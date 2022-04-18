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الدفاع التركية تعلن انطلاق عملية عسكرية شمال العراق
https://arabic.sputniknews.com/20220418/الدفاع-التركية-تعلن-انطلاق-عملية-عسكرية-شمال-العراق-1061312859.html
الدفاع التركية تعلن انطلاق عملية عسكرية شمال العراق
الدفاع التركية تعلن انطلاق عملية عسكرية شمال العراق
أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، قصف طائرات حربية وهليكوبتر ومسيرات تركية أهدافا ومعسكرات وأنفاقا وملاجئ ومخازن ذخيرة لمسلحين... 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T00:31+0000
2022-04-18T00:35+0000
وزارة الدفاع التركية
خلوصي أكار
عملية "مخلب النسر" شمال العراق
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ونقلت وكالة الأناضول الرسمية الرتكية عن أكار قوله، إن قوات خاصة دخلت المنطقة عن طريق التسلل من البر شاركت في العملية التي قال إنها استهدفت مناطق ميتينا وزاب وأفاشين-باسيان في شمال العراق.وأضاف عمليتنا مستمرة بنجاح حتى الآن كما هو مخطط لها، وتم اعتقال الأهداف التي تم تحديدها في المرحلة الأولى ولكنه لم يقدم مزيد من التفاصيل.
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وزارة الدفاع التركية, خلوصي أكار, عملية "مخلب النسر" شمال العراق

الدفاع التركية تعلن انطلاق عملية عسكرية شمال العراق

00:31 GMT 18.04.2022 (تم التحديث: 00:35 GMT 18.04.2022)
© AP Photoوزير الدفاع التركي، خلوصي أكار يرتدي كمامة، الحدود بين تركيا والعراق 19 يونيو 2020
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار يرتدي كمامة، الحدود بين تركيا والعراق 19 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
© AP Photo
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يتبع
أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، قصف طائرات حربية وهليكوبتر ومسيرات تركية أهدافا ومعسكرات وأنفاقا وملاجئ ومخازن ذخيرة لمسلحين أكراد في شمال العراق.
ونقلت وكالة الأناضول الرسمية الرتكية عن أكار قوله، إن قوات خاصة دخلت المنطقة عن طريق التسلل من البر شاركت في العملية التي قال إنها استهدفت مناطق ميتينا وزاب وأفاشين-باسيان في شمال العراق.
وأضاف عمليتنا مستمرة بنجاح حتى الآن كما هو مخطط لها، وتم اعتقال الأهداف التي تم تحديدها في المرحلة الأولى ولكنه لم يقدم مزيد من التفاصيل.
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