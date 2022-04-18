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الخارجية الإيرانية: لدينا خلاف مع تركيا بشأن سوريا
الخارجية الإيرانية: لدينا خلاف مع تركيا بشأن سوريا
كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، عن وجود خلاف مع تركيا بشأن الملف السوري، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن العلاقات بين البلدين استراتيجية. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T08:07+0000
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طهران - سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين.قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن "العلاقات بين إيران وتركيا استراتيجية ومتعددة ومستقرة وتاريخية للغاية".وأضاف: "لدينا خلاف واضح حول موضوع سوريا، وحاولنا إدارة الخلافات من خلال عملية أستانة".وأكد أن وحدة أراضي دول المنطقة والحدود الدولية في سوريا والعراق أمر واضح لبلاده، مبينا أن "هذه ليست قضية يختلف حولها أي شخص".
https://arabic.sputniknews.com/20220418/طهران-واشنطن-تماطل-في-التوصل-لاتفاق-نووي-وردها-لا-يلبي-الحد-الأدنى-لمطالبنا-1061317776.html
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أخبار إيران, أخبار تركيا اليوم

الخارجية الإيرانية: لدينا خلاف مع تركيا بشأن سوريا

08:07 GMT 18.04.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، روسيا 6 أكتوبر 2021
مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، روسيا 6 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
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كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، عن وجود خلاف مع تركيا بشأن الملف السوري، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن العلاقات بين البلدين استراتيجية.
طهران - سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
طهران: واشنطن تماطل في التوصل لاتفاق نووي.. وردها لا يلبي الحد الأدنى لمطالبنا
07:56 GMT
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن "العلاقات بين إيران وتركيا استراتيجية ومتعددة ومستقرة وتاريخية للغاية".
وأضاف: "لدينا خلاف واضح حول موضوع سوريا، وحاولنا إدارة الخلافات من خلال عملية أستانة".
وأكد أن وحدة أراضي دول المنطقة والحدود الدولية في سوريا والعراق أمر واضح لبلاده، مبينا أن "هذه ليست قضية يختلف حولها أي شخص".
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