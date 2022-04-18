https://arabic.sputniknews.com/20220418/السفير-الروسي-لدى-الولايات-المتحدة-موسكو-وواشنطن-لم-يعودا-شريكين-1061323356.html
السفير الروسي لدى الولايات المتحدة: موسكو وواشنطن لم يعودا شريكين
السفير الروسي لدى الولايات المتحدة: موسكو وواشنطن لم يعودا شريكين
صرح السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، إن موسكو وواشنطن لم يعودا شريكين. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T10:36+0000
2022-04-18T10:36+0000
2022-04-18T10:36+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103107/87/1031078798_0:111:2709:1635_1920x0_80_0_0_56a59997f4901301e658c070538b7580.jpg
ووفقا للسفير، الذي أجرى مقابلة مع Politico ، يجب على الولايات المتحدة أن تقرر ما إذا كانت روسيا شريكا أو منافسا أو خصما أو عدوا بالنسبة لهم. هذا وكان أنتونوف قد صرح في وقت سابق أن تصرفات الدول الغربية على خلفية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا خطيرة واستفزازية، ويمكن أن تؤدي إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين روسيا والولايات المتحدة.وشدد أنتونوف، قائلا: "نحذر من أن مثل هذه الأعمال خطيرة واستفزازية، لأنها موجهة ضد دولتنا"، مضيفًا أنها "قد تقود الولايات المتحدة وروسيا إلى طريق المواجهة العسكرية المباشرة".وقال السفير الروسي إن "توريد الأسلحة والمعدات العسكرية من الغرب، بواسطة قوافل النقل عبر أراضي أوكرانيا هو هدف عسكري مشروع لقواتنا المسلحة".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103107/87/1031078798_191:0:2518:1745_1920x0_80_0_0_707629bcac02e9b38d144283e2b50598.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
السفير الروسي لدى الولايات المتحدة: موسكو وواشنطن لم يعودا شريكين
تابعنا عبر
صرح السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، إن موسكو وواشنطن لم يعودا شريكين.
ووفقا للسفير، الذي أجرى مقابلة مع Politico ، يجب على الولايات المتحدة أن تقرر ما
إذا كانت روسيا شريكا أو منافسا أو خصما أو عدوا بالنسبة لهم.
وقال أنتونوف: "ما زلت على يقين من أننا يجب أن نكون شركاء. في السابق، كنت أقول إننا شركاء. الآن لسنا شركاء، إنه لأمر مؤسف".
هذا وكان أنتونوف قد صرح في وقت سابق
أن تصرفات الدول الغربية على خلفية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا خطيرة واستفزازية، ويمكن أن تؤدي إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين روسيا والولايات المتحدة.
وشدد أنتونوف، قائلا: "نحذر من أن مثل هذه الأعمال خطيرة واستفزازية، لأنها موجهة ضد دولتنا"، مضيفًا أنها "قد تقود الولايات المتحدة وروسيا إلى طريق المواجهة العسكرية المباشرة".
وقال السفير الروسي إن "توريد الأسلحة والمعدات العسكرية من الغرب، بواسطة قوافل النقل عبر أراضي أوكرانيا هو هدف عسكري مشروع لقواتنا المسلحة".