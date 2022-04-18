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الجيش الإيراني: كسرنا هيمنة الأمريكيين في المنطقة
الجيش الإيراني: كسرنا هيمنة الأمريكيين في المنطقة
أكد الجيش الإيراني، أن "القوات المسلحة للبلاد بلغت مستوى من القوة والاقتدار بحيث كسرت مرارا هيمنة الأمريكيين في المنطقة"، معتبرا أنه ذراع الثورة الإسلامية... 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T14:41+0000
2022-04-18T14:41+0000
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وقال قائد القوة البرية للجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، في كلمة له، إن "أمريكا المعتدية والمجرمة والمتغطرسة التي احتلت أفغانستان والعراق اخذت تغادر المنطقة تجر وراءها أذيال الذل والهزيمة بضغط جنود أكفاء تدربوا في مدرسة الإمام الخميني".وأضاف أن "الاكتفاء الذاتي والاعتماد على الذات يزينان اليوم الجيش الإيراني"، متابعا: أن "تغييرات حصلت في هوية وطبيعة القوة البرية للجيش بحيث تحولت إلى قوة هجومية وللرد السريع حتى تتمكن من القتال باقتدار في أي مناخ ضد أي عدو وتقضي عليه".وتم اليوم الاثنين، في العاصمة الإيرانية طهران، لأول مرة، استعراض أحدث الطائرات المسيرة "كمان 22"، ومنظومة صواريخ "فتح" البالستية التكتيكية ومنصات إطلاقها التابعة للقوة البرية للجيش الإيراني.وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، أن "قوات الدفاع الجوي، عرضت بمناسية يوم الجيش الإيراني، معداتها الجديدة وإنجازاتها في مجال أنظمة الرادار والاستطلاع والحرب الالكترونية والطائرات المسيرة وأنواع مختلفة من الصواريخ وأنظمة التحكم في القيادة".وأضافت الوكالة أنه "اليوم وللمرة الأولى استعراض منظومة صواريخ "فتح" البالستية التكتيكية ومنصات إطلاقها التابعة للقوة البرية للجيش الإيراني"، متابعا: "تم استعراض أحدث الطائرات المسيرة للجيش الإيراني "كمان 22" لأول مرة في طهران".وقالت الوكالة إنه "في هذه المراسم تم استعراض العديد من معدات ومنجزات الجيش الإيراني من ضمنها منظومة الدفاع الجوي "دزفول" ومنظومة الدفاع الجوي "مجيد" وصواريخ أرض-أرض "فتح 360" وصواريخ "لبيك" بالغة الدقة".وتستطيع طائرة "كمان 22" المسيرة التحليق حتى ارتفاع 8 آلاف متر وهي قادرة على حمل أنواع الذخائر والصواريخ الموجهة بالليزر والصواريخ الذكية، كما لديها القدرة على الرصد والمراقبة وجمع المعلومات وتصوير الأهداف البعيدة.وهدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في كلمة له خلال عرض عسكري اليوم الاثنين وبثها التلفزيون الإيراني، باستهداف جيش بلاده لقلب إسرائيل إذا قامت "بأدنى تحرك" ضد بلاده.وقال الرئيس الإيراني: "إذا قمتم بأدنى تحرك ضد شعبنا . فإن وجهة قواتنا المسلحة ستكون قلب النظام الصهيوني".
https://arabic.sputniknews.com/20220418/الجيش-الإيراني-يستعرض-يكشف-لأول-مرة-طائرات-مسيرة-ومنظومات-صاروخية-صور-وفيديو-1061336027.html
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أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم

الجيش الإيراني: كسرنا هيمنة الأمريكيين في المنطقة

14:41 GMT 18.04.2022
© REUTERS / West Asia News Agencyمناورات "ذو الفقار 99" للجيش الإيراني في خليج عمان، إيران 7 سبتمبر 2020
مناورات ذو الفقار 99 للجيش الإيراني في خليج عمان، إيران 7 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
© REUTERS / West Asia News Agency
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أكد الجيش الإيراني، أن "القوات المسلحة للبلاد بلغت مستوى من القوة والاقتدار بحيث كسرت مرارا هيمنة الأمريكيين في المنطقة"، معتبرا أنه ذراع الثورة الإسلامية القوي.
وقال قائد القوة البرية للجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، في كلمة له، إن "أمريكا المعتدية والمجرمة والمتغطرسة التي احتلت أفغانستان والعراق اخذت تغادر المنطقة تجر وراءها أذيال الذل والهزيمة بضغط جنود أكفاء تدربوا في مدرسة الإمام الخميني".
وأضاف أن "الاكتفاء الذاتي والاعتماد على الذات يزينان اليوم الجيش الإيراني"، متابعا: أن "تغييرات حصلت في هوية وطبيعة القوة البرية للجيش بحيث تحولت إلى قوة هجومية وللرد السريع حتى تتمكن من القتال باقتدار في أي مناخ ضد أي عدو وتقضي عليه".
شاحنة عسكرية إيرانية تحمل أجزاءًا من منظومة الصواريخ الدفاعية S-200 خلال استعراض بمناسبة عيد الجيش الإيراني 18 أبريل/نيسان 2018 في طهران. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
الجيش الإيراني يستعرض لأول مرة طائرات مسيرة ومنظومات صاروخية... صور وفيديو
14:30 GMT
وتم اليوم الاثنين، في العاصمة الإيرانية طهران، لأول مرة، استعراض أحدث الطائرات المسيرة "كمان 22"، ومنظومة صواريخ "فتح" البالستية التكتيكية ومنصات إطلاقها التابعة للقوة البرية للجيش الإيراني.
وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، أن "قوات الدفاع الجوي، عرضت بمناسية يوم الجيش الإيراني، معداتها الجديدة وإنجازاتها في مجال أنظمة الرادار والاستطلاع والحرب الالكترونية والطائرات المسيرة وأنواع مختلفة من الصواريخ وأنظمة التحكم في القيادة".
وأضافت الوكالة أنه "اليوم وللمرة الأولى استعراض منظومة صواريخ "فتح" البالستية التكتيكية ومنصات إطلاقها التابعة للقوة البرية للجيش الإيراني"، متابعا: "تم استعراض أحدث الطائرات المسيرة للجيش الإيراني "كمان 22" لأول مرة في طهران".
وقالت الوكالة إنه "في هذه المراسم تم استعراض العديد من معدات ومنجزات الجيش الإيراني من ضمنها منظومة الدفاع الجوي "دزفول" ومنظومة الدفاع الجوي "مجيد" وصواريخ أرض-أرض "فتح 360" وصواريخ "لبيك" بالغة الدقة".
وتستطيع طائرة "كمان 22" المسيرة التحليق حتى ارتفاع 8 آلاف متر وهي قادرة على حمل أنواع الذخائر والصواريخ الموجهة بالليزر والصواريخ الذكية، كما لديها القدرة على الرصد والمراقبة وجمع المعلومات وتصوير الأهداف البعيدة.
وهدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في كلمة له خلال عرض عسكري اليوم الاثنين وبثها التلفزيون الإيراني، باستهداف جيش بلاده لقلب إسرائيل إذا قامت "بأدنى تحرك" ضد بلاده.
وقال الرئيس الإيراني: "إذا قمتم بأدنى تحرك ضد شعبنا . فإن وجهة قواتنا المسلحة ستكون قلب النظام الصهيوني".
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