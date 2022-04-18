https://arabic.sputniknews.com/20220418/الدفاع-الروسية-طيراننا-قصف-108-مناطق-تمركز-للأفراد-والمعدات-العسكرية-الأوكرانية-1061317322.html
الدفاع الروسية: طيراننا قصف 108 مناطق تمركز للأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية
الدفاع الروسية: طيراننا قصف 108 مناطق تمركز للأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف الطيران العملياتي والتكتيكي الروسي 108 مناطق تمركز للجيش والمعدات الأوكرانية. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T07:42+0000
2022-04-18T07:42+0000
2022-04-18T07:42+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف
استهداف
أخبار أوكرانيا
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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في إفادة صحفية اليوم الاثنين: "الطيران العملياتي والتكتيكي للقوات الجوية الروسية نفذ ضربات على 108 مناطق تمركز فيها الأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية وتم إسقاط طائرة مسيرة بصاروخ جو - جو".وأضاف كوناشينكوف: "دمرت طائرات الجيش 8 دبابات وعربات قتالية مصفحة أخرى، وكذلك سرية من القوى العاملة المعادية في مناطق باشكوفو وفيسيلي وإيليتشيفكا".وتابع كوناشينكوف: "كما دمرت الصواريخ عالية الدقة من الجو 16 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الليل. بما في ذلك: خمسة مراكز قيادة للعدو ومنشأة لتخزين الوقود وثلاثة مستودعات للذخيرة، بالإضافة إلى أفراد ومعدات عسكرية متمركزة في مناطق بارفينكوفو وغولياي بول وكاميشيفاخا وزيلينوي بول وفيليكوميخايلوفكا، ونيكولاييف السكنية".
https://arabic.sputniknews.com/20220418/الدفاع-الروسية-القوات-الصاروخية-والمدفعية-دمرت-أكثر-من-100-موقع-عسكري-أوكراني-1061313075.html
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سبوتنيك عربي
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المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف, استهداف, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: طيراننا قصف 108 مناطق تمركز للأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف الطيران العملياتي والتكتيكي الروسي 108 مناطق تمركز للجيش والمعدات الأوكرانية.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في إفادة صحفية اليوم الاثنين: "الطيران العملياتي والتكتيكي للقوات الجوية الروسية نفذ ضربات على 108 مناطق تمركز فيها الأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية وتم إسقاط طائرة مسيرة بصاروخ جو - جو".
وأضاف كوناشينكوف: "دمرت طائرات الجيش 8 دبابات وعربات قتالية مصفحة أخرى، وكذلك سرية من القوى العاملة المعادية في مناطق باشكوفو وفيسيلي وإيليتشيفكا".
وتابع كوناشينكوف: "كما دمرت الصواريخ عالية الدقة من الجو 16 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الليل. بما في ذلك: خمسة مراكز قيادة للعدو ومنشأة لتخزين الوقود وثلاثة مستودعات للذخيرة، بالإضافة إلى أفراد ومعدات عسكرية متمركزة في مناطق بارفينكوفو وغولياي بول وكاميشيفاخا وزيلينوي بول وفيليكوميخايلوفكا، ونيكولاييف السكنية".