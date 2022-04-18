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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220418/الدفاع-الروسية-تكشف-بيانات-عن-عدد-القتلى-في-صفوف-الجيش-الأوكراني-1061319895.html
الدفاع الروسية تكشف بيانات عن عدد القتلى في صفوف الجيش الأوكراني
الدفاع الروسية تكشف بيانات عن عدد القتلى في صفوف الجيش الأوكراني
كشفت وزارة الدفاع الروسية عن قائمة القتلى من العسكريين الأوكرانيين منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، مؤكدة أن الأرقام تصل إلى أكثر من 23 ألف شخص. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T09:09+0000
2022-04-18T09:09+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
عمليات عسكرية
قتلى
المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف
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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "اليوم، الخسائر الحقيقية الموثقة للجانب الأوكراني بلغت 23367 شخصا"، مؤكدة أن البيانات تم الحصول عليها من وثائق سرية أوكرانية.وأضاف البيان: "وزارة الدفاع الروسية لديها بيانات موثوقة عن الخسائر الحقيقية للجيش الأوكراني والحرس الوطني والمرتزقة الأجانب الذين وصلوا، تم الحصول عليها من مستندات أوكرانية حقيقية".وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، في وقت سابق، أن وزارة الدفاع الروسية تمتلك بيانات عن الخسائر الحقيقية للجيش الأوكراني والحرس الوطني (الأوكراني) والمرتزقة الأجانب الذين وصلوا (إلى أوكرانيا)، والتي يخشى زيلينسكي إخبار شعب أوكرانيا عنها.وقال: "تبلغ الخسائر (الأوكرانية) التي لا يمكن تعويضها 23367 شخصا. سننشر قريبًا بيانات مفصلة عن خسائرهم، والتي تكشف مكان الوفاة وأماكن دفن القتلى (من القوات الأوكرانية)".وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد أعلن في وقت سابق، عن إحصائيات القتلى من جنود القوات المسلحة الأوكرانية، والتي بلغت وفق تصريحاته 2500 شخص.
https://arabic.sputniknews.com/20220416/الدفاع-الروسية-تعلن-مقتل-أكثر-من-23-ألف-جندي-أوكراني---1061272326.html
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أخبار أوكرانيا, عمليات عسكرية, قتلى, المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف

الدفاع الروسية تكشف بيانات عن عدد القتلى في صفوف الجيش الأوكراني

09:09 GMT 18.04.2022
© REUTERS / IRINA RYBAKOVA/PRESS SERVICE OFقوات الجيش الأوكراني في منطقة سومي، أوكرانيا 7 مارس 2022
قوات الجيش الأوكراني في منطقة سومي، أوكرانيا 7 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
© REUTERS / IRINA RYBAKOVA/PRESS SERVICE OF
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كشفت وزارة الدفاع الروسية عن قائمة القتلى من العسكريين الأوكرانيين منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، مؤكدة أن الأرقام تصل إلى أكثر من 23 ألف شخص.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "اليوم، الخسائر الحقيقية الموثقة للجانب الأوكراني بلغت 23367 شخصا"، مؤكدة أن البيانات تم الحصول عليها من وثائق سرية أوكرانية.
وأضاف البيان: "وزارة الدفاع الروسية لديها بيانات موثوقة عن الخسائر الحقيقية للجيش الأوكراني والحرس الوطني والمرتزقة الأجانب الذين وصلوا، تم الحصول عليها من مستندات أوكرانية حقيقية".
وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، في وقت سابق، أن وزارة الدفاع الروسية تمتلك بيانات عن الخسائر الحقيقية للجيش الأوكراني والحرس الوطني (الأوكراني) والمرتزقة الأجانب الذين وصلوا (إلى أوكرانيا)، والتي يخشى زيلينسكي إخبار شعب أوكرانيا عنها.
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وقال: "تبلغ الخسائر (الأوكرانية) التي لا يمكن تعويضها 23367 شخصا. سننشر قريبًا بيانات مفصلة عن خسائرهم، والتي تكشف مكان الوفاة وأماكن دفن القتلى (من القوات الأوكرانية)".
وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد أعلن في وقت سابق، عن إحصائيات القتلى من جنود القوات المسلحة الأوكرانية، والتي بلغت وفق تصريحاته 2500 شخص.
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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ54 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:43 GMT
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