عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220418/الجيش-الإيراني-يستعرض-يكشف-لأول-مرة-طائرات-مسيرة-ومنظومات-صاروخية-صور-وفيديو-1061336027.html
الجيش الإيراني يستعرض يكشف لأول مرة طائرات مسيرة ومنظومات صاروخية... صور وفيديو
الجيش الإيراني يستعرض يكشف لأول مرة طائرات مسيرة ومنظومات صاروخية... صور وفيديو
تم اليوم الاثنين، في العاصمة الإيرانية طهران، لأول مرة، استعراض أحدث الطائرات المسيرة "كمان 22"، ومنظومة صواريخ "فتح" البالستية التكتيكية ومنصات اطلاقها... 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T14:30+0000
2022-04-18T14:30+0000
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103170/59/1031705911_0:0:3106:1748_1920x0_80_0_0_b16b571e667c2f19314d20949ba37da4.jpg
وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بأن "قوات الدفاع الجوي، عرضت بمناسية يوم الجيش الإيراني، معداتها الجديدة وإنجازاتها في مجال أنظمة الرادار والاستطلاع والحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وأنواعا مختلفة من الصواريخ وأنظمة التحكم في القيادة".وأضافت الوكالة أنه "اليوم وللمرة الأولى استعراض منظومة صواريخ "فتح" البالستية التكتيكية ومنصات إطلاقها التابعة للقوة البرية للجيش الإيراني"، متابعة: "تم استعراض أحدث الطائرات المسيرة للجيش الإيراني "كمان 22" لأول مرة في طهران".وقالت الوكالة إنه "في هذه المراسم تم استعراض العديد من معدات ومنجزات الجيش الإيراني من ضمنها منظومة الدفاع الجوي "دزفول" ومنظومة الدفاع الجوي "مجيد" وصواريخ أرض-أرض "فتح 360" وصواريخ "لبيك" بالغة الدقة".وتستطيع طائرة "كمان 22" المسيرة التحليق حتى ارتفاع 8 آلاف متر وهي قادرة على حمل أنواع الذخائر والصواريخ الموجهة بالليزر والصواريخ الذكية، كما لديها القدرة على الرصد والمراقبة وجمع المعلومات وتصوير الأهداف البعيدة.وهدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في كلمة له خلال عرض عسكري اليوم الاثنين، بثها التلفزيون الإيراني، باستهداف جيش بلاده لقلب إسرائيل إذا قامت "بأدنى تحرك" ضد بلاده.وقال الرئيس الإيراني: "إذا قمتم بأدنى تحرك ضد شعبنا . فإن وجهة قواتنا المسلحة ستكون قلب النظام الصهيوني".
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103170/59/1031705911_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_1abe3491dea59ad1010ffee8aec0d111.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران

الجيش الإيراني يستعرض يكشف لأول مرة طائرات مسيرة ومنظومات صاروخية... صور وفيديو

14:30 GMT 18.04.2022
© AFP 2022 / Atta Kenareشاحنة عسكرية إيرانية تحمل أجزاءًا من منظومة الصواريخ الدفاعية S-200 خلال استعراض بمناسبة عيد الجيش الإيراني 18 أبريل/نيسان 2018 في طهران.
شاحنة عسكرية إيرانية تحمل أجزاءًا من منظومة الصواريخ الدفاعية S-200 خلال استعراض بمناسبة عيد الجيش الإيراني 18 أبريل/نيسان 2018 في طهران. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
© AFP 2022 / Atta Kenare
تابعنا عبرTelegram
تم اليوم الاثنين، في العاصمة الإيرانية طهران، لأول مرة، استعراض أحدث الطائرات المسيرة "كمان 22"، ومنظومة صواريخ "فتح" البالستية التكتيكية ومنصات اطلاقها التابعة للقوة البرية للجيش الإيراني.
وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بأن "قوات الدفاع الجوي، عرضت بمناسية يوم الجيش الإيراني، معداتها الجديدة وإنجازاتها في مجال أنظمة الرادار والاستطلاع والحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وأنواعا مختلفة من الصواريخ وأنظمة التحكم في القيادة".
وأضافت الوكالة أنه "اليوم وللمرة الأولى استعراض منظومة صواريخ "فتح" البالستية التكتيكية ومنصات إطلاقها التابعة للقوة البرية للجيش الإيراني"، متابعة: "تم استعراض أحدث الطائرات المسيرة للجيش الإيراني "كمان 22" لأول مرة في طهران".
وقالت الوكالة إنه "في هذه المراسم تم استعراض العديد من معدات ومنجزات الجيش الإيراني من ضمنها منظومة الدفاع الجوي "دزفول" ومنظومة الدفاع الجوي "مجيد" وصواريخ أرض-أرض "فتح 360" وصواريخ "لبيك" بالغة الدقة".
وتستطيع طائرة "كمان 22" المسيرة التحليق حتى ارتفاع 8 آلاف متر وهي قادرة على حمل أنواع الذخائر والصواريخ الموجهة بالليزر والصواريخ الذكية، كما لديها القدرة على الرصد والمراقبة وجمع المعلومات وتصوير الأهداف البعيدة.
وهدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في كلمة له خلال عرض عسكري اليوم الاثنين، بثها التلفزيون الإيراني، باستهداف جيش بلاده لقلب إسرائيل إذا قامت "بأدنى تحرك" ضد بلاده.
وقال الرئيس الإيراني: "إذا قمتم بأدنى تحرك ضد شعبنا . فإن وجهة قواتنا المسلحة ستكون قلب النظام الصهيوني".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ54 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала