https://arabic.sputniknews.com/20220418/الرئيس-بوتين-والرئيس-محمود-عباس-يجريان-مكالمة-هاتفية-حول-الأوضاع-في-القدس-1061329114.html
الرئيس بوتين والرئيس محمود عباس يجريان مكالمة هاتفية حول الأوضاع في القدس
الرئيس بوتين والرئيس محمود عباس يجريان مكالمة هاتفية حول الأوضاع في القدس
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم الإثنين، حيث ناقش الطرفان وضع الشرق الأوسط في سياق التوتر في القدس... 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T12:27+0000
2022-04-18T12:27+0000
2022-04-18T12:27+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
محمود عباس
أخبار فلسطين اليوم
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أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم الإثنين، حيث ناقش الطرفان وضع الشرق الأوسط في سياق التوتر في القدس الشرقية.وذكرت الخدمة الصحفية للكرملين في بيان لها: "شدد بوتين وعباس على أهمية إعادة الحوار الفلسطيني مع إسرائيل، على وجه الخصوص تحت إشراف رباعية الوسطاء الدوليين".وأعرب الطرفان عن أملهما بأن التوترات في الضفة الغربية لن تتطور إلى "مواجهة فلسطينية-إسرائيلية واسعة النطاق".وأوضح البيان: "ناقش الطرفان مشاكل التسوية في الشرق الأوسط في سياق تصعيد التوتر في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتم الإعراب عن الأمل في ألا يتطور ذلك إلى مواجهة فلسطينية إسرائيلية واسعة النطاق".واضاف البيان: "تم التأكيد على أهمية استئناف الحوار المباشر بين فلسطين وإسرائيل على وجه الخصوص تحت رعاية رباعية الوسطاء الدوليين".وجاء في البيان أن "الرئيس فلاديمير بوتين أطلع الرئيس محمود عباس على تطورات العملية العسكرية الخاصة الجارية لحماية دونباس، والمفاوضات بين الممثلين الروس والأوكران".ويشار إلى أن المحادثة جرت بمبادرة من الجانب الفلسطيني.
https://arabic.sputniknews.com/20220418/روسيا-تنفي-نيتها-الاعتراف-بجمهورية-شمال-قبرص-التركية-1061328025.html
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روسيا, فلاديمير بوتين, محمود عباس, أخبار فلسطين اليوم
الرئيس بوتين والرئيس محمود عباس يجريان مكالمة هاتفية حول الأوضاع في القدس
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أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم الإثنين، حيث ناقش الطرفان وضع الشرق الأوسط في سياق التوتر في القدس الشرقية.
وذكرت الخدمة الصحفية للكرملين في بيان لها: "شدد بوتين وعباس على أهمية إعادة الحوار الفلسطيني مع إسرائيل، على وجه الخصوص تحت إشراف رباعية الوسطاء الدوليين".
وأعرب الطرفان عن أملهما بأن التوترات في الضفة الغربية لن تتطور إلى "مواجهة فلسطينية-إسرائيلية واسعة النطاق".
وأوضح البيان: "ناقش الطرفان مشاكل التسوية في الشرق الأوسط في سياق تصعيد التوتر في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتم الإعراب عن الأمل في ألا يتطور ذلك إلى مواجهة فلسطينية إسرائيلية واسعة النطاق".
واضاف البيان: "تم التأكيد على أهمية استئناف الحوار المباشر بين فلسطين وإسرائيل على وجه الخصوص تحت رعاية رباعية الوسطاء الدوليين".
وجاء في البيان أن "الرئيس فلاديمير بوتين أطلع الرئيس محمود عباس على تطورات العملية العسكرية الخاصة الجارية لحماية دونباس، والمفاوضات بين الممثلين الروس والأوكران
".
ويشار إلى أن المحادثة جرت بمبادرة من الجانب الفلسطيني.