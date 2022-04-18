https://arabic.sputniknews.com/20220418/الرئيس-التونسي-سيادة-الشعب-والدولة-لم-تكن-للبيع-والشراء-1061325948.html
الرئيس التونسي: سيادة الشعب والدولة لم تكن للبيع والشراء
الرئيس التونسي: سيادة الشعب والدولة لم تكن للبيع والشراء
أكد رئيس تونس قيس سعيد، اليوم الإثنين، أن سيادة شعب ودولة تونس لم تكن أبدا بضاعة للمقايضة أو للبيع والشراء. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T11:24+0000
2022-04-18T11:24+0000
2022-04-18T11:24+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/1048742322_0:68:3401:1981_1920x0_80_0_0_4896e9a8c4697f4f9a5108bfe9abe533.jpg
ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن سعيد قوله خلال كلمة ألقاها لدى إشرافه على موكب الاحتفال بالذكرى السادسة والستين لعيد قوات الأمن الداخلي.وأوضح الرئيس التونسي قائلا: ''ماضون قدما في تمكين الشعب صاحب السيادة من التعبير عن إرادته غير عابئين بهذا البؤس السياسي الذي لا يوازيه إلا هذا البؤس الذي يمعنون فيه عمدا للتنكيل بالتونسيين" وذلك في إشارة إلى معارضي مسار 25 يوليو/ تموز.وشدد قائلا "إننا دائما على العهد لن تثنينا لا العقبات ولا الأراجيف ولا هذه الأوهام التي ينشرونها ويعتقدون أنها حقيقة ولن تثنينا عن مواصلة الطريق''.يذكر أن الأزمة السياسية تعقدت في تونس أكثر من السابق، في ظل إقدام رئيس الجمهورية على حل البرلمان من ناحية وتمسك المعارضة ببقاء هذه المؤسسة من ناحية أخرى، والذهاب إلى فرضيات أخرى ومنها تشكيل حكومة إنقاذ.فبعد نحو ثلاثة أسابيع من قرار حل البرلمان الذي اتخذه الرئيس التونسي، قيس سعيد، في 30 مارس/ آذار المنقضي، كثّفت المعارضة جهودها من أجل تجميع شتاتها في مبادرة مشتركة ترمي إلى الذهاب إلى حوار وطني يستثني الرئيس وتشكيل حكومة جديدة تخرج البلاد من أزمتها المتشعبة.
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/1048742322_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_68d6171f5d5246707ac4bc0604ee8e8d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار تونس اليوم
الرئيس التونسي: سيادة الشعب والدولة لم تكن للبيع والشراء
تابعنا عبر
أكد رئيس تونس قيس سعيد، اليوم الإثنين، أن سيادة شعب ودولة تونس لم تكن أبدا بضاعة للمقايضة أو للبيع والشراء.
ونقلت قناة "نسمة"
التونسية عن سعيد قوله خلال كلمة ألقاها لدى إشرافه على موكب الاحتفال بالذكرى السادسة والستين لعيد قوات الأمن الداخلي.
وأوضح الرئيس التونسي قائلا: ''ماضون قدما في تمكين الشعب صاحب السيادة من التعبير عن إرادته غير عابئين بهذا البؤس السياسي الذي لا يوازيه إلا هذا البؤس الذي يمعنون فيه عمدا للتنكيل بالتونسيين" وذلك في إشارة إلى معارضي مسار 25 يوليو/ تموز.
وشدد قائلا "إننا دائما على العهد لن تثنينا لا العقبات ولا الأراجيف ولا هذه الأوهام التي ينشرونها ويعتقدون أنها حقيقة ولن تثنينا عن مواصلة الطريق''.
يذكر أن الأزمة السياسية تعقدت في تونس أكثر من السابق، في ظل إقدام رئيس الجمهورية على حل البرلمان من ناحية وتمسك المعارضة ببقاء هذه المؤسسة من ناحية أخرى، والذهاب إلى فرضيات أخرى ومنها تشكيل حكومة إنقاذ.
فبعد نحو ثلاثة أسابيع من قرار حل البرلمان الذي اتخذه الرئيس التونسي، قيس سعيد، في 30 مارس/ آذار المنقضي، كثّفت المعارضة جهودها من أجل تجميع شتاتها في مبادرة مشتركة ترمي إلى الذهاب إلى حوار وطني يستثني الرئيس وتشكيل حكومة جديدة تخرج البلاد من أزمتها المتشعبة.