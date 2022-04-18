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الشرطة العراقية تعلن تدمير وكر أسلحة في كركوك
الشرطة العراقية تعلن تدمير وكر أسلحة في كركوك
أعلنت الشرطة العراقية الاتحادية، اليوم الاثنين، تدمير وكر يضم أسلحة وعتاد في محافظة كركوك شمالي البلاد. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T06:31+0000
2022-04-18T06:31+0000
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ونقلت "السومرية نيوز" عن الشرطة بيانا قالت فيه إن "أبطال الفرقة الخامسة من الشرطة تمكنوا أثناء تنفيذ عملية المطرقة الحديدية التي أطلقتها قيادة العمليات المشتركة في كركوك، وأثناء تفتيش وادي (معيزيلة) ب‍كركوك، من العثور على وكر لعصابات داعش الإرهابية".وأوضح البيان أن الوكر "يحتوي على (2 سلاح بندقية كلاشنكوف، سلاح قاذفة 40 ملم، 4 صواريخ قاذفة، جهاز موبايل، عتاد خفيف ومتوسط مختلف الأنواع، حمالة تحوي صواريخ قاذفة، مساطر تفجير، عبوات ناسفة، شاحنات موبايل، أواني طبخ، مواد غذائية).واختتم البيان بالإشارة إلى أنه تم "تدمير الوكر ومعالجة كافة المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي للفرقة". أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، يوم الجمعة الماضي، استمرار عملية "المطرقة الحديدية" التي تنفذها القطعات العسكرية في كركوك.ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن قيادة العمليات المشتركة أنها حققت أهدافها المرسومة لتجفيف منابع الإرهاب في مناطق وادي الشاي وأزغيتون والمناطق المحاذية لسلسلة جبال حمرين.وقال قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، إن العملية "حققت نتائج جيدة خلال اليومين الماضيين وستستمر لحين تطهير المنطقة بالكامل من العصابات الإرهابية، كما أن هنالك جهودا تبذل من قبل قيادة صلاح الدين لتضييق الخناق على العدو والقضاء عليه بالكامل".
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العالم العربي, العراق

الشرطة العراقية تعلن تدمير وكر أسلحة في كركوك

06:31 GMT 18.04.2022
© REUTERS / Ahmed Saad الشرطة العراقية تحتفل بالنصر على "داعش" في مدينة الموصل، العراق8 يوليو/ تموز 2017
 الشرطة العراقية تحتفل بالنصر على داعش في مدينة الموصل، العراق8 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
© REUTERS / Ahmed Saad
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أعلنت الشرطة العراقية الاتحادية، اليوم الاثنين، تدمير وكر يضم أسلحة وعتاد في محافظة كركوك شمالي البلاد.
ونقلت "السومرية نيوز" عن الشرطة بيانا قالت فيه إن "أبطال الفرقة الخامسة من الشرطة تمكنوا أثناء تنفيذ عملية المطرقة الحديدية التي أطلقتها قيادة العمليات المشتركة في كركوك، وأثناء تفتيش وادي (معيزيلة) ب‍كركوك، من العثور على وكر لعصابات داعش الإرهابية".
وأوضح البيان أن الوكر "يحتوي على (2 سلاح بندقية كلاشنكوف، سلاح قاذفة 40 ملم، 4 صواريخ قاذفة، جهاز موبايل، عتاد خفيف ومتوسط مختلف الأنواع، حمالة تحوي صواريخ قاذفة، مساطر تفجير، عبوات ناسفة، شاحنات موبايل، أواني طبخ، مواد غذائية).
واختتم البيان بالإشارة إلى أنه تم "تدمير الوكر ومعالجة كافة المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي للفرقة".
أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، يوم الجمعة الماضي، استمرار عملية "المطرقة الحديدية" التي تنفذها القطعات العسكرية في كركوك.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن قيادة العمليات المشتركة أنها حققت أهدافها المرسومة لتجفيف منابع الإرهاب في مناطق وادي الشاي وأزغيتون والمناطق المحاذية لسلسلة جبال حمرين.
وقال قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، إن العملية "حققت نتائج جيدة خلال اليومين الماضيين وستستمر لحين تطهير المنطقة بالكامل من العصابات الإرهابية، كما أن هنالك جهودا تبذل من قبل قيادة صلاح الدين لتضييق الخناق على العدو والقضاء عليه بالكامل".
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