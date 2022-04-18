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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220418/الدفاع-الروسية-القوات-الصاروخية-والمدفعية-دمرت-أكثر-من-100-موقع-عسكري-أوكراني-1061313075.html
الدفاع الروسية: القوات الصاروخية والمدفعية دمرت أكثر من 100 موقع عسكري أوكراني
الدفاع الروسية: القوات الصاروخية والمدفعية دمرت أكثر من 100 موقع عسكري أوكراني
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الاثنين، أن القوات الصاروخية والمدفعية الروسية دمرت أربع مراكز قيادة وأربع مدفعيات ومستودعين... 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T01:08+0000
2022-04-18T01:08+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
وزارة الدفاع الروسية
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وفي وقت سابق أمس الأحد، قال كوناشينكوف، إن "القوات الجوية الروسية دمرت 44 موقعا عسكريا أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها مركز قيادة ومنظومة دفاع جوي "إس-300"، وثلاثة مستودعات للذخيرة، و23 منطقة لتجمع الأسلحة والمعدات العسكرية".ولفت كوناشينكوف إلى أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تم تدمير 136 طائرة و471 طائرة مسيرة و2308 دبابات ومدرعة و249 منظومة دفاع جوي و254 راجمة صواريخ و998 مدفعا و2171 عربة عسكرية.إلى ذلك وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220417/تغطية-مباشرة-اليوم-الـ53-للعملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1061280116.html
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وزارة الدفاع الروسية

الدفاع الروسية: القوات الصاروخية والمدفعية دمرت أكثر من 100 موقع عسكري أوكراني

01:08 GMT 18.04.2022
© Rusian Ministry of Defense / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف
المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
© Rusian Ministry of Defense
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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الاثنين، أن القوات الصاروخية والمدفعية الروسية دمرت أربع مراكز قيادة وأربع مدفعيات ومستودعين للوقود وأكثر من 100 موقع عسكري أوكراني آخر.
وفي وقت سابق أمس الأحد، قال كوناشينكوف، إن "القوات الجوية الروسية دمرت 44 موقعا عسكريا أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها مركز قيادة ومنظومة دفاع جوي "إس-300"، وثلاثة مستودعات للذخيرة، و23 منطقة لتجمع الأسلحة والمعدات العسكرية".
وأشار إلى أن وأضاف كوناشينكوف، "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" بالقرب من بلدتي فيدوروفكا وزافودي في ضواحي خاركوف، وإسقاط مسيرة أوكرانية في منطقة بافلوغراد".
ولفت كوناشينكوف إلى أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تم تدمير 136 طائرة و471 طائرة مسيرة و2308 دبابات ومدرعة و249 منظومة دفاع جوي و254 راجمة صواريخ و998 مدفعا و2171 عربة عسكرية.
قوات الجيش الروسي في مدينة أرميناسك على حدود روسيا و أوكرانيا، 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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إلى ذلك وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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