https://arabic.sputniknews.com/20220418/الخارجية-الإسرائيلية-تعلق-على-استدعاء-القائم-بأعمال-سفارتها-لدى-الأردن-1061345185.html

الخارجية الإسرائيلية تعلق على استدعاء القائم بأعمال سفارتها لدى الأردن

الخارجية الإسرائيلية تعلق على استدعاء القائم بأعمال سفارتها لدى الأردن

علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على استدعاء نظيرتها الأردنية اليوم القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمّان، احتجاجا على الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد... 18.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-18T18:30+0000

2022-04-18T18:30+0000

2022-04-18T18:30+0000

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وقالت الخارجية في البيان الذي نشرته عبر حسابها على "تويتر"، إن "استدعاء نائب رئيس البعثة الإسرائيلية لدى وزارة الخارجية الأردنية، وبيان المتحدث باسم الخارجية الأردنية عقب الاجتماع المذكور، يضران بجهود تحقيق الهدوء في القدس وتقديم الدعم لها".واعتبرت أن التحرك الأردني "يعطي دعمًا لمن ينتهك حرمة الأعياد ويلجؤون إلى العنف الذي يشكل خطرًا على حياة المواطنين المسلمين واليهود معًا".وجاء في البيان: "ندعو الجميع لمساعدة إسرائيل في جهودها لتحقيق الهدوء في القدس وإتاحة حرية العبادة في الحرم القدسي الشريف".وزعمت إسرائيل في بيانها أنها: "تلتزم وتعمل بلا كلل لضمان حرية الدين والعبادة لليهود والمسلمين والمسيحيين في القدس في الأيام والأعياد العادية على حد سواء".وجاء في البيان أن "تصرفت الشرطة الإسرائيلية بمسؤولية وضبط النفس وحذر في مواجهة العشرات من المشاغبين الذين بأفعالهم يدنسون قيم الإسلام"، وأكدت على أنه "يجب على كل شريك مسؤول أن يدرك ذلك، وألا يشارك في نشر معلومات كاذبة بالكامل لا تؤدي إلا إلى تأجيج الأجواء".استدعت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الاثنين، القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمّان، احتجاجا على الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، مطالبة بوقفها فورا.وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير هيثم أبو الفول، إن "وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استدعت القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمّان إلى مقر الوزارة، لنقل رسالة احتجاج بشأن الانتهاكات الإسرائيلية اللاشرعية والاستفزازية في المسجد الأقصى".وذكر أنه "تم إبلاغ القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية برسالة احتجاج لنقلها على الفور لحكومته تتضمن المطالبة بالوقف الفوري للانتهاكات والمحاولات الإسرائيلية المستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، وفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه واللذين يمثلان تصعيدا خطيرا وخرقا مدانا ومرفوضا استنادا للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال".وأكد أبو القول، أن رسالة الاحتجاج أكدت على ضرورة احترام حقوق المصلين وممارسة شعائرهم الدينية بحرية ودون قيود.وأعلن وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، في وقت سابق اليوم، استدعاء ‏‏السفير الإسرائيلي، لـ"إيصال رسالة المملكة الصارمة الواضحة، والتي تدين فيها التصرفات الإسرائيلية".‏وتابع أن "الأردن كثف جهوده المستمرة بالاتصال مع جميع الأطراف الدولية وبتنسيق يومي مع الفلسطينيين"، مؤكدا أن "الأردن وقف بحزم كما وقف دائما ضد محاولات الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف".واقتحمت قوات الأمن الإسرائيلية، صباح أمس الأحد، ساحات المسجد الأقصى في مدينة القدس، حيث انتشرت في ساحات الحرم وشرعت بملاحقة المصلين واعتدت عليهم بالضرب وأخلت معظمهم من الساحات.وقال شاهد عيان لمراسل وكالة "سبوتنيك"، إن "قوات الأمن الاسرائيلية اقتحمت باحات المسجد الأقصى معززة بعناصر من الوحدات الخاصة، وقامت بمحاصرة المسجد القِبلي ومنطقة مسجد قبة الصخرة والمسار الذي يسلكه المستوطنون خلال اقتحامهم لساحات الحرم"، مشيرا إلى أن "القوات الأمنية تعمل حاليا على توفير الحراسة لاقتحامات المستوطنين للأقصى بمناسبة عيد الفصح العبري".وأضاف شاهد العيان أن "القوات الأمنية قامت بملاحقة للنساء من منطقة صحن قبة الصخرة، وللمصلين من منطقة المسجد القبلي، وذلك سعيا لإفراغ ساحات الأقصى من الفلسطينيين".يذكر أن الشرطة الإسرائيلية فرضت تقييدات على دخول الفلسطينيين للمسجد عند ساعات الفجر، حيث منعت كل من هم دون الـ40 عاما من دخول ساحات الحرم.

https://arabic.sputniknews.com/20220418/الأردن-يستضيف-اجتماعا-عربيا-طارئا-بشأن-القدس-الخميس-المقبل-1061341378.html

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