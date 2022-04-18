https://arabic.sputniknews.com/20220418/الدفاع-الروسية-أنظمة-الدفاع-الجوي-أسقطت-ثلاث-مروحيات-أوكرانية-و11-طائرة-مسيرة-1061318134.html
الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي أسقطت ثلاث مروحيات أوكرانية و11 طائرة مسيرة
الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي أسقطت ثلاث مروحيات أوكرانية و11 طائرة مسيرة
أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية قامت بإسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29"... 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T08:06+0000
2022-04-18T08:06+0000
2022-04-18T08:06+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو-سبوتنيك. وقال كوناشينكوف خلال إحاطة إعلامية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ثلاث طائرات مقاتلة أوكرانية في الجو؛ مقاتلتان من طراز "ميغ-29" في منطقة إيزيوم السكنية، وواحدة من طراز "سو-25" في منطقة أفدييفكا. كما تم إسقاط 11 طائرة أوكرانية بدون طيار في الهواء في مناطق كليموفو ونيفيلسكوي ونوفوترويتسكوي وإيزيوم وبانتيليمونوفكا وسلادكوفودنوي وياسنوي السكنية. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتراض 10 صواريخ من العيار الثقيل أطلقتها قاذفات صواريخ متعددة أوكرانية على منطقة تشيرنوبايفكا السكنية".وتابع كوناشينكوف: "إجمالاً ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 139 طائرة، و483 مركبة جوية بدون طيار، و250 نظام صواريخ مضاد للطائرات، و2326 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و254 قاذفة صواريخ متعددة، و1004 مدفعيات ميدانية ومدافع هاون، وكذلك تم تدمير 2184 مركبة عسكرية خاصة".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي أسقطت ثلاث مروحيات أوكرانية و11 طائرة مسيرة
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أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية قامت بإسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" وطائرة من طراز "سو-25"، بالإضافة إلى 11 طائرة دون طيار.
موسكو-سبوتنيك. وقال كوناشينكوف خلال إحاطة إعلامية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ثلاث طائرات مقاتلة أوكرانية في الجو؛ مقاتلتان من طراز "ميغ-29" في منطقة إيزيوم السكنية، وواحدة من طراز "سو-25" في منطقة أفدييفكا. كما تم إسقاط 11 طائرة أوكرانية بدون طيار في الهواء في مناطق كليموفو ونيفيلسكوي ونوفوترويتسكوي وإيزيوم وبانتيليمونوفكا وسلادكوفودنوي وياسنوي السكنية. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتراض 10 صواريخ من العيار الثقيل أطلقتها قاذفات صواريخ متعددة أوكرانية على منطقة تشيرنوبايفكا السكنية".
وأضاف كوناشينكوف: "خلال الليل هاجمت وحدات المدفعية الروسية 315 هدفا للقوات الأوكرانية، 18 مركز قيادة، و22 بطارية مدفعية، ونظام الصواريخ المضادة للطائرات "أوسا - أكم"، فضلا عن 275 معقل للعدو ومناطق تمركز القوى".
وتابع كوناشينكوف: "إجمالاً ومنذ
بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 139 طائرة، و483 مركبة جوية بدون طيار، و250 نظام صواريخ مضاد للطائرات، و2326 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و254 قاذفة صواريخ متعددة، و1004 مدفعيات ميدانية ومدافع هاون، وكذلك تم تدمير 2184 مركبة عسكرية خاصة".