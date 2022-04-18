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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة ابنة الملك الأسبق
الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة ابنة الملك الأسبق
أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء اليوم، وفاة الأميرة لولوة بنت فهد بن عبد العزيز آل سعود. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T17:34+0000
2022-04-18T17:34+0000
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وجاء في بيان الديوان الملكي "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / لولوة بنت فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها يوم غد الثلاثاء الموافق 18 / 9 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".والأميرة لولوة هي إحدى بنات الملك فهد بن عبد العزيز، الابن التاسع من أبناء الملك عبد العزيز الذكور، والملك الخامس للسعودية، وتوفي في 2005.وكانت الأميرة المتوفية متزوجة من الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، الذي شغل منصب نائب وزير الدفاع حتى 2013.
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أخبار السعودية اليوم, السعودية

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة ابنة الملك الأسبق

17:34 GMT 18.04.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINEالرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020
الرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
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أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء اليوم، وفاة الأميرة لولوة بنت فهد بن عبد العزيز آل سعود.
وجاء في بيان الديوان الملكي "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / لولوة بنت فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها يوم غد الثلاثاء الموافق 18 / 9 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".
والأميرة لولوة هي إحدى بنات الملك فهد بن عبد العزيز، الابن التاسع من أبناء الملك عبد العزيز الذكور، والملك الخامس للسعودية، وتوفي في 2005.
وكانت الأميرة المتوفية متزوجة من الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، الذي شغل منصب نائب وزير الدفاع حتى 2013.
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