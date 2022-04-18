https://arabic.sputniknews.com/20220418/الشرطة-الأمريكية-تكتشف-200-حيوان-داخل-ثلاجة-رجل-منها-كلاب-وأرانب-وبعضها-كان-حيا-1061329294.html

الشرطة الأمريكية تكتشف 200 حيوان داخل ثلاجة رجل... منها كلاب وأرانب وبعضها كان حيا

الشرطة الأمريكية تكتشف 200 حيوان داخل ثلاجة رجل... منها كلاب وأرانب وبعضها كان حيا

وجهت تهم القسوة على الحيوانات إلى رجل من ولاية أريزونا الأمريكية، بعد أن عثرت الشرطة على ما ‏يقرب من 200 حيوان، بما في ذلك بعض الحيوانات مجمدة على قيد الحياة،... 18.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-18T12:32+0000

2022-04-18T12:32+0000

2022-04-18T12:32+0000

مجتمع

منوعات

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال مكتب مأمور مقاطعة موهافي في بيان، يوم الخميس الماضي، إن مايكل باتريك تورلاند (43 عاما)، يواجه 94 تهمة تتعلق بجرائم قسوة على الحيوانات، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.وقال مكتب الشريف إن النواب استجابوا للحضور إلى المنزل في 3 نيسان/ أبريل الجاري، من أجل إجراء فحص لرعاية الحيوان، وذلك بعدما أبلغت امرأة عن وجود حيوانات داخل ثلاجة، البعض منها ملك لها.ووفقا للسلطات الأمريكية، قالت المرأة إنها أعطت المتهم، تورلاند، ثعابينها من أجل تربيتها، وتوقعت منه أن يعيدها لها، لكنها لم تسمع أي أخبار عنه منذ شهور.وأضافت المرأة أن مالك العقار اتصل بها وأبلغها أن تورلاند وزوجته، المعروفة باسم بروكلين بيك، غادرا ولاية أريزونا، وعندما كانا ينظفان العقار فوجئا بالثلاجة داخل المرآب المليئة بالحيوانات النافقة.وعندما وصل عناصر الشرطة والمسؤولين عن مراقبة الحيوانات إلى العقار، اكتشفوا ما يقدّر بنحو 183 حيوانا داخل الثلاجة، بما في ذلك كلاب وثعابين وسحالي وطيور وأرانب وسلاحف وفئران، ولم تتمكن السلطات من الوصول إلى تورلاند وزوجته خلال هذا الوقت.ولم يتم الوصول إلى مايكل باتريك تورلاند في المنزل حتى 13 من الشهر الجاري عندما تم احتجازه من قبل الشرطة.وأفاد مسؤولون أنه أثناء استجواب تورلاند، اعترف "بوضعه بعض الحيوانات في الثلاجة وهي لا تزال على قيد الحياة".وأفاد بيان الشرطة بأن التحقيق في الحادث مستمر.

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