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https://arabic.sputniknews.com/20220418/الدفاع-الروسية-سلطات-كييف-تحتجز-76-سفينة-أجنبية-في-الموانئ-البحرية-1061350575.html
الدفاع الروسية: سلطات كييف تحتجز 76 سفينة أجنبية في الموانئ البحرية
الدفاع الروسية: سلطات كييف تحتجز 76 سفينة أجنبية في الموانئ البحرية
كشف رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، أن السلطات الأوكرانية تحتجز 76 سفينة من 18 دولة في الموانئ البحرية الأوكرانية. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T22:33+0000
2022-04-18T22:54+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
وزارة الدفاع الروسية
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وأشار إلى أن خطر القصف والألغام التي تقوم بها كييف في مياهها الداخلية والمياه الإقليمية لا يسمح للسفن بالإبحار إلى عرض البحر دون عوائق.كان رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي قال في وقت سابق اليوم، أن روسيا على الرغم من عرقلة كييف، أجلت أكثر من 12000 شخص اليوم من المناطق الخطرة في أوكرانيا ومن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.وأوضح أنه منذ بداية العملية الخاصة، تم إجلاء أكثر من 863 ألف شخص، من بينهم أكثر من 158 ألف طفل. وعبرت أكثر من 114 ألف سيارة خاصة الحدود الروسية، بما في ذلك 976 خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشار ميزينتسيف إلى أن "هناك حافلات كافية عند نقاط التفتيش لنقل الناس إلى أماكن إقامتهم المختارة أو أماكن إقامتهم المؤقتة".
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وزارة الدفاع الروسية

الدفاع الروسية: سلطات كييف تحتجز 76 سفينة أجنبية في الموانئ البحرية

22:33 GMT 18.04.2022 (تم التحديث: 22:54 GMT 18.04.2022)
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورالعقيد ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، في إحاطة عن وقف إطلاق النار من أجل إجلاء المدنيين في فولنوفاخا وماريوبول، روسيا5 مارس 2022
العقيد ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، في إحاطة عن وقف إطلاق النار من أجل إجلاء المدنيين في فولنوفاخا وماريوبول، روسيا5 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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كشف رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، أن السلطات الأوكرانية تحتجز 76 سفينة من 18 دولة في الموانئ البحرية الأوكرانية.
وأشار إلى أن خطر القصف والألغام التي تقوم بها كييف في مياهها الداخلية والمياه الإقليمية لا يسمح للسفن بالإبحار إلى عرض البحر دون عوائق.
وشدد على أن سلطات كييف تواصل التهرب من التفاعل مع ممثلي الدول والشركات المالكة للسفن من أجل ضمان الخروج الآمن للسفن الأجنبية، ويرفض الجانب الأوكراني مناقشة قضايا ضمان سلامة خروج السفن، ويتجنبون الحوار، وفقا لموقع قناة "روسيا اليوم".
كان رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي قال في وقت سابق اليوم، أن روسيا على الرغم من عرقلة كييف، أجلت أكثر من 12000 شخص اليوم من المناطق الخطرة في أوكرانيا ومن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
وأوضح أنه منذ بداية العملية الخاصة، تم إجلاء أكثر من 863 ألف شخص، من بينهم أكثر من 158 ألف طفل. وعبرت أكثر من 114 ألف سيارة خاصة الحدود الروسية، بما في ذلك 976 خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشار ميزينتسيف إلى أن "هناك حافلات كافية عند نقاط التفتيش لنقل الناس إلى أماكن إقامتهم المختارة أو أماكن إقامتهم المؤقتة".
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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ54 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:57 GMT
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