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https://arabic.sputniknews.com/20220418/الصين-تسجل-نموا-أفضل-من-المتوقع-لكنها-تشهد-أعلى-مستوى-للبطالة-1061329548.html
الصين تسجل نموا أفضل من المتوقع لكنها تشهد أعلى مستوى للبطالة
الصين تسجل نموا أفضل من المتوقع لكنها تشهد أعلى مستوى للبطالة
نما الناتج المحلي الإجمالي الصيني في الربع الأول من العام الجاري بشكل أسرع من المتوقع على الرغم من تأثير عمليات الإغلاق الوبائي في أجزاء من البلاد خلال الشهر... 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T12:33+0000
2022-04-18T12:33+0000
اقتصاد
الصين
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وكشفت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء اليوم الاثنين، عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول بنسبة 4.8%، متجاوزا التوقعات بزيادة 4.4% عن العام الماضي.وارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة للربع الأول بنسبة 9.3% عن العام الماضي، متجاوزا التوقعات البالغة 8.5%، فيما زاد الاستثمار في التصنيع بنسبة 15.6%، وشهدت البنية التحتية زيادة بنسبة 8.5% خلال نفس الفترة.ارتفع الإنتاج الصناعي في مارس/ آذار بنسبة 5%، متجاوزا التوقعات البالغة 4.5%. ومع ذلك، تراجعت مبيعات التجزئة الشهر الماضي بنسبة 3.5% مقارنة بتوقعات رجحت تراجعها بنسبة 1.6% فقط.وارتفع معدل البطالة في 31 مدينة صينية رئيسية من 5.4% في فبراير/ شباط إلى 6% في مارس، وهو أعلى معدل على الإطلاق وفقا للبيانات الرسمية التي تعود إلى عام 2018.بدءا من شهر مارس، كافحت الدولة لاحتواء أسوأ تفش لـ"كوفيد 19" منذ المرحلة الأولى للوباء في عام 2020. في ذلك الوقت، أدت عمليات الإغلاق في أكثر من نصف البلاد إلى انكماش بنسبة 6.8% في نمو الربع الأول عن العام السابق.وقال المكتب الوطني للإحصاء في بيان: "يجب أن ندرك أنه مع تزايد تعقيد البيئة المحلية والدولية وعدم اليقين فيها، تواجه التنمية الاقتصادية صعوبات وتحديات كبيرة".
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اقتصاد, الصين

الصين تسجل نموا أفضل من المتوقع لكنها تشهد أعلى مستوى للبطالة

12:33 GMT 18.04.2022
© REUTERS / Aly Songنشر الحواجز الفاصلة في مواقع الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في مدينن شنغهاي، الصين 24 مارس 2022
نشر الحواجز الفاصلة في مواقع الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في مدينن شنغهاي، الصين 24 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
© REUTERS / Aly Song
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نما الناتج المحلي الإجمالي الصيني في الربع الأول من العام الجاري بشكل أسرع من المتوقع على الرغم من تأثير عمليات الإغلاق الوبائي في أجزاء من البلاد خلال الشهر الماضي، لكن معدل البطالة تزايد.
وكشفت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء اليوم الاثنين، عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول بنسبة 4.8%، متجاوزا التوقعات بزيادة 4.4% عن العام الماضي.
وارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة للربع الأول بنسبة 9.3% عن العام الماضي، متجاوزا التوقعات البالغة 8.5%، فيما زاد الاستثمار في التصنيع بنسبة 15.6%، وشهدت البنية التحتية زيادة بنسبة 8.5% خلال نفس الفترة.
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ارتفع الإنتاج الصناعي في مارس/ آذار بنسبة 5%، متجاوزا التوقعات البالغة 4.5%. ومع ذلك، تراجعت مبيعات التجزئة الشهر الماضي بنسبة 3.5% مقارنة بتوقعات رجحت تراجعها بنسبة 1.6% فقط.
وارتفع معدل البطالة في 31 مدينة صينية رئيسية من 5.4% في فبراير/ شباط إلى 6% في مارس، وهو أعلى معدل على الإطلاق وفقا للبيانات الرسمية التي تعود إلى عام 2018.
بدءا من شهر مارس، كافحت الدولة لاحتواء أسوأ تفش لـ"كوفيد 19" منذ المرحلة الأولى للوباء في عام 2020. في ذلك الوقت، أدت عمليات الإغلاق في أكثر من نصف البلاد إلى انكماش بنسبة 6.8% في نمو الربع الأول عن العام السابق.
وقال المكتب الوطني للإحصاء في بيان: "يجب أن ندرك أنه مع تزايد تعقيد البيئة المحلية والدولية وعدم اليقين فيها، تواجه التنمية الاقتصادية صعوبات وتحديات كبيرة".
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