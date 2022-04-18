https://arabic.sputniknews.com/20220418/الصين-تسجل-نموا-أفضل-من-المتوقع-لكنها-تشهد-أعلى-مستوى-للبطالة-1061329548.html

الصين تسجل نموا أفضل من المتوقع لكنها تشهد أعلى مستوى للبطالة

الصين تسجل نموا أفضل من المتوقع لكنها تشهد أعلى مستوى للبطالة

نما الناتج المحلي الإجمالي الصيني في الربع الأول من العام الجاري بشكل أسرع من المتوقع على الرغم من تأثير عمليات الإغلاق الوبائي في أجزاء من البلاد خلال الشهر... 18.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-18T12:33+0000

2022-04-18T12:33+0000

2022-04-18T12:33+0000

اقتصاد

الصين

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1c/1060554945_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e8c2de772421e084193044f21786f952.jpg

وكشفت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء اليوم الاثنين، عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول بنسبة 4.8%، متجاوزا التوقعات بزيادة 4.4% عن العام الماضي.وارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة للربع الأول بنسبة 9.3% عن العام الماضي، متجاوزا التوقعات البالغة 8.5%، فيما زاد الاستثمار في التصنيع بنسبة 15.6%، وشهدت البنية التحتية زيادة بنسبة 8.5% خلال نفس الفترة.ارتفع الإنتاج الصناعي في مارس/ آذار بنسبة 5%، متجاوزا التوقعات البالغة 4.5%. ومع ذلك، تراجعت مبيعات التجزئة الشهر الماضي بنسبة 3.5% مقارنة بتوقعات رجحت تراجعها بنسبة 1.6% فقط.وارتفع معدل البطالة في 31 مدينة صينية رئيسية من 5.4% في فبراير/ شباط إلى 6% في مارس، وهو أعلى معدل على الإطلاق وفقا للبيانات الرسمية التي تعود إلى عام 2018.بدءا من شهر مارس، كافحت الدولة لاحتواء أسوأ تفش لـ"كوفيد 19" منذ المرحلة الأولى للوباء في عام 2020. في ذلك الوقت، أدت عمليات الإغلاق في أكثر من نصف البلاد إلى انكماش بنسبة 6.8% في نمو الربع الأول عن العام السابق.وقال المكتب الوطني للإحصاء في بيان: "يجب أن ندرك أنه مع تزايد تعقيد البيئة المحلية والدولية وعدم اليقين فيها، تواجه التنمية الاقتصادية صعوبات وتحديات كبيرة".

https://arabic.sputniknews.com/20220411/العالم-يقترب-من-ركود-اقتصادي-جامح-وهذه-أبرز-مؤشراته-1061085851.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

اقتصاد, الصين