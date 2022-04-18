الجيش الإيراني يستعرض يكشف لأول مرة طائرات مسيرة ومنظومات صاروخية... صور وفيديو
© AFP 2022 / Atta Kenareشاحنة عسكرية إيرانية تحمل أجزاءًا من منظومة الصواريخ الدفاعية S-200 خلال استعراض بمناسبة عيد الجيش الإيراني 18 أبريل/نيسان 2018 في طهران.
© AFP 2022 / Atta Kenare
تم اليوم الاثنين، في العاصمة الإيرانية طهران، لأول مرة، استعراض أحدث الطائرات المسيرة "كمان 22"، ومنظومة صواريخ "فتح" البالستية التكتيكية ومنصات اطلاقها التابعة للقوة البرية للجيش الإيراني.
وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بأن "قوات الدفاع الجوي، عرضت بمناسية يوم الجيش الإيراني، معداتها الجديدة وإنجازاتها في مجال أنظمة الرادار والاستطلاع والحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وأنواعا مختلفة من الصواريخ وأنظمة التحكم في القيادة".
🎥 نمایش موشکهای زمین به زمین ارتش - بخش دوم— خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) April 18, 2022
سامانههای موشکی فتح ۳۶۰، لبیک، دزفول و مجید در رژه روز ارتش به نمایش درآمد#ارتش_مردمیhttps://t.co/Bpiqv5dRMi pic.twitter.com/niwZWCz2jJ
وأضافت الوكالة أنه "اليوم وللمرة الأولى استعراض منظومة صواريخ "فتح" البالستية التكتيكية ومنصات إطلاقها التابعة للقوة البرية للجيش الإيراني"، متابعة: "تم استعراض أحدث الطائرات المسيرة للجيش الإيراني "كمان 22" لأول مرة في طهران".
وقالت الوكالة إنه "في هذه المراسم تم استعراض العديد من معدات ومنجزات الجيش الإيراني من ضمنها منظومة الدفاع الجوي "دزفول" ومنظومة الدفاع الجوي "مجيد" وصواريخ أرض-أرض "فتح 360" وصواريخ "لبيك" بالغة الدقة".
نمایش انبوه پهپادهای ارتش در رژه ۲۹ فروردین— خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) April 18, 2022
در این مراسم پهپادهای مهاجر ۶، مهاجر ۴، مهاجر ۲، رعد ۸۵، آرش، ابابیل ۴، یسیر، کرار، ناصر، کیان۱، کیان۲، امید، کمان ۱۲، کمان ۲۲، ابابیل ۵ و پهپاد صادق به صورت محمول از مقابل جایگاه رژه رفتند#ارتش_مردمی https://t.co/n9PwDrI2ZC pic.twitter.com/fuNgN6hMpk
وتستطيع طائرة "كمان 22" المسيرة التحليق حتى ارتفاع 8 آلاف متر وهي قادرة على حمل أنواع الذخائر والصواريخ الموجهة بالليزر والصواريخ الذكية، كما لديها القدرة على الرصد والمراقبة وجمع المعلومات وتصوير الأهداف البعيدة.
وهدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في كلمة له خلال عرض عسكري اليوم الاثنين، بثها التلفزيون الإيراني، باستهداف جيش بلاده لقلب إسرائيل إذا قامت "بأدنى تحرك" ضد بلاده.
وقال الرئيس الإيراني: "إذا قمتم بأدنى تحرك ضد شعبنا . فإن وجهة قواتنا المسلحة ستكون قلب النظام الصهيوني".