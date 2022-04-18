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"الحرية والتغيير" ترفض التفاوض وفق الآلية الثلاثية قبل وقف العنف وإلغاء الطوارئ في السودان
"الحرية والتغيير" ترفض التفاوض وفق الآلية الثلاثية قبل وقف العنف وإلغاء الطوارئ في السودان
أعلنت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) في السودان، اليوم الإثنين، رفضها الدخول في مفاوضات وفق الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي... 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T16:12+0000
2022-04-18T16:12+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
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الخرطوم- سبوتنيك. وأوضح بيان لقوى الحرية والتغيير أنه تم مناقشة دعوة الآلية المشتركة، وتقرر رفض الاجتماع التحضيري ووضع قضايا في الحسبان قبل العملية السياسية، وبينها "الالتزام الكامل من السلطة الانقلابية بوقف العنف ضد الحركة الجماهيرية وإرجاع كافة السُلطات التي تخوِّل للقوات النظامية استخدام العنف وعلى رأسه استخدام الرصاص الحي إلى النائب العام والجهاز القضائي ".واشترطت أيضا "إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين من قوَى الثورة وعلى رأسهم لجان المقاومة وقادة الحرية والتغيير ولجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة"، وذلك بجانب إلغاء حالة الطوارئ.وفي أكتوبر الماضي أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وحل مجلس السيادة الانتقالي والحكومة وهي الطوارئ المستمرة حتى الآن.
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم

"الحرية والتغيير" ترفض التفاوض وفق الآلية الثلاثية قبل وقف العنف وإلغاء الطوارئ في السودان

16:12 GMT 18.04.2022
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAHمتظاهر في السودان يرفع علم بلاده أثناء احتجاجات الجمعة 31 ديسمبر
متظاهر في السودان يرفع علم بلاده أثناء احتجاجات الجمعة 31 ديسمبر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
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أعلنت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) في السودان، اليوم الإثنين، رفضها الدخول في مفاوضات وفق الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيقاد، لحل الأزمة السياسية في البلاد، إلا بعد تهيئة المناخ لذلك، بوقف العنف وإلغاء الطوارئ.
الخرطوم- سبوتنيك. وأوضح بيان لقوى الحرية والتغيير أنه تم مناقشة دعوة الآلية المشتركة، وتقرر رفض الاجتماع التحضيري ووضع قضايا في الحسبان قبل العملية السياسية، وبينها "الالتزام الكامل من السلطة الانقلابية بوقف العنف ضد الحركة الجماهيرية وإرجاع كافة السُلطات التي تخوِّل للقوات النظامية استخدام العنف وعلى رأسه استخدام الرصاص الحي إلى النائب العام والجهاز القضائي ".
واشترطت أيضا "إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين من قوَى الثورة وعلى رأسهم لجان المقاومة وقادة الحرية والتغيير ولجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة"، وذلك بجانب إلغاء حالة الطوارئ.
وفي أكتوبر الماضي أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وحل مجلس السيادة الانتقالي والحكومة وهي الطوارئ المستمرة حتى الآن.
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