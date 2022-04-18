https://arabic.sputniknews.com/20220418/السيسي-وملك-الأردن-يشددان-على-على-ضرورة-وقف-جميع-الإجراءات-الإسرائيلية-اللاشرعية-في-المسجد-الأقصى-1061327110.html
السيسي وملك الأردن يشددان على ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في المسجد الأقصى
السيسي وملك الأردن يشددان على ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في المسجد الأقصى
شدد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، على ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية والاستفزازية في... 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T11:55+0000
2022-04-18T11:55+0000
2022-04-18T11:57+0000
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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين ملك الأردن والرئيس المصري، وفقا للديوان الملكي الأردني.وفي سياق متصل، بحث العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، التصعيد الإسرائيلي في القدس الشريف، وذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، أعلن اليوم الاثنين، عن استدعاء السفير الإسرائيلي، لـ"إيصال رسالة المملكة الصارمة الواضحة، والتي تدين فيها التصرفات الإسرائيلية".وأشار الصفدي خلال جلسة نقاشية في مجلس النواب الأردني إلى أن السفير الإسرائيلي لم يكن موجودا في العاصمة الأردنية عمّان، وأضاف أنه سيتم اليوم استدعاء القائم بأعمال السفارة.واقتحمت قوات الأمن الإسرائيلية، صباح أمس الأحد، ساحات المسجد الأقصى في مدينة القدس، حيث انتشرت في ساحات الحرم وشرعت بملاحقة المصلين واعتدت عليهم بالضرب وأخلت معظمهم من الساحات.وقال شاهد عيان لمراسل وكالة "سبوتنيك" إن "قوات الأمن الاسرائيلية اقتحمت باحات المسجد الأقصى معززة بعناصر من الوحدات الخاصة، وقامت بمحاصرة المسجد القِبلي ومنطقة مسجد قبة الصخرة والمسار الذي يسلكه المستوطنون خلال اقتحامهم لساحات الحرم"، مشيرا إلى أن "القوات الأمنية تعمل حاليا على توفير الحراسة لاقتحامات المستوطنين للأقصى بمناسبة عيد الفصح العبري".وأضاف شاهد العيان بأن "القوات الأمنية قامت بملاحقة للنساء من منطقة صحن قبة الصخرة، وللمصلين من منطقة المسجد القبلي، وذلك سعيا لإفراغ ساحات الأقصى من الفلسطينيين".يذكر أن الشرطة الإسرائيلية فرضت تقييدات على دخول الفلسطينيين للمسجد عند ساعات الفجر، حيث منعت كل من هم دون الـ40 عاما من دخول ساحات الحرم.
https://arabic.sputniknews.com/20220418/الأردن-يستدعي-السفير-الإسرائيلي-احتجاجا-على-انتهاكات-بلاده-في-القدس-1061322361.html
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أخبار الأردن, مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, ملك الأردن عبدالله الثاني, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي
السيسي وملك الأردن يشددان على ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في المسجد الأقصى
11:55 GMT 18.04.2022 (تم التحديث: 11:57 GMT 18.04.2022) تابعنا عبر
شدد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، على ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية والاستفزازية في الحرم القدسي الشريف/ المسجد الأقصى المبارك.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين ملك الأردن والرئيس المصري، وفقا للديوان الملكي الأردني.
وفي سياق متصل، بحث العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، التصعيد الإسرائيلي في القدس الشريف، وذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، وفقا لقناة "المملكة"
الأردنية.
وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، أعلن اليوم الاثنين، عن استدعاء السفير الإسرائيلي، لـ"إيصال رسالة المملكة الصارمة الواضحة، والتي تدين فيها التصرفات الإسرائيلية".
وأشار الصفدي خلال جلسة نقاشية في مجلس النواب الأردني إلى أن السفير الإسرائيلي لم يكن موجودا في العاصمة الأردنية عمّان، وأضاف أنه سيتم اليوم استدعاء القائم بأعمال السفارة.
واقتحمت قوات الأمن الإسرائيلية
، صباح أمس الأحد، ساحات المسجد الأقصى في مدينة القدس، حيث انتشرت في ساحات الحرم وشرعت بملاحقة المصلين واعتدت عليهم بالضرب وأخلت معظمهم من الساحات.
وقال شاهد عيان لمراسل وكالة "سبوتنيك" إن "قوات الأمن الاسرائيلية اقتحمت باحات المسجد الأقصى معززة بعناصر من الوحدات الخاصة، وقامت بمحاصرة المسجد القِبلي ومنطقة مسجد قبة الصخرة والمسار الذي يسلكه المستوطنون خلال اقتحامهم لساحات الحرم"، مشيرا إلى أن "القوات الأمنية تعمل حاليا على توفير الحراسة لاقتحامات المستوطنين للأقصى بمناسبة عيد الفصح العبري".
وأضاف شاهد العيان بأن "القوات الأمنية قامت بملاحقة للنساء من منطقة صحن قبة الصخرة، وللمصلين من منطقة المسجد القبلي، وذلك سعيا لإفراغ ساحات الأقصى من الفلسطينيين".
يذكر أن الشرطة الإسرائيلية فرضت تقييدات على دخول الفلسطينيين للمسجد عند ساعات الفجر، حيث منعت كل من هم دون الـ40 عاما من دخول ساحات الحرم.