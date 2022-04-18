عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220418/السفير-الروسي-لدى-الولايات-المتحدة-موسكو-وواشنطن-لم-يعودا-شريكين-1061323356.html
السفير الروسي لدى الولايات المتحدة: موسكو وواشنطن لم يعودا شريكين
السفير الروسي لدى الولايات المتحدة: موسكو وواشنطن لم يعودا شريكين
صرح السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، إن موسكو وواشنطن لم يعودا شريكين. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T10:36+0000
2022-04-18T10:36+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103107/87/1031078798_0:111:2709:1635_1920x0_80_0_0_56a59997f4901301e658c070538b7580.jpg
ووفقا للسفير، الذي أجرى مقابلة مع Politico ، يجب على الولايات المتحدة أن تقرر ما إذا كانت روسيا شريكا أو منافسا أو خصما أو عدوا بالنسبة لهم. هذا وكان أنتونوف قد صرح في وقت سابق أن تصرفات الدول الغربية على خلفية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا خطيرة واستفزازية، ويمكن أن تؤدي إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين روسيا والولايات المتحدة.وشدد أنتونوف، قائلا: "نحذر من أن مثل هذه الأعمال خطيرة واستفزازية، لأنها موجهة ضد دولتنا"، مضيفًا أنها "قد تقود الولايات المتحدة وروسيا إلى طريق المواجهة العسكرية المباشرة".وقال السفير الروسي إن "توريد الأسلحة والمعدات العسكرية من الغرب، بواسطة قوافل النقل عبر أراضي أوكرانيا هو هدف عسكري مشروع لقواتنا المسلحة".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103107/87/1031078798_191:0:2518:1745_1920x0_80_0_0_707629bcac02e9b38d144283e2b50598.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

السفير الروسي لدى الولايات المتحدة: موسكو وواشنطن لم يعودا شريكين

10:36 GMT 18.04.2022
© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصور السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف
 السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
صرح السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، إن موسكو وواشنطن لم يعودا شريكين.
ووفقا للسفير، الذي أجرى مقابلة مع Politico ، يجب على الولايات المتحدة أن تقرر ما إذا كانت روسيا شريكا أو منافسا أو خصما أو عدوا بالنسبة لهم.

وقال أنتونوف: "ما زلت على يقين من أننا يجب أن نكون شركاء. في السابق، كنت أقول إننا شركاء. الآن لسنا شركاء، إنه لأمر مؤسف".

هذا وكان أنتونوف قد صرح في وقت سابق أن تصرفات الدول الغربية على خلفية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا خطيرة واستفزازية، ويمكن أن تؤدي إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين روسيا والولايات المتحدة.
وشدد أنتونوف، قائلا: "نحذر من أن مثل هذه الأعمال خطيرة واستفزازية، لأنها موجهة ضد دولتنا"، مضيفًا أنها "قد تقود الولايات المتحدة وروسيا إلى طريق المواجهة العسكرية المباشرة".
وقال السفير الروسي إن "توريد الأسلحة والمعدات العسكرية من الغرب، بواسطة قوافل النقل عبر أراضي أوكرانيا هو هدف عسكري مشروع لقواتنا المسلحة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ54 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала