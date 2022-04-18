عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220418/السويد-تحريض-خارجي-يستهدف-الشرطة-عبر-الاحتجاجات-المناهضة-لحرق-القرآن-1061326305.html
السويد: تحريض خارجي يستهدف الشرطة عبر الاحتجاجات المناهضة لحرق القرآن
السويد: تحريض خارجي يستهدف الشرطة عبر الاحتجاجات المناهضة لحرق القرآن
قالت الشرطة السويدية، اليوم الاثنين، إن هناك تحريضا من خارج البلاد حدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضدها خلال أعمال الشغب التي شهدتها الاحتجاجات ضد خطط جماعة... 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T11:30+0000
2022-04-18T11:30+0000
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/12/1061326256_0:123:3205:1925_1920x0_80_0_0_985bce7a62cadf29fbdf2f2184f419d7.jpg
القاهرة- سبوتنيك. ونقلت صحيفة "إكسبريسن" المحلية عن أندرس ثورنبرج، قائد الشرطة الوطنية، قوله في مؤتمر صحفي: "لدى الشرطة شكوك قوية في أن بعض أولئك الذين شاركوا في أعمال الشغب قد تكون لهم صلات بجماعات إجرامية".كما لفت إلى أن ثمة معلومات تفيد بحدوث تحريض على وسائل التواصل الاجتماعي خارج السويد على العنف ضد الشرطة. وبين أن 26 شرطيا أصيبوا، ودمرت نحو 20 سيارة شرطة.وأصيب 14 مدنيا، وشارك في كل أعمال شغب قرابة 200 شخص. قالت الشرطة إنها ألقت القبض على 8 أشخاص في مدينة نوركوبينغ واحتجزت 18 شخصا في مدينة لينكوبينغ المجاورة.حصل المتطرف السويدي- الدنماركي راسموس بلودان على تراخيص لإقامة مظاهرات معادية للإسلام في نوركوبينغ ولينكوبينغ، على الساحل الشرقي للبلاد، خلال الأيام الماضية، لكنه لم يتمكن من إقامة هذه المظاهرات بسبب جموع من الحشود الجماهيرية الغاضبة والمناهضة في المدن المذكورة.الاحتجاجات المناهضة للحركة التي يتزعمها بلودان، والذي يسعى لجمع توقيعات كافية للترشح للانتخابات المحلية في سبتمبر/ أيلول- شهدت أعمال عنف وحرق للسيارات وإصابات في صفوف رجال الشرطة.
https://arabic.sputniknews.com/20220418/رابطة-العالم-الإسلامي-توجه-دعوة-للمسلمين-بعد-حرق-المصحف-في-السويد-1061318962.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/12/1061326256_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_22f3546ef3a9e4b350d66f120cf32849.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن

السويد: تحريض خارجي يستهدف الشرطة عبر الاحتجاجات المناهضة لحرق القرآن

11:30 GMT 18.04.2022
© AFP 2022 / JOHAN NILSSONاحتجاجات عنيفة في السويد ضد حرق القرآن الكريم
احتجاجات عنيفة في السويد ضد حرق القرآن الكريم - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
© AFP 2022 / JOHAN NILSSON
تابعنا عبرTelegram
قالت الشرطة السويدية، اليوم الاثنين، إن هناك تحريضا من خارج البلاد حدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضدها خلال أعمال الشغب التي شهدتها الاحتجاجات ضد خطط جماعة متطرفة لحرق نسخة من القرآن.
القاهرة- سبوتنيك. ونقلت صحيفة "إكسبريسن" المحلية عن أندرس ثورنبرج، قائد الشرطة الوطنية، قوله في مؤتمر صحفي: "لدى الشرطة شكوك قوية في أن بعض أولئك الذين شاركوا في أعمال الشغب قد تكون لهم صلات بجماعات إجرامية".
كما لفت إلى أن ثمة معلومات تفيد بحدوث تحريض على وسائل التواصل الاجتماعي خارج السويد على العنف ضد الشرطة. وبين أن 26 شرطيا أصيبوا، ودمرت نحو 20 سيارة شرطة.
محمد العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
رابطة العالم الإسلامي توجه دعوة للمسلمين بعد حرق المصحف في السويد
08:39 GMT
وأصيب 14 مدنيا، وشارك في كل أعمال شغب قرابة 200 شخص. قالت الشرطة إنها ألقت القبض على 8 أشخاص في مدينة نوركوبينغ واحتجزت 18 شخصا في مدينة لينكوبينغ المجاورة.
حصل المتطرف السويدي- الدنماركي راسموس بلودان على تراخيص لإقامة مظاهرات معادية للإسلام في نوركوبينغ ولينكوبينغ، على الساحل الشرقي للبلاد، خلال الأيام الماضية، لكنه لم يتمكن من إقامة هذه المظاهرات بسبب جموع من الحشود الجماهيرية الغاضبة والمناهضة في المدن المذكورة.
الاحتجاجات المناهضة للحركة التي يتزعمها بلودان، والذي يسعى لجمع توقيعات كافية للترشح للانتخابات المحلية في سبتمبر/ أيلول- شهدت أعمال عنف وحرق للسيارات وإصابات في صفوف رجال الشرطة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ54 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала