https://arabic.sputniknews.com/20220418/الخارجية-الإيرانية-لدينا-خلاف-مع-تركيا-بشأن-سوريا-1061318016.html
الخارجية الإيرانية: لدينا خلاف مع تركيا بشأن سوريا
الخارجية الإيرانية: لدينا خلاف مع تركيا بشأن سوريا
كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، عن وجود خلاف مع تركيا بشأن الملف السوري، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن العلاقات بين البلدين استراتيجية. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T08:07+0000
2022-04-18T08:07+0000
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طهران - سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين.قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن "العلاقات بين إيران وتركيا استراتيجية ومتعددة ومستقرة وتاريخية للغاية".وأضاف: "لدينا خلاف واضح حول موضوع سوريا، وحاولنا إدارة الخلافات من خلال عملية أستانة".وأكد أن وحدة أراضي دول المنطقة والحدود الدولية في سوريا والعراق أمر واضح لبلاده، مبينا أن "هذه ليست قضية يختلف حولها أي شخص".
https://arabic.sputniknews.com/20220418/طهران-واشنطن-تماطل-في-التوصل-لاتفاق-نووي-وردها-لا-يلبي-الحد-الأدنى-لمطالبنا-1061317776.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, أخبار تركيا اليوم
الخارجية الإيرانية: لدينا خلاف مع تركيا بشأن سوريا
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كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، عن وجود خلاف مع تركيا بشأن الملف السوري، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن العلاقات بين البلدين استراتيجية.
طهران - سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين.
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن "العلاقات بين إيران وتركيا
استراتيجية ومتعددة ومستقرة وتاريخية للغاية".
وأضاف: "لدينا خلاف واضح حول موضوع سوريا، وحاولنا إدارة الخلافات من خلال عملية أستانة".
وأكد أن وحدة أراضي دول المنطقة والحدود الدولية في سوريا والعراق أمر واضح لبلاده، مبينا أن "هذه ليست قضية يختلف حولها أي شخص".