجد القبلي، وذلك سعيا لإفراغ ساحات الأقصى من الفلسطينيين".